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Новости Нарушение полетов самолетов рф
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Истребители НАТО трижды за прошедшую неделю сопровождали самолеты РФ, нарушившие правила полетов

Истребителям НАТО пришлось подниматься в небо из-за российских самолетов

На прошлой неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии трижды поднимались в небо для идентификации и сопровождения российских самолетов, которые нарушили правила полетов.

Об этом пишет издание LRT со ссылкой на Министерство обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, 3 июня самолеты НАТО поднялись, чтобы идентифицировать два истребителя Су-30СМ, которые летели с транспондером, без плана полета и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

В тот же день истребители Альянса поднялись из-за российского самолета Су-33 и разведывательного самолета Су-24МР, которые летели в международном воздушном пространстве без транспондера, без плана полета и также без радиосвязи с РЦУП.

Еще один инцидент произошел 4 июня - в этот день истребители НАТО поднялись, чтобы идентифицировать два истребителя Су-30СМ, которые вылетели из Калининградской области и возвращались туда, не используя радиолокационный ответчик, не сообщив план полета и не поддерживая радиосвязь с РЦУП.

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НАТО (10086) россия (96200) самолет (3648)


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Порушників потрібно карати, бажано ракетою повітря-повітря, ну на крайняк кулеметною чергою
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09.06.2025 18:05 Ответить
Це ви вже загнули, батєнька. Тут штрафним санкціям радий будеш.
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09.06.2025 18:08 Ответить
Повітряний простір Туреччини не порушують.
І взагалі раша колос на глиняних ногах.Або вже і не колос.Я так думаю,військо тієї ж Франції не слабіше,як в Туреччини.Просто країнами повинні керувати чоловіки.
Я от не уявляю,щоб дружина Ердогана публічно дала йому ляпаса.
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09.06.2025 18:10 Ответить
Супроводжувати вміють, а воювати ЗАСЬ. Мабуть, щось не виросло. Щоб отак, по справжньому, по бойовому відреагувати. І сорому не мають перед Україною. Гадали що українці за три дні "на коліна", а самі вже четвертий рік з колін не піднімаються. Все що можуть, це співчувати.
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09.06.2025 18:20 Ответить
 
 