Финляндия ожидает наращивания войск РФ у границы после войны в Украине, - The Guardian
Финляндия ожидает, что после завершения войны против Украины Россия развернет дополнительные войска у общей границы.
Об этом заявил глава стратегического отдела финских сил обороны генерал-майор Сами Нурми, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По словам Нурми, Москва уже начала укреплять военную инфраструктуру вблизи границы НАТО, в частности с Финляндией. Спутниковые снимки, опубликованные New York Times, демонстрируют наличие новых палаточных лагерей, военной техники, реконструированных укрытий для истребителей и строительство новой вертолетной базы.
"Они меняют структуры, и мы видим умеренную подготовку, когда речь идет о строительстве инфраструктуры вблизи наших границ, а это означает, что они, как только, как мы надеемся, закончится война в Украине, начнут возвращать силы, которые воевали в Украине, особенно сухопутные войска", - отметил Нурми.
Он добавил, что пока строительство не является масштабным, но активность наблюдается на отдельных участках. Генерал также считает, что РФ одновременно готовится как к отправке новых сил в Украину, так и к укреплению позиций у финской границы.
Нурми напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия подала заявку в НАТО, а Москва в ответ заявила о пересмотре военного присутствия вблизи границы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Добре, що ФІНИ, не асфальт стелять і на травневі шашлики не пішли, усим Урядом та Парламентом з Президентои, як це зробили в урядовому кварталі95 з 2019 року!!
но атаковать начнут сначала страны Балтии и возможно уже в следующем году.