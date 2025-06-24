Винищувачі НАТО сім разів за минулий тиждень злітали для ідентифікації та супроводу літаків РФ

Упродовж минулого тижня винищувачі НАТО, які виконували завдання з патрулювання повітряного простору Альянсу в країнах Балтії, сім разів злітали для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

Про це пише LRT з посиланням на Міністерство оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 16 червня винищувачі супроводжували російський розвідувальний літак Су-24 та винищувач Су-30, а наступного дня – літак пошуку підводних човнів Ту-142 і два винищувачі Су-30.

18 червня літаки НАТО злетіли в повітря для ідентифікації літака Ту-214, двох винищувачів Су-27 і двох Су-30.

А 19 червня винищувачі НАТО патрулювали міжнародний повітряний простір. Наступного дня літаки оборонного Альянсу супроводжували російський розвідувальний літак Іл-20.

Зазначається, що російські літаки здебільшого літали без увімкнених радіолокаційних відповідачів, без планів польоту, іноді підтримували радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом, іноді ні.

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