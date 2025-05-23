Военные самолеты РФ могли нарушить воздушное пространство Финляндии: страна начала расследование
Российские военные самолеты, вероятно, нарушили воздушное пространство Финляндии. Страна проводит расследование.
Об этом сообщили в финском Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что воздушное пространство страны могло быть нарушено 23 мая возле южного города Порвоо, что в 130 километрах от границы с Россией, во второй половине дня.
"Мы серьезно относимся к подозрению о нарушении границы и ведем расследование", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен.
Пограничная служба страны расследует инцидент и предоставит дополнительную информацию в процессе расследования.
Напомним, вечером, 22 мая 2025 года, истребители Польши перехватили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем в международном воздушном пространстве.
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Та я знаю як Фінляндія допомагала, допомагає і буде продовжувати допомагати Україні.
Тому напишу це- це справа самої Фінляндії і її громадян, ну а також справа всього НАТО.
тільки но вступила, а вже нерви робиш натівським толєрастам.
вчись у польщі. у них ракета кацапська *******, а вони вмовили зе!лідара сказати, що то його.
у румунію дрони та ракети залітають, а вони кажуть, ну то ж випадково і не на бухарест.
Він підкаже, що робити.
Оно вже ледь не 10 років, як кацапи сцяться навіть думати підлітати до Туреччини.
але це в перший і в останній раз.
наступного разу ракета в сопло і контрольна в кокпіт.