Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии: Таллинн выразил протест РФ

В понедельник, 8 сентября, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России для выражения протеста и вручения официальной ноты из-за нарушения воздушного пространства Эстонии российским вертолетом.

Издание ERR пишет, что в воскресенье днем, 7 сентября, вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

Находился российский вертолет в воздушном пространстве Эстонии около четырех минут.

В ответ на этот инцидент МИД страны вызвал временного поверенного в делах посольства России для выражения протеста и вручения официальной ноты о нарушении воздушного пространства Эстонии.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что это был "еще один серьезный и досадный инцидент, особенно учитывая то, что это уже третье такое нарушение в этом году".

