В НАТО отреагировали на нарушение РФ воздушного пространства Эстонии: Пример безрассудного поведения России
Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт выступила с заявлением относительно сегодняшнего нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Харт в социальной сети Х.
"Сегодня российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии. НАТО немедленно отреагировало и перехватило российские самолеты. Это еще один пример безрассудного поведения России и способности НАТО реагировать", - заявила пресс-секретарь.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.
Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.
Вчіться у Туреччини,як вони відреагували
НАТО ВІДРЕАГУВАЛО НІЯК..СЦИКУНИ
лиш заявии заяви заяви й повний обсьор з оглядуванням на реакцію США? так таки правий штучний інтелект про НАТО
Трамп припустив, що літаки, які залетіли в Польщу, могли "вивести з ладу".
Що там робили F-35 ми не знаємо!
Так "перехопили" чи просто політали?
- Да.
- И ты опять не отреагировал?
- Отреагировал!
- И как?
- Я упал.