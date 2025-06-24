Истребители НАТО семь раз за прошедшую неделю взлетали для идентификации и сопровождения самолетов РФ

В течение прошлой недели истребители НАТО, которые выполняли задачи по патрулированию воздушного пространства Альянса в странах Балтии, семь раз взлетали для идентификации и сопровождения российских самолетов, которые нарушили правила полетов.

Об этом пишет LRT со ссылкой на Министерство обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 16 июня истребители сопровождали российский разведывательный самолет Су-24 и истребитель Су-30, а на следующий день - самолет поиска подводных лодок Ту-142 и два истребителя Су-30.

18 июня самолеты НАТО взлетели в воздух для идентификации самолета Ту-214, двух истребителей Су-27 и двух Су-30.

А 19 июня истребители НАТО патрулировали международное воздушное пространство. На следующий день самолеты оборонного Альянса сопровождали российский разведывательный самолет Ил-20.

Отмечается, что российские самолеты в основном летали без включенных радиолокационных ответчиков, без планов полета, иногда поддерживали радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением, иногда нет.

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