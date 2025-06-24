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Новости Нарушение полетов самолетов рф
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Истребители НАТО семь раз за прошедшую неделю взлетали для идентификации и сопровождения самолетов РФ

Самолеты НАТО несколько раз поднимались в воздух из-за нарушений самолетов РФ

В течение прошлой недели истребители НАТО, которые выполняли задачи по патрулированию воздушного пространства Альянса в странах Балтии, семь раз взлетали для идентификации и сопровождения российских самолетов, которые нарушили правила полетов.

Об этом пишет LRT со ссылкой на Министерство обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 16 июня истребители сопровождали российский разведывательный самолет Су-24 и истребитель Су-30, а на следующий день - самолет поиска подводных лодок Ту-142 и два истребителя Су-30.

18 июня самолеты НАТО взлетели в воздух для идентификации самолета Ту-214, двух истребителей Су-27 и двух Су-30.

А 19 июня истребители НАТО патрулировали международное воздушное пространство. На следующий день самолеты оборонного Альянса сопровождали российский разведывательный самолет Ил-20.

Отмечается, что российские самолеты в основном летали без включенных радиолокационных ответчиков, без планов полета, иногда поддерживали радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением, иногда нет.

Читайте также: Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Польши над Балтией: его перехватили британские истребители

Автор: 

нарушения (950) НАТО (10176) Балтия (365) самолет (3657)


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Топ комментарии
+7
Ідентифікацію літаків РФ краще проводити на землі.
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24.06.2025 00:17 Ответить
+5
Якщо кацапські літаки літають здебільшого без увімкнених радіолокаційних відповідачів, то їх потрібно знищувати ,
як це зробив , свого часу , Єрдоган !!
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24.06.2025 00:16 Ответить
+3
І що? Ідентифікували? Провели?
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24.06.2025 00:35 Ответить
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Якщо кацапські літаки літають здебільшого без увімкнених радіолокаційних відповідачів, то їх потрібно знищувати ,
як це зробив , свого часу , Єрдоган !!
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24.06.2025 00:16 Ответить
у диктаторів розв'язані руки їм не потрібні консультації в'їба..і всі діла)
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24.06.2025 01:12 Ответить
Ідентифікацію літаків РФ краще проводити на землі.
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24.06.2025 00:17 Ответить
******, семь раз взлетал и ни одного раза не стрелял и не подбивал!!!! А для чего взлетал-то?!
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24.06.2025 00:19 Ответить
Їм статут НАТО забороняє першими атакувати, ось коли раша нападе на одну з країн блоку то тільки тоді вони можливо застосують ст. 5 і зберуться для консультацій як допомогти, а можливо і не зберуться) Трамп скаже, що дуже зайнятий.
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24.06.2025 01:09 Ответить
Залет на чужую территорию называется вторжением, никакого запрета забивать воздушные цели (самолёты и ракеты) нету!!!!! Эрдоган предупредил ***** два раза, на третий сбил самолёт и шо?!?!!! Нужно иметь яйца!!!
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24.06.2025 12:07 Ответить
а чому румуни та поляки не збивали ракети та бпла? а тому, що якщо країна НАТО діє самостійно, то не розраховує на ст.5
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24.06.2025 12:21 Ответить
Шо значит не работает статья 5?!?! Тогда зачем страны платят до 5% ВВП на содержания НАТО?!?! Все цели нарушившие границу страны НАТО сбиваются. Не нужно выдумывать чушь и компот!!
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24.06.2025 12:52 Ответить
І що? Ідентифікували? Провели?
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24.06.2025 00:35 Ответить
Мегаторвожно
Мегапотужно
Око бдіт, граніца на замкє
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24.06.2025 01:44 Ответить
Вдало супроводили? Все добре?
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24.06.2025 03:57 Ответить
Как то во времена "холодной войны" советский экипаж подводной лодки на всплытии показал голые жопы американским морякам на Фрегате . Американцы"утерлись" и уплыли. Только потом эта советская подлодка как оочень странно затонула. Вот я и думаю а не виноваты ли в "утопстве" подлодки ГОЛЫЕ ЖОПЫ?
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24.06.2025 05:39 Ответить
 
 