Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Польши над Балтией: его перехватили британские истребители

В пятницу, 13 июня, российский разведывательный самолет Ил-20 нарушил воздушное пространство Польши над Балтийским морем. Самолет страны-агрессора перехватили британские истребители.

Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что инцидент произошел около 10:50. Российский Ил-20 нарушил польское воздушное пространство над Балтийским морем на глубину около двух километров.

"Это очередной случай провокационного тестирования готовности систем стран НАТО", - заявило командование ВС Польши.

Пара британских истребителей, дислоцированная в Польше, перехватила и идентифицировали российский самолет, который впоследствии покинул польское воздушное пространство.

Командование НАТО проинформировано о произошедшем инциденте, добавили в польских Вооруженных силах.

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