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Новости Нарушение полетов самолетов рф
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Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Польши над Балтией: его перехватили британские истребители

Британские истребители перехватили самолет РФ над Польшей

В пятницу, 13 июня, российский разведывательный самолет Ил-20 нарушил воздушное пространство Польши над Балтийским морем. Самолет страны-агрессора перехватили британские истребители.

Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что инцидент произошел около 10:50. Российский Ил-20 нарушил польское воздушное пространство над Балтийским морем на глубину около двух километров.

"Это очередной случай провокационного тестирования готовности систем стран НАТО", - заявило командование ВС Польши.

Пара британских истребителей, дислоцированная в Польше, перехватила и идентифицировали российский самолет, который впоследствии покинул польское воздушное пространство.

Командование НАТО проинформировано о произошедшем инциденте, добавили в польских Вооруженных силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Истребители НАТО трижды за минувшую неделю сопровождали самолеты РФ, нарушившие правила полетов

Автор: 

Польша (8518) Балтия (360) самолет (3651)


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Топ комментарии
+24
Полякам не до таких дрібниць.Вони зайняті ексгумацією "жертв Волинської трагедії"
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13.06.2025 20:30 Ответить
+16
А повинно бути - "його знищили британські винищувачі"
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13.06.2025 20:29 Ответить
+5
так-але НАТа вчергове обісралась...
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13.06.2025 20:30 Ответить
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А повинно бути - "його знищили британські винищувачі"
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13.06.2025 20:29 Ответить
так-але НАТа вчергове обісралась...
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13.06.2025 20:30 Ответить
Полякам не до таких дрібниць.Вони зайняті ексгумацією "жертв Волинської трагедії"
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13.06.2025 20:30 Ответить
ПРОВОКАТОРЫ ГРЁБАНЫЕ!!!!!
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13.06.2025 20:32 Ответить
Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Польщі над Балтією: його перехопили британські винищувачі

Куди впали уламки?
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13.06.2025 20:36 Ответить
Я в темі про Придністров'я писав що постачання росвійськових може бути повітрям. Бо ніхто їх збивати не буде.Виключно великий аяяй. І все.
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13.06.2025 20:36 Ответить
Каким боком? Через Румунию + Молдову ?
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13.06.2025 20:40 Ответить
Так.
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13.06.2025 20:42 Ответить
якщо б перехопили то то літуни побачили красу балтійського дна , а то та вилетіли на зустріч
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13.06.2025 20:36 Ответить
Поляки, для чогось, піднімають свої винищувачи, коли кацапи ******** Україну.
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13.06.2025 20:38 Ответить
суться що до них прилетить чергова "українська зенитна ракета"
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13.06.2025 22:19 Ответить
Не ну это уже театр абсурда.
Охотьтесь при помощи дронов. Передавайте предупреждения по каналам дипломатов..
Хоть чтото делайте уже.
Нато-Куколд ?
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13.06.2025 20:39 Ответить
Не перехопили, я привітали і супроводили. Кацапи нахабніють, а у НАТО яєць немає.
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13.06.2025 20:40 Ответить
Літак рашистів летить курсом паралельно лінії повітряного кордону країни НАТО. Якщо винищувачі НАТО не супроводжують літак рашистів, то в якійсь момент часу він трохи "відхиляється від курсу" і "помилково" пірнає в повітряний простір країни НАТО, неглибоко - на 1-2 км, на короткий проміжок часу. Поки пара винищувачів НАТО вилетить на перехоплення, поки долетить до місця порушення, літак рашистів швидко змінює курс, покидає повітряний простір країни НАТО і при наближенні літаків НАТО вже нічого не порушує...
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13.06.2025 21:57 Ответить
Треба додати перехопили "очима" та обісцялися
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13.06.2025 20:48 Ответить
В цей час польські літуни сиділи в укриттях. Ну так, про всяк випадок.
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13.06.2025 20:54 Ответить
От знову про перехопили, Перехопили це коли ракетою в двигун і бульки в Балтійському морі. А так це -політали разом.
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13.06.2025 20:53 Ответить
В поляків почався сезон вихідних,на іспанських курортах.Нема кому обороняти.
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13.06.2025 20:59 Ответить
Підтримайте петицію, залишилось 18 годин, не вистачає 500 голосів

Нагородити посмертно орденом Героя України
https://petition.president.gov.ua/petition/243904
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13.06.2025 21:00 Ответить
Не перехопили.
Мовчки спостерігали.
Перехопили турки восениякщо не помиляюсь ,2016 року.
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13.06.2025 21:32 Ответить
А що гонорові поляки? сцикливо проти рашки підняти винищувачі?
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13.06.2025 21:40 Ответить
та вони вас бомбити будуть, а ви сцятися
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13.06.2025 21:47 Ответить
перехопили!!!
заплатіть мені 1 % вартості спаленого винищувачами керосину
і я так же ефективно "перехоплю"
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13.06.2025 22:51 Ответить
 
 