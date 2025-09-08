РУС
Нарушение полетов самолетов рф
Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии: Таллинн выразил протест РФ

вертолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии

В понедельник, 8 сентября, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России для выражения протеста и вручения официальной ноты из-за нарушения воздушного пространства Эстонии российским вертолетом.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Эстонии, информирует Цензор.НЕТ.

Издание ERR пишет, что в воскресенье днем, 7 сентября, вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

Находился российский вертолет в воздушном пространстве Эстонии около четырех минут.

В ответ на этот инцидент МИД страны вызвал временного поверенного в делах посольства России для выражения протеста и вручения официальной ноты о нарушении воздушного пространства Эстонии.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что это был "еще один серьезный и досадный инцидент, особенно учитывая то, что это уже третье такое нарушение в этом году".

Читайте также: Истребители НАТО семь раз за прошедшую неделю взлетали для идентификации и сопровождения самолетов РФ

россия (97105) Эстония (1507) нота протеста (147)
4 хв. більш ніж достатньо щоб збити таку ціль як болотний гвинтокрил

НАТА в черговий раз обісралась
08.09.2025 19:16 Ответить
Надо выражать воздушный протест вертолёту,как турки
08.09.2025 19:15 Ответить
спроба вдала. Наступний раз він там сяде. Готуйте хлєб-соль.
08.09.2025 19:18 Ответить
а раптом пуйло нападе
08.09.2025 19:19 Ответить
Это какой то позор... для нато
08.09.2025 19:18 Ответить
ляже
08.09.2025 19:20 Ответить
для того щоб він ліг, треба на той острів завезти хоча би розрахунок з ПЗРК.
08.09.2025 19:23 Ответить
от-от
08.09.2025 19:34 Ответить
Так все нормальные аналитики это предсказывали а к весне начнут зеленые человечки около Нарвы появляться.Надо их сразу валить иначе будет как в Крыму и на Донбассе..
08.09.2025 19:21 Ответить
Пам'ятаю, у 40-му році вони вже спілкувалися зі сталіним ротом та папірцями. Доспілкувалися до стану Естонської радянської соціалістичної республіки...
08.09.2025 19:24 Ответить
Чому винищувачі не перехопили?
08.09.2025 19:32 Ответить
А збивати не пробували?

Он турки один раз вальнули пепелац з кацапом і більше інцидентів не було.
08.09.2025 19:33 Ответить
Расскажите как турок извинялся?
Как выгнали в отставку принимающих решение?
Как "курды" взорвали микроавтобус с турецкими военными летчиками, а НАТО кричало что это была турецкая инициатива, и они об этом ничего не знают.
Это всё есть в нашей, украинской прессе.
08.09.2025 19:42 Ответить
мовою пиши гандон
08.09.2025 19:56 Ответить
Опять ты? Чего ты мне пишеш?
Пиши редактору пусть закроет русскоязычную версию сайта.
08.09.2025 20:08 Ответить
Якби не НАТО, то й не знать би що було!
08.09.2025 19:33 Ответить
Нарванаш! -ось що чекає НАТО незабаром. Разом з Сувалкинаш.
08.09.2025 19:43 Ответить
Могли би і збити ! Не бережуть час !
08.09.2025 19:49 Ответить
В черговий раз стурбованість оголосили? ***** перевіряє НАТО на слабо. І ***** в черговий раз впевнилося що НАТО це пшик. Так що в наступний раз чекайте зелених чоловічків. Все що відділяє рашистів від НАТО це Україна
08.09.2025 19:50 Ответить
..ба - й турок - не козак.., а ц1 ..тугопльоти.. й овс1м..((
08.09.2025 19:53 Ответить
естонія прокацаплена наполовину
ви що не знали?

задорний звідти з риги
08.09.2025 19:57 Ответить
Наскільки я знаю то столиця Естонії не Рига, як ви написали, а місто Таллінн.
08.09.2025 20:08 Ответить
НАТЕ дуже невисточає Турциї, бо ті вже зовсім яйки десь загубили.
08.09.2025 20:05 Ответить
Чого не захерачили,кацапи провокують.Дати по зубам більше не будуть залітати
08.09.2025 20:05 Ответить
 
 