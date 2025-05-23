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Новости Нарушение полетов самолетов рф
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Военные самолеты РФ могли нарушить воздушное пространство Финляндии: страна начала расследование

Российские самолеты предположительно нарушили воздушное пространство Финляндии.

Российские военные самолеты, вероятно, нарушили воздушное пространство Финляндии. Страна проводит расследование.

Об этом сообщили в финском Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что воздушное пространство страны могло быть нарушено 23 мая возле южного города Порвоо, что в 130 километрах от границы с Россией, во второй половине дня.

"Мы серьезно относимся к подозрению о нарушении границы и ведем расследование", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен.

Пограничная служба страны расследует инцидент и предоставит дополнительную информацию в процессе расследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия ожидает наращивания войск РФ у границы после войны в Украине, - The Guardian

Напомним, вечером, 22 мая 2025 года, истребители Польши перехватили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем в международном воздушном пространстве.

Автор: 

россия (96018) самолет (3618) Финляндия (980)


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Топ комментарии
+16
Не треба розслідування а їбашти як турки.
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23.05.2025 21:05
+13
Єрдоган, одразу зробив «прививку» московітам, і більше, московіти не ********* на кордоні!!
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23.05.2025 21:07
+3
Кацапи борзіють, як не в себе.
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23.05.2025 21:08
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Не треба розслідування а їбашти як турки.
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23.05.2025 21:05 Ответить
Ердоган провів ефективне і швидке розслідування, йому респект
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24.05.2025 08:24 Ответить
Хочу написати-варто вже просто херячити їх там де впіймали.
Та я знаю як Фінляндія допомагала, допомагає і буде продовжувати допомагати Україні.
Тому напишу це- це справа самої Фінляндії і її громадян, ну а також справа всього НАТО.
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23.05.2025 21:06 Ответить
Єрдоган, одразу зробив «прививку» московітам, і більше, московіти не ********* на кордоні!!
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23.05.2025 21:07 Ответить
Кацапи борзіють, як не в себе.
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23.05.2025 21:08 Ответить
Рашка это сухопутный корридор Китая в ЕС. Все уже понятно.
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23.05.2025 21:11 Ответить
фінляндія, ти того, давай не починай тут!
тільки но вступила, а вже нерви робиш натівським толєрастам.
вчись у польщі. у них ракета кацапська *******, а вони вмовили зе!лідара сказати, що то його.
у румунію дрони та ракети залітають, а вони кажуть, ну то ж випадково і не на бухарест.
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23.05.2025 21:12 Ответить
Передзвоніть Ердогану.
Він підкаже, що робити.
Оно вже ледь не 10 років, як кацапи сцяться навіть думати підлітати до Туреччини.
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23.05.2025 21:22 Ответить
фіни могли вийти на люди, посміхнутися і сказати - ми все розуміємо, всі помиляються а тому ми спокійно не чіпали російських літунів, залетіли то й залетіли, з ким не буває, помиляються всі.
але це в перший і в останній раз.
наступного разу ракета в сопло і контрольна в кокпіт.
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23.05.2025 21:28 Ответить
Трусливые Идиоты... Сначала нужно сбить, а потом проводить расследование...
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23.05.2025 22:01 Ответить
***** зняло штани і сере всім на голови, а ці імпотенти все розслідування проводять і здають гімно на аналіз маючи надію виявити там шоколад
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23.05.2025 23:03 Ответить
Якщо має місце формулювання "могли", значить таки порушили. А реакція фіннів, звичайно, топчик
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24.05.2025 09:19 Ответить
 
 