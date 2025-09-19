РУС
Новости Нарушение полетов самолетов рф
1 292 26

В НАТО отреагировали на нарушение РФ воздушного пространства Эстонии: Пример безрассудного поведения России

НАТО об истребителях РФ в Эстонии

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт выступила с заявлением относительно сегодняшнего нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Харт в социальной сети Х.

"Сегодня российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии. НАТО немедленно отреагировало и перехватило российские самолеты. Это еще один пример безрассудного поведения России и способности НАТО реагировать", - заявила пресс-секретарь.

НАТО о залете истребителей РФ в Эстонию

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии: Таллинн выразил протест РФ

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Автор: 

НАТО (10326) Эстония (1516) истребитель (9)
Топ комментарии
+17
Один Ердоган знає як поводитись з парашними літаками.Запрошуйте турків ті б мінуснули зразу 3 літака.Вони виховали пуйла.
19.09.2025 19:28 Ответить
+11
НАТО обісцяли , а вони втерлись наче то роса божа .... імпотенти *******
19.09.2025 19:30 Ответить
+9
відреагувало
Вчіться у Туреччини,як вони відреагували
19.09.2025 19:29 Ответить
Комментировать
А Естонія має ото, як його, гарантії безпеки?
19.09.2025 19:27 Ответить
Жалюгідні посміховиська
19.09.2025 19:28 Ответить
естонці втратили минулу славу. мем найближчого часу "горячіє натовскіє парні" ))
19.09.2025 19:47 Ответить
Та пишить вже доступною мовою агрессора-"головотяпство!!!!"
19.09.2025 19:28 Ответить
Вчіться у Ердогана. От хто відреагував адекватно у свій час.
19.09.2025 19:29 Ответить
НАТО обісцяли , а вони втерлись наче то роса божа .... імпотенти *******
19.09.2025 19:30 Ответить
А хто обіsцяв НАТО? Кацапи, що провокують військових НАТО, щоб їх збили? Довипендрюються, у них все попереду.Не подумали, що кацапи залякують країни ЄС виключно з метою, щоб ті відмовилися допомагати Україні? А ми їх за це так підтримуємо, виливаючи тони бруду?
19.09.2025 19:40 Ответить
Відреагували чим? Язиком? А потім знову собі у дупу засунули?
19.09.2025 19:30 Ответить
"естоня, за власним бажанням ще вчора вечором звільнилася з нато!" ))
19.09.2025 19:32 Ответить
Польща вже завезла українців, щоб ті навчили грізну НАТУ збивати БпЛА. Пора Естонію вчити збивати літаки...
19.09.2025 19:32 Ответить
Позорище... ***
19.09.2025 19:39 Ответить
Нема вже того нато. Є куколди
19.09.2025 19:40 Ответить
А що має зробити НАТО в такому випадку? Підкажіть їм, а то вони розгубилися і чекають порад. Можливо пора катати асфальт і купувати асфальтоукладчики, як це робив з 2019 року Боневтік? Кацапи кинули ракету, КАБ, бомбу чи поцілили по НАТІвських літаках? Почитайте, що в такому випадку має робити міністерство закордонних справ. А вони за порушення повітряного простору мають визвати посла країни-порушника і вручити ноту і кацапи про це знають.
19.09.2025 19:44 Ответить
Турция показала приклад, що робити
19.09.2025 19:48 Ответить
Ви порівнюєте Турцію, яка має кращий за кацапський флот і повітряні сили, які самотужки можуть знищити кацапів і маленьку Естонію?
19.09.2025 19:53 Ответить
А що б зробила расія при порушенні їхнього повітряного простору? Визвала б посла? Ні. Збила б без попередження всі три літаки, а потім нехай звертаються з протестом хоч до ООН, хоч до Бога.
19.09.2025 19:52 Ответить
Нехай запитають ердогана
19.09.2025 20:09 Ответить
Сьогодні російські літаки порушили повітряний простір Естонії. НАТО негайно відреагувало та перехопило російські літаки. Це ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати", - заявила речниця.

НАТО ВІДРЕАГУВАЛО НІЯК..СЦИКУНИ
19.09.2025 19:41 Ответить
НАТО атнюдь своєю реакцію не насипає "козирєй " в лапи хйлостану - чим можуть тепер руZZькі виправдовувати вимоги не вступати Україні в НАТО або не погоджуватися на лінію безпеки від раїн НАТО на випадок замороження по лінії протистояння ...
лиш заявии заяви заяви й повний обсьор з оглядуванням на реакцію США? так таки правий штучний інтелект про НАТО
19.09.2025 19:41 Ответить
Так потужно перехопили, що русняві пілоти вже давно коньяк вдома хлещуть, і ржуть над "Сцикливими гейропейцями"!
19.09.2025 19:43 Ответить


Трамп припустив, що літаки, які залетіли в Польщу, могли "вивести з ладу".
19.09.2025 20:04 Ответить
Давайте визначимося із термінологією. Мене вчили на військовій катедрі: "перехопили" - це значить відкрили вогонь і посадили на свій аеродром, в крайньому разі - збили або просто прогнали геть. Але у будь-якому разі - відкрили вогонь.
Що там робили F-35 ми не знаємо!
Так "перехопили" чи просто політали?
19.09.2025 20:12 Ответить
- Что, тебя опять побил сосед?
- Да.
- И ты опять не отреагировал?
- Отреагировал!
- И как?
- Я упал.
19.09.2025 20:27 Ответить
ЄС своєю балаканиною ще більше заохочує рашу до провокацій робіть Ердоган
19.09.2025 20:37 Ответить
 
 