Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Польши над Балтией: его перехватили британские истребители
В пятницу, 13 июня, российский разведывательный самолет Ил-20 нарушил воздушное пространство Польши над Балтийским морем. Самолет страны-агрессора перехватили британские истребители.
Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что инцидент произошел около 10:50. Российский Ил-20 нарушил польское воздушное пространство над Балтийским морем на глубину около двух километров.
"Это очередной случай провокационного тестирования готовности систем стран НАТО", - заявило командование ВС Польши.
Пара британских истребителей, дислоцированная в Польше, перехватила и идентифицировали российский самолет, который впоследствии покинул польское воздушное пространство.
Командование НАТО проинформировано о произошедшем инциденте, добавили в польских Вооруженных силах.
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Мовчки спостерігали.
Перехопили турки восениякщо не помиляюсь ,2016 року.
заплатіть мені 1 % вартості спаленого винищувачами керосину
і я так же ефективно "перехоплю"