Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Польщі над Балтією: його перехопили британські винищувачі
У пʼятницю, 13 червня, російський розвідувальний літак Іл-20 порушив повітряний простір Польщі над Балтійським морем. Літак країни-агресорки перехопили британські винищувачі.
Про це в соцмережі Х повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що інцидент стався близько 10:50. Російський Іл-20 порушив польський повітряний простір над Балтійським морем на глибину близько двох кілометрів.
"Це черговий випадок провокаційного тестування готовності систем країн НАТО", - заявило командування ЗС Польщі.
Пара британських внищувачів, дислокована в Польщі, перехопила та ідентифікували російський літак, який згодом покинув польський повітряний простір.
Командування НАТО поінформоване про інцидент, який стався, додали в польських Збройних силах.
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Хоть чтото делайте уже.
Нато-Куколд ?
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Мовчки спостерігали.
Перехопили турки восениякщо не помиляюсь ,2016 року.