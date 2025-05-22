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Новини Фінляндія готується захищатися від нападу РФ
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Фінляндія очікує нарощування військ РФ біля кордону після війни в Україні, - The Guardian

фінляндія

Фінляндія очікує, що після завершення війни проти України Росія розгорне додаткові війська біля спільного кордону.

Про це заявив голова стратегічного відділу фінських сил оборони генерал-майор Самі Нурмі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За словами Нурмі, Москва вже почала зміцнювати військову інфраструктуру поблизу кордону НАТО, зокрема з Фінляндією. Супутникові знімки, опубліковані New York Times, демонструють наявність нових наметових таборів, військової техніки, реконструйованих укриттів для винищувачів і будівництво нової вертолітної бази.

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"Вони змінюють структури, і ми бачимо помірну підготовку, коли йдеться про будівництво інфраструктури поблизу наших кордонів, а це означає, що вони, як тільки, як ми сподіваємося, закінчиться війна в Україні, почнуть повертати сили, які воювали в Україні, особливо сухопутні війська", - зазначив Нурмі.

Він додав, що наразі будівництво не є масштабним, але активність спостерігається на окремих ділянках. Генерал також вважає, що РФ одночасно готується як до відправки нових сил в Україну, так і до зміцнення позицій біля фінського кордону.

Нурмі нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія подала заявку до НАТО, а Москва у відповідь заявила про перегляд військової присутності поблизу кордону.

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Автор: 

росія (65800) Фінляндія (1321) війна в Україні (4507)


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То біж фінам вигідна війна в Україні? Бо як тільки то зразу?…
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22.05.2025 13:38 Відповісти
Не очікуйте. Робіть все щоб росія перетворилася на купу республік. Тоді біля ваших кордонів буде не Кацапстан, а Карельська Республіка зі збройними силами в три поліцейські взводи.
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22.05.2025 13:39 Відповісти
Це очевидна РЕАЛЬНІСТЬ, поки існує оте скупчення, різновидів андрофагів на кордоні!!
Добре, що ФІНИ, не асфальт стелять і на травневі шашлики не пішли, усим Урядом та Парламентом з Президентои, як це зробили в урядовому кварталі95 з 2019 року!!
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22.05.2025 14:30 Відповісти
Надеюсь Филяндия быстро создаст группировку войск совместно с Швецией и Норвегией,
но атаковать начнут сначала страны Балтии и возможно уже в следующем году.
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22.05.2025 15:22 Відповісти
 
 