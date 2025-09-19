РУС
Евросовет на встрече 1 октября рассмотрит ответ на провокацию РФ против Эстонии, - Кошта

президент Европейского совета Антониу Кошта

1 октября на неформальной встрече Европейского совета обсудят инцидент с российскими истребителями в воздушном пространстве Эстонии.

Об этом в соцсети Х сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта, информирует Цензор.НЕТ.

"Европейский Союз твердо солидарен с Эстонией. Сегодняшнее нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими военными самолетами является очередной неприемлемой провокацией",- заявил Кошта.

Он отметил, что очередная российская провокация еще раз подчеркивает настоятельную необходимость усиления восточного фланга ЕС, углубление европейского оборонного сотрудничества и усиление давления на Россию.

Читайте также: В НАТО отреагировали на нарушение РФ воздушного пространства Эстонии: Пример безрассудного поведения России

"Мы рассмотрим наш коллективный ответ на действия России на неформальном заседании Европейского совета в Копенгагене 1 октября", - сообщил президент Евросовета.

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Читайте также: Фон дер Ляйен о вторжении истребителей РФ в Эстонию: Мы решительно ответим на каждую провокацию

1 жовтня якого року?
19.09.2025 20:31 Ответить
До 1 жовтня, може прийдеться ще не одну провокацію роглядати...
19.09.2025 20:33 Ответить
Ага щоб сказати що ви стурбовані)))
19.09.2025 20:39 Ответить
та ні. це як що в Україні тоді стурбованість, в країні ЄС вони засуджують
19.09.2025 20:48 Ответить
Добре, що не на Різдво!!
у Трампа ж, 2-3 тижні, а потім ще 50 днів!!??
19.09.2025 20:39 Ответить
19.09.2025 20:40 Ответить
10 діб будуть фаберже чюхати ?
19.09.2025 20:43 Ответить
Дуже оперативно
19.09.2025 20:46 Ответить
Аж цікаво, що росія далі з НАТО витворить і яка буде реакція НАТО, ЄС і сша
19.09.2025 20:48 Ответить
До первого октября Путя Эстонию с говном съест. И вот эти ребята будут нам давать гарантии безопасности? Там они себя боятся защитить
19.09.2025 20:52 Ответить
Куди котиться світ? Навколо як не сцикуни, так гопники...
19.09.2025 20:59 Ответить
Щоб вас вже накрило кац@ ..м ракетним тазом!!
19.09.2025 21:04 Ответить
розперезались....
рудий пес-хазяїн дав шавці добро
кацапи осміліли, а то сиділи
до виборів трампа під шконкою.
"Молодець проти овець"відчули,
бо немає вже Молодця.
19.09.2025 21:04 Ответить
Органа незабули запросити ?!
19.09.2025 21:10 Ответить
 
 