Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Польщі над Балтією: його перехопили британські винищувачі

У пʼятницю, 13 червня, російський розвідувальний літак Іл-20 порушив повітряний простір Польщі над Балтійським морем. Літак країни-агресорки перехопили британські винищувачі.

Про це в соцмережі Х повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що інцидент стався близько 10:50. Російський Іл-20 порушив польський повітряний простір над Балтійським морем на глибину близько двох кілометрів.

"Це черговий випадок провокаційного тестування готовності систем країн НАТО", - заявило командування ЗС Польщі.

Пара британських внищувачів, дислокована в Польщі, перехопила та ідентифікували російський літак, який згодом покинув польський повітряний простір.

Командування НАТО поінформоване про інцидент, який стався, додали в польських Збройних силах.

Читайте також: Винищувачі НАТО тричі за минулий тиждень супроводжували літаки РФ, які порушили правила польотів