Истребители НАТО семь раз за прошедшую неделю взлетали для идентификации и сопровождения самолетов РФ
В течение прошлой недели истребители НАТО, которые выполняли задачи по патрулированию воздушного пространства Альянса в странах Балтии, семь раз взлетали для идентификации и сопровождения российских самолетов, которые нарушили правила полетов.
Об этом пишет LRT со ссылкой на Министерство обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.
Так, 16 июня истребители сопровождали российский разведывательный самолет Су-24 и истребитель Су-30, а на следующий день - самолет поиска подводных лодок Ту-142 и два истребителя Су-30.
18 июня самолеты НАТО взлетели в воздух для идентификации самолета Ту-214, двух истребителей Су-27 и двух Су-30.
А 19 июня истребители НАТО патрулировали международное воздушное пространство. На следующий день самолеты оборонного Альянса сопровождали российский разведывательный самолет Ил-20.
Отмечается, что российские самолеты в основном летали без включенных радиолокационных ответчиков, без планов полета, иногда поддерживали радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением, иногда нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як це зробив , свого часу , Єрдоган !!
Мегапотужно
Око бдіт, граніца на замкє