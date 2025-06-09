Истребители НАТО трижды за прошедшую неделю сопровождали самолеты РФ, нарушившие правила полетов

На прошлой неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии трижды поднимались в небо для идентификации и сопровождения российских самолетов, которые нарушили правила полетов.

Об этом пишет издание LRT со ссылкой на Министерство обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, 3 июня самолеты НАТО поднялись, чтобы идентифицировать два истребителя Су-30СМ, которые летели с транспондером, без плана полета и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

В тот же день истребители Альянса поднялись из-за российского самолета Су-33 и разведывательного самолета Су-24МР, которые летели в международном воздушном пространстве без транспондера, без плана полета и также без радиосвязи с РЦУП.

Еще один инцидент произошел 4 июня - в этот день истребители НАТО поднялись, чтобы идентифицировать два истребителя Су-30СМ, которые вылетели из Калининградской области и возвращались туда, не используя радиолокационный ответчик, не сообщив план полета и не поддерживая радиосвязь с РЦУП.

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