УКР
У НАТО відреагували на порушення РФ повітряного простору Естонії: Приклад безрозсудної поведінки Росії

НАТО про винищувачі РФ в Естонії

Речниця НАТО Еллісон Харт виступила із заявою щодо сьогоднішнього порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Харт у соціальній мережі Х.

"Сьогодні російські літаки порушили повітряний простір Естонії. НАТО негайно відреагувало та перехопило російські літаки. Це ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати", - заявила речниця.

НАТО про заліт винищувачів РФ в Естонію

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський вертоліт порушив повітряний простір Естонії: Таллінн висловив протест РФ

Раніше очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Автор: 

НАТО (6793) Естонія (1714) винищувач (15)
Топ коментарі
+20
Один Ердоган знає як поводитись з парашними літаками.Запрошуйте турків ті б мінуснули зразу 3 літака.Вони виховали пуйла.
показати весь коментар
19.09.2025 19:28 Відповісти
+11
НАТО обісцяли , а вони втерлись наче то роса божа .... імпотенти *******
показати весь коментар
19.09.2025 19:30 Відповісти
+10
відреагувало
Вчіться у Туреччини,як вони відреагували
показати весь коментар
19.09.2025 19:29 Відповісти
А Естонія має ото, як його, гарантії безпеки?
показати весь коментар
19.09.2025 19:27 Відповісти
Один Ердоган знає як поводитись з парашними літаками.Запрошуйте турків ті б мінуснули зразу 3 літака.Вони виховали пуйла.
показати весь коментар
19.09.2025 19:28 Відповісти
Жалюгідні посміховиська
показати весь коментар
19.09.2025 19:28 Відповісти
естонці втратили минулу славу. мем найближчого часу "горячіє натовскіє парні" ))
показати весь коментар
19.09.2025 19:47 Відповісти
Та пишить вже доступною мовою агрессора-"головотяпство!!!!"
показати весь коментар
19.09.2025 19:28 Відповісти
відреагувало
Вчіться у Туреччини,як вони відреагували
показати весь коментар
19.09.2025 19:29 Відповісти
Вчіться у Ердогана. От хто відреагував адекватно у свій час.
показати весь коментар
19.09.2025 19:29 Відповісти
НАТО обісцяли , а вони втерлись наче то роса божа .... імпотенти *******
показати весь коментар
19.09.2025 19:30 Відповісти
А хто обіsцяв НАТО? Кацапи, що провокують військових НАТО, щоб їх збили? Довипендрюються, у них все попереду.Не подумали, що кацапи залякують країни ЄС виключно з метою, щоб ті відмовилися допомагати Україні? А ми їх за це так підтримуємо, виливаючи тони бруду?
показати весь коментар
19.09.2025 19:40 Відповісти
Відреагували чим? Язиком? А потім знову собі у дупу засунули?
показати весь коментар
19.09.2025 19:30 Відповісти
"естоня, за власним бажанням ще вчора вечором звільнилася з нато!" ))
показати весь коментар
19.09.2025 19:32 Відповісти
Польща вже завезла українців, щоб ті навчили грізну НАТУ збивати БпЛА. Пора Естонію вчити збивати літаки...
показати весь коментар
19.09.2025 19:32 Відповісти
Позорище... ***
показати весь коментар
19.09.2025 19:39 Відповісти
Нема вже того нато. Є куколди
показати весь коментар
19.09.2025 19:40 Відповісти
А що має зробити НАТО в такому випадку? Підкажіть їм, а то вони розгубилися і чекають порад. Можливо пора катати асфальт і купувати асфальтоукладчики, як це робив з 2019 року Боневтік? Кацапи кинули ракету, КАБ, бомбу чи поцілили по НАТІвських літаках? Почитайте, що в такому випадку має робити міністерство закордонних справ. А вони за порушення повітряного простору мають визвати посла країни-порушника і вручити ноту і кацапи про це знають.
показати весь коментар
19.09.2025 19:44 Відповісти
Турция показала приклад, що робити
показати весь коментар
19.09.2025 19:48 Відповісти
Ви порівнюєте Турцію, яка має кращий за кацапський флот і повітряні сили, які самотужки можуть знищити кацапів і маленьку Естонію?
показати весь коментар
19.09.2025 19:53 Відповісти
У бійці пофіг, що ти менший - або відповідаєшь на удар, або бьєшь на випередження, або тебе зачмирять
показати весь коментар
19.09.2025 21:17 Відповісти
А що б зробила расія при порушенні їхнього повітряного простору? Визвала б посла? Ні. Збила б без попередження всі три літаки, а потім нехай звертаються з протестом хоч до ООН, хоч до Бога.
показати весь коментар
19.09.2025 19:52 Відповісти
Нехай запитають ердогана
показати весь коментар
19.09.2025 20:09 Відповісти
Сьогодні російські літаки порушили повітряний простір Естонії. НАТО негайно відреагувало та перехопило російські літаки. Це ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати", - заявила речниця.

НАТО ВІДРЕАГУВАЛО НІЯК..СЦИКУНИ
показати весь коментар
19.09.2025 19:41 Відповісти
НАТО атнюдь своєю реакцію не насипає "козирєй " в лапи хйлостану - чим можуть тепер руZZькі виправдовувати вимоги не вступати Україні в НАТО або не погоджуватися на лінію безпеки від раїн НАТО на випадок замороження по лінії протистояння ...
лиш заявии заяви заяви й повний обсьор з оглядуванням на реакцію США? так таки правий штучний інтелект про НАТО
показати весь коментар
19.09.2025 19:41 Відповісти
Так потужно перехопили, що русняві пілоти вже давно коньяк вдома хлещуть, і ржуть над "Сцикливими гейропейцями"!
показати весь коментар
19.09.2025 19:43 Відповісти


Трамп припустив, що літаки, які залетіли в Польщу, могли "вивести з ладу".
показати весь коментар
19.09.2025 20:04 Відповісти
Давайте визначимося із термінологією. Мене вчили на військовій катедрі: "перехопили" - це значить відкрили вогонь і посадили на свій аеродром, в крайньому разі - збили або просто прогнали геть. Але у будь-якому разі - відкрили вогонь.
Що там робили F-35 ми не знаємо!
Так "перехопили" чи просто політали?
показати весь коментар
19.09.2025 20:12 Відповісти
- Что, тебя опять побил сосед?
- Да.
- И ты опять не отреагировал?
- Отреагировал!
- И как?
- Я упал.
показати весь коментар
19.09.2025 20:27 Відповісти
ЄС своєю балаканиною ще більше заохочує рашу до провокацій робіть Ердоган
показати весь коментар
19.09.2025 20:37 Відповісти
 
 