Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии: Таллинн выразил протест РФ
В понедельник, 8 сентября, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России для выражения протеста и вручения официальной ноты из-за нарушения воздушного пространства Эстонии российским вертолетом.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Эстонии, информирует Цензор.НЕТ.
Издание ERR пишет, что в воскресенье днем, 7 сентября, вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.
Находился российский вертолет в воздушном пространстве Эстонии около четырех минут.
В ответ на этот инцидент МИД страны вызвал временного поверенного в делах посольства России для выражения протеста и вручения официальной ноты о нарушении воздушного пространства Эстонии.
Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что это был "еще один серьезный и досадный инцидент, особенно учитывая то, что это уже третье такое нарушение в этом году".
НАТА в черговий раз обісралась
Он турки один раз вальнули пепелац з кацапом і більше інцидентів не було.
Как выгнали в отставку принимающих решение?
Как "курды" взорвали микроавтобус с турецкими военными летчиками, а НАТО кричало что это была турецкая инициатива, и они об этом ничего не знают.
Это всё есть в нашей, украинской прессе.
Пиши редактору пусть закроет русскоязычную версию сайта.
ви що не знали?
задорний звідти з риги