Російський вертоліт порушив повітряний простір Естонії: Таллінн висловив протест РФ
У понеділок, 8 вересня, Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного в справах посольства Росії для висловлення протесту та вручення офіційної ноти через порушення повітряного простору Естонії російським вертольотом.
Про це повідомляє пресслужба МЗС Естонії, інформує Цензор.НЕТ.
Видання ERR пише, що вдень неділі, 7 вересня, вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.
Перебував російський вертоліт у повітряному просторі Естонії близько чотирьох хвилин.
У відповідь на цей інцидент МЗС країни викликало тимчасового повіреного в справах посольства Росії для висловлення протесту та вручення офіційної ноти щодо порушення повітряного простору Естонії.
Очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що це був "ще один серйозний і прикрий інцидент, особливо з огляду на те, що це вже третє таке порушення цього року".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НАТА в черговий раз обісралась
Он турки один раз вальнули пепелац з кацапом і більше інцидентів не було.
Как выгнали в отставку принимающих решение?
Как "курды" взорвали микроавтобус с турецкими военными летчиками, а НАТО кричало что это была турецкая инициатива, и они об этом ничего не знают.
Это всё есть в нашей, украинской прессе.
Пиши редактору пусть закроет русскоязычную версию сайта.
ви що не знали?
задорний звідти з риги
1. Кацапольот літав через турків одним і тим же маршрутом в той самий час кожен день два тижні поспіль. Тож було не складно його підловити.
2. Весь цей час турки писали ноти *****.
3. За збитий літак турки вибачилися і виплатили його вартість.
Навидумували собі якихось міфів...