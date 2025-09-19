Сибига о вторжении истребителей РФ в Эстонию: Полумер уже недостаточно

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия должна столкнуться с "сокрушительным политическим и экономическим давлением" после нарушения российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сибиги, вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии - "это очередная эскалация со стороны России и прямая угроза трансатлантической безопасности".

"Украина поддерживает Эстонию на фоне наглого запугивания со стороны России. Согласен с моим эстонским коллегой Маргусом Цахкной, что полумер уже недостаточно. Россия должна столкнуться с сокрушительным политическим и экономическим давлением", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен о вторжении истребителей РФ в Эстонию: Мы решительно ответим на каждую провокацию

Глава украинского МИД считает, что Россия будет становиться только более наглой и агрессивной, пока "не получает действительно сильного ответа".

"Пришло время положить конец чувству безнаказанности Путина", - резюмировал Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросовет на встрече 1 октября рассмотрит ответ на провокацию РФ против Эстонии, - Кошта

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.