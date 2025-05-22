Финляндия ожидает наращивания войск РФ у границы после войны в Украине, - The Guardian

Финляндия ожидает, что после завершения войны против Украины Россия развернет дополнительные войска у общей границы.

Об этом заявил глава стратегического отдела финских сил обороны генерал-майор Сами Нурми, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По словам Нурми, Москва уже начала укреплять военную инфраструктуру вблизи границы НАТО, в частности с Финляндией. Спутниковые снимки, опубликованные New York Times, демонстрируют наличие новых палаточных лагерей, военной техники, реконструированных укрытий для истребителей и строительство новой вертолетной базы.

"Они меняют структуры, и мы видим умеренную подготовку, когда речь идет о строительстве инфраструктуры вблизи наших границ, а это означает, что они, как только, как мы надеемся, закончится война в Украине, начнут возвращать силы, которые воевали в Украине, особенно сухопутные войска", - отметил Нурми.

Он добавил, что пока строительство не является масштабным, но активность наблюдается на отдельных участках. Генерал также считает, что РФ одновременно готовится как к отправке новых сил в Украину, так и к укреплению позиций у финской границы.

Нурми напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия подала заявку в НАТО, а Москва в ответ заявила о пересмотре военного присутствия вблизи границы.

