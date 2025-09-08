УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10292 відвідувача онлайн
Новини Порушення літаків РФ
1 640 28

Російський вертоліт порушив повітряний простір Естонії: Таллінн висловив протест РФ

вертоліт рф порушив повітряний простір Естонії

У понеділок, 8 вересня, Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного в справах посольства Росії для висловлення протесту та вручення офіційної ноти через порушення повітряного простору Естонії російським вертольотом.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Естонії, інформує Цензор.НЕТ.

Видання ERR пише, що вдень неділі, 7 вересня, вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

Перебував російський вертоліт у повітряному просторі Естонії близько чотирьох хвилин.

У відповідь на цей інцидент МЗС країни викликало тимчасового повіреного в справах посольства Росії для висловлення протесту та вручення офіційної ноти щодо порушення повітряного простору Естонії.

Очільник Міністерства закордонних справ Естонії  Маргус Цахкна заявив, що це був "ще один серйозний і прикрий інцидент, особливо з огляду на те, що це вже третє таке порушення цього року".

Читайте також: Винищувачі НАТО сім разів за минулий тиждень злітали для ідентифікації та супроводу літаків РФ

Автор: 

росія (67576) Естонія (1699) нота протесту (106)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
4 хв. більш ніж достатньо щоб збити таку ціль як болотний гвинтокрил

НАТА в черговий раз обісралась
показати весь коментар
08.09.2025 19:16 Відповісти
+21
Надо выражать воздушный протест вертолёту,как турки
показати весь коментар
08.09.2025 19:15 Відповісти
+12
Это какой то позор... для нато
показати весь коментар
08.09.2025 19:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо выражать воздушный протест вертолёту,как турки
показати весь коментар
08.09.2025 19:15 Відповісти
Але далеко куцому до зайця, кишка тонка.
показати весь коментар
08.09.2025 21:08 Відповісти
4 хв. більш ніж достатньо щоб збити таку ціль як болотний гвинтокрил

НАТА в черговий раз обісралась
показати весь коментар
08.09.2025 19:16 Відповісти
а раптом пуйло нападе
показати весь коментар
08.09.2025 19:19 Відповісти
Это какой то позор... для нато
показати весь коментар
08.09.2025 19:18 Відповісти
спроба вдала. Наступний раз він там сяде. Готуйте хлєб-соль.
показати весь коментар
08.09.2025 19:18 Відповісти
ляже
показати весь коментар
08.09.2025 19:20 Відповісти
для того щоб він ліг, треба на той острів завезти хоча би розрахунок з ПЗРК.
показати весь коментар
08.09.2025 19:23 Відповісти
от-от
показати весь коментар
08.09.2025 19:34 Відповісти
Так все нормальные аналитики это предсказывали а к весне начнут зеленые человечки около Нарвы появляться.Надо их сразу валить иначе будет как в Крыму и на Донбассе..
показати весь коментар
08.09.2025 19:21 Відповісти
Пам'ятаю, у 40-му році вони вже спілкувалися зі сталіним ротом та папірцями. Доспілкувалися до стану Естонської радянської соціалістичної республіки...
показати весь коментар
08.09.2025 19:24 Відповісти
Чому винищувачі не перехопили?
показати весь коментар
08.09.2025 19:32 Відповісти
А збивати не пробували?

Он турки один раз вальнули пепелац з кацапом і більше інцидентів не було.
показати весь коментар
08.09.2025 19:33 Відповісти
Расскажите как турок извинялся?
Как выгнали в отставку принимающих решение?
Как "курды" взорвали микроавтобус с турецкими военными летчиками, а НАТО кричало что это была турецкая инициатива, и они об этом ничего не знают.
Это всё есть в нашей, украинской прессе.
показати весь коментар
08.09.2025 19:42 Відповісти
мовою пиши гандон
показати весь коментар
08.09.2025 19:56 Відповісти
Опять ты? Чего ты мне пишеш?
Пиши редактору пусть закроет русскоязычную версию сайта.
показати весь коментар
08.09.2025 20:08 Відповісти
мовою пиши гандон
показати весь коментар
08.09.2025 21:19 Відповісти
Якби не НАТО, то й не знать би що було!
показати весь коментар
08.09.2025 19:33 Відповісти
Нарванаш! -ось що чекає НАТО незабаром. Разом з Сувалкинаш.
показати весь коментар
08.09.2025 19:43 Відповісти
Могли би і збити ! Не бережуть час !
показати весь коментар
08.09.2025 19:49 Відповісти
В черговий раз стурбованість оголосили? ***** перевіряє НАТО на слабо. І ***** в черговий раз впевнилося що НАТО це пшик. Так що в наступний раз чекайте зелених чоловічків. Все що відділяє рашистів від НАТО це Україна
показати весь коментар
08.09.2025 19:50 Відповісти
..ба - й турок - не козак.., а ц1 ..тугопльоти.. й овс1м..((
показати весь коментар
08.09.2025 19:53 Відповісти
естонія прокацаплена наполовину
ви що не знали?

задорний звідти з риги
показати весь коментар
08.09.2025 19:57 Відповісти
Наскільки я знаю то столиця Естонії не Рига, як ви написали, а місто Таллінн.
показати весь коментар
08.09.2025 20:08 Відповісти
НАТЕ дуже невисточає Турциї, бо ті вже зовсім яйки десь загубили.
показати весь коментар
08.09.2025 20:05 Відповісти
Туреччина в НАТО мабуть с самого заснування , ~ 1950 ..
показати весь коментар
08.09.2025 21:07 Відповісти
Чого не захерачили,кацапи провокують.Дати по зубам більше не будуть залітати
показати весь коментар
08.09.2025 20:05 Відповісти
Блін, та ви запарили з тією Турцією.
1. Кацапольот літав через турків одним і тим же маршрутом в той самий час кожен день два тижні поспіль. Тож було не складно його підловити.
2. Весь цей час турки писали ноти *****.
3. За збитий літак турки вибачилися і виплатили його вартість.

Навидумували собі якихось міфів...
показати весь коментар
08.09.2025 20:29 Відповісти
 
 