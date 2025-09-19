Евросовет на встрече 1 октября рассмотрит ответ на провокацию РФ против Эстонии, - Кошта

1 октября на неформальной встрече Европейского совета обсудят инцидент с российскими истребителями в воздушном пространстве Эстонии.

Об этом в соцсети Х сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта, информирует Цензор.НЕТ.

"Европейский Союз твердо солидарен с Эстонией. Сегодняшнее нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими военными самолетами является очередной неприемлемой провокацией",- заявил Кошта.

Он отметил, что очередная российская провокация еще раз подчеркивает настоятельную необходимость усиления восточного фланга ЕС, углубление европейского оборонного сотрудничества и усиление давления на Россию.

"Мы рассмотрим наш коллективный ответ на действия России на неформальном заседании Европейского совета в Копенгагене 1 октября", - сообщил президент Евросовета.

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

