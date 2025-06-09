Истребители НАТО трижды за прошедшую неделю сопровождали самолеты РФ, нарушившие правила полетов
На прошлой неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии трижды поднимались в небо для идентификации и сопровождения российских самолетов, которые нарушили правила полетов.
Об этом пишет издание LRT со ссылкой на Министерство обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, 3 июня самолеты НАТО поднялись, чтобы идентифицировать два истребителя Су-30СМ, которые летели с транспондером, без плана полета и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами (РЦУП).
В тот же день истребители Альянса поднялись из-за российского самолета Су-33 и разведывательного самолета Су-24МР, которые летели в международном воздушном пространстве без транспондера, без плана полета и также без радиосвязи с РЦУП.
Еще один инцидент произошел 4 июня - в этот день истребители НАТО поднялись, чтобы идентифицировать два истребителя Су-30СМ, которые вылетели из Калининградской области и возвращались туда, не используя радиолокационный ответчик, не сообщив план полета и не поддерживая радиосвязь с РЦУП.
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І взагалі раша колос на глиняних ногах.Або вже і не колос.Я так думаю,військо тієї ж Франції не слабіше,як в Туреччини.Просто країнами повинні керувати чоловіки.
Я от не уявляю,щоб дружина Ердогана публічно дала йому ляпаса.