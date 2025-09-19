1 620 27
У НАТО відреагували на порушення РФ повітряного простору Естонії: Приклад безрозсудної поведінки Росії
Речниця НАТО Еллісон Харт виступила із заявою щодо сьогоднішнього порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Харт у соціальній мережі Х.
"Сьогодні російські літаки порушили повітряний простір Естонії. НАТО негайно відреагувало та перехопило російські літаки. Це ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати", - заявила речниця.
Раніше очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.
Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.
Вчіться у Туреччини,як вони відреагували
НАТО ВІДРЕАГУВАЛО НІЯК..СЦИКУНИ
лиш заявии заяви заяви й повний обсьор з оглядуванням на реакцію США? так таки правий штучний інтелект про НАТО
Трамп припустив, що літаки, які залетіли в Польщу, могли "вивести з ладу".
Що там робили F-35 ми не знаємо!
Так "перехопили" чи просто політали?
- Да.
- И ты опять не отреагировал?
- Отреагировал!
- И как?
- Я упал.