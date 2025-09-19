В НАТО отреагировали на нарушение РФ воздушного пространства Эстонии: Пример безрассудного поведения России

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт выступила с заявлением относительно сегодняшнего нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Харт в социальной сети Х.

"Сегодня российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии. НАТО немедленно отреагировало и перехватило российские самолеты. Это еще один пример безрассудного поведения России и способности НАТО реагировать", - заявила пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии: Таллинн выразил протест РФ

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.