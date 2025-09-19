Евросовет на встрече 1 октября рассмотрит ответ на провокацию РФ против Эстонии, - Кошта
1 октября на неформальной встрече Европейского совета обсудят инцидент с российскими истребителями в воздушном пространстве Эстонии.
Об этом в соцсети Х сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта, информирует Цензор.НЕТ.
"Европейский Союз твердо солидарен с Эстонией. Сегодняшнее нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими военными самолетами является очередной неприемлемой провокацией",- заявил Кошта.
Он отметил, что очередная российская провокация еще раз подчеркивает настоятельную необходимость усиления восточного фланга ЕС, углубление европейского оборонного сотрудничества и усиление давления на Россию.
"Мы рассмотрим наш коллективный ответ на действия России на неформальном заседании Европейского совета в Копенгагене 1 октября", - сообщил президент Евросовета.
Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у Трампа ж, 2-3 тижні, а потім ще 50 днів!!??
рудий пес-хазяїн дав шавці добро
кацапи осміліли, а то сиділи
до виборів трампа під шконкою.
"Молодець проти овець"відчули,
бо немає вже Молодця.