Военные самолеты РФ могли нарушить воздушное пространство Финляндии: страна начала расследование

Российские военные самолеты, вероятно, нарушили воздушное пространство Финляндии. Страна проводит расследование.

Об этом сообщили в финском Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что воздушное пространство страны могло быть нарушено 23 мая возле южного города Порвоо, что в 130 километрах от границы с Россией, во второй половине дня.

"Мы серьезно относимся к подозрению о нарушении границы и ведем расследование", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен.

Пограничная служба страны расследует инцидент и предоставит дополнительную информацию в процессе расследования.

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Напомним, вечером, 22 мая 2025 года, истребители Польши перехватили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем в международном воздушном пространстве.