У НАТО відреагували на порушення РФ повітряного простору Естонії: Приклад безрозсудної поведінки Росії

Речниця НАТО Еллісон Харт виступила із заявою щодо сьогоднішнього порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.

"Сьогодні російські літаки порушили повітряний простір Естонії. НАТО негайно відреагувало та перехопило російські літаки. Це ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати", - заявила речниця.

Раніше очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.