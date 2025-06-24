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Новини Порушення літаків РФ
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Винищувачі НАТО сім разів за минулий тиждень злітали для ідентифікації та супроводу літаків РФ

Літаки НАТО кілька разів піднімалися в повітря через порушення літаків РФ

Упродовж минулого тижня винищувачі НАТО, які виконували завдання з патрулювання повітряного простору Альянсу в країнах Балтії, сім разів злітали для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

Про це пише LRT з посиланням на Міністерство оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 16 червня винищувачі супроводжували російський розвідувальний літак Су-24 та винищувач Су-30, а наступного дня – літак пошуку підводних човнів Ту-142 і два винищувачі Су-30.

18 червня літаки НАТО злетіли в повітря для ідентифікації літака Ту-214, двох винищувачів Су-27 і двох Су-30.

А 19 червня винищувачі НАТО патрулювали міжнародний повітряний простір. Наступного дня літаки оборонного Альянсу супроводжували російський розвідувальний літак Іл-20.

Зазначається, що російські літаки здебільшого літали без увімкнених радіолокаційних відповідачів, без планів польоту, іноді підтримували радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом, іноді ні.

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порушення (609) НАТО (6636) Балтія (356) літак (2981)


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Топ коментарі
+7
Ідентифікацію літаків РФ краще проводити на землі.
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24.06.2025 00:17 Відповісти
+5
Якщо кацапські літаки літають здебільшого без увімкнених радіолокаційних відповідачів, то їх потрібно знищувати ,
як це зробив , свого часу , Єрдоган !!
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24.06.2025 00:16 Відповісти
+3
І що? Ідентифікували? Провели?
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24.06.2025 00:35 Відповісти
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Якщо кацапські літаки літають здебільшого без увімкнених радіолокаційних відповідачів, то їх потрібно знищувати ,
як це зробив , свого часу , Єрдоган !!
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24.06.2025 00:16 Відповісти
у диктаторів розв'язані руки їм не потрібні консультації в'їба..і всі діла)
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24.06.2025 01:12 Відповісти
Ідентифікацію літаків РФ краще проводити на землі.
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24.06.2025 00:17 Відповісти
******, семь раз взлетал и ни одного раза не стрелял и не подбивал!!!! А для чего взлетал-то?!
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24.06.2025 00:19 Відповісти
Їм статут НАТО забороняє першими атакувати, ось коли раша нападе на одну з країн блоку то тільки тоді вони можливо застосують ст. 5 і зберуться для консультацій як допомогти, а можливо і не зберуться) Трамп скаже, що дуже зайнятий.
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24.06.2025 01:09 Відповісти
Залет на чужую территорию называется вторжением, никакого запрета забивать воздушные цели (самолёты и ракеты) нету!!!!! Эрдоган предупредил ***** два раза, на третий сбил самолёт и шо?!?!!! Нужно иметь яйца!!!
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24.06.2025 12:07 Відповісти
а чому румуни та поляки не збивали ракети та бпла? а тому, що якщо країна НАТО діє самостійно, то не розраховує на ст.5
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24.06.2025 12:21 Відповісти
Шо значит не работает статья 5?!?! Тогда зачем страны платят до 5% ВВП на содержания НАТО?!?! Все цели нарушившие границу страны НАТО сбиваются. Не нужно выдумывать чушь и компот!!
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24.06.2025 12:52 Відповісти
І що? Ідентифікували? Провели?
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24.06.2025 00:35 Відповісти
Мегаторвожно
Мегапотужно
Око бдіт, граніца на замкє
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24.06.2025 01:44 Відповісти
Вдало супроводили? Все добре?
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24.06.2025 03:57 Відповісти
Как то во времена "холодной войны" советский экипаж подводной лодки на всплытии показал голые жопы американским морякам на Фрегате . Американцы"утерлись" и уплыли. Только потом эта советская подлодка как оочень странно затонула. Вот я и думаю а не виноваты ли в "утопстве" подлодки ГОЛЫЕ ЖОПЫ?
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24.06.2025 05:39 Відповісти
 
 