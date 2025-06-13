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Новини Порушення літаків РФ
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Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Польщі над Балтією: його перехопили британські винищувачі

Британські винищувачі перехопили літак РФ над Польщею

У пʼятницю, 13 червня, російський розвідувальний літак Іл-20 порушив повітряний простір Польщі над Балтійським морем. Літак країни-агресорки перехопили британські винищувачі.

Про це в соцмережі Х повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що інцидент стався близько 10:50. Російський Іл-20 порушив польський повітряний простір над Балтійським морем на глибину близько двох кілометрів.

"Це черговий випадок провокаційного тестування готовності систем країн НАТО", - заявило командування ЗС Польщі.

Пара британських внищувачів, дислокована в Польщі, перехопила та ідентифікували російський літак, який згодом покинув польський повітряний простір.

Командування НАТО поінформоване про інцидент, який стався, додали в польських Збройних силах.

Читайте також: Винищувачі НАТО тричі за минулий тиждень супроводжували літаки РФ, які порушили правила польотів

Автор: 

Польща (8639) Балтія (351) літак (2971)


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Топ коментарі
+20
Полякам не до таких дрібниць.Вони зайняті ексгумацією "жертв Волинської трагедії"
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13.06.2025 20:30 Відповісти
+14
А повинно бути - "його знищили британські винищувачі"
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13.06.2025 20:29 Відповісти
+4
так-але НАТа вчергове обісралась...
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13.06.2025 20:30 Відповісти
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А повинно бути - "його знищили британські винищувачі"
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13.06.2025 20:29 Відповісти
так-але НАТа вчергове обісралась...
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13.06.2025 20:30 Відповісти
Полякам не до таких дрібниць.Вони зайняті ексгумацією "жертв Волинської трагедії"
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13.06.2025 20:30 Відповісти
ПРОВОКАТОРЫ ГРЁБАНЫЕ!!!!!
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13.06.2025 20:32 Відповісти
Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Польщі над Балтією: його перехопили британські винищувачі

Куди впали уламки?
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13.06.2025 20:36 Відповісти
Я в темі про Придністров'я писав що постачання росвійськових може бути повітрям. Бо ніхто їх збивати не буде.Виключно великий аяяй. І все.
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13.06.2025 20:36 Відповісти
Каким боком? Через Румунию + Молдову ?
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13.06.2025 20:40 Відповісти
Так.
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13.06.2025 20:42 Відповісти
якщо б перехопили то то літуни побачили красу балтійського дна , а то та вилетіли на зустріч
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13.06.2025 20:36 Відповісти
Поляки, для чогось, піднімають свої винищувачи, коли кацапи ******** Україну.
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13.06.2025 20:38 Відповісти
Не ну это уже театр абсурда.
Охотьтесь при помощи дронов. Передавайте предупреждения по каналам дипломатов..
Хоть чтото делайте уже.
Нато-Куколд ?
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13.06.2025 20:39 Відповісти
Не перехопили, я привітали і супроводили. Кацапи нахабніють, а у НАТО яєць немає.
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13.06.2025 20:40 Відповісти
Треба додати перехопили "очима" та обісцялися
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13.06.2025 20:48 Відповісти
В цей час польські літуни сиділи в укриттях. Ну так, про всяк випадок.
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13.06.2025 20:54 Відповісти
От знову про перехопили, Перехопили це коли ракетою в двигун і бульки в Балтійському морі. А так це -політали разом.
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13.06.2025 20:53 Відповісти
В поляків почався сезон вихідних,на іспанських курортах.Нема кому обороняти.
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13.06.2025 20:59 Відповісти
Підтримайте петицію, залишилось 18 годин, не вистачає 500 голосів

Нагородити посмертно орденом Героя України
https://petition.president.gov.ua/petition/243904
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13.06.2025 21:00 Відповісти
Не перехопили.
Мовчки спостерігали.
Перехопили турки восениякщо не помиляюсь ,2016 року.
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13.06.2025 21:32 Відповісти
 
 