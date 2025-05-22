Фінляндія очікує нарощування військ РФ біля кордону після війни в Україні, - The Guardian

Фінляндія очікує, що після завершення війни проти України Росія розгорне додаткові війська біля спільного кордону.

Про це заявив голова стратегічного відділу фінських сил оборони генерал-майор Самі Нурмі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За словами Нурмі, Москва вже почала зміцнювати військову інфраструктуру поблизу кордону НАТО, зокрема з Фінляндією. Супутникові знімки, опубліковані New York Times, демонструють наявність нових наметових таборів, військової техніки, реконструйованих укриттів для винищувачів і будівництво нової вертолітної бази.

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"Вони змінюють структури, і ми бачимо помірну підготовку, коли йдеться про будівництво інфраструктури поблизу наших кордонів, а це означає, що вони, як тільки, як ми сподіваємося, закінчиться війна в Україні, почнуть повертати сили, які воювали в Україні, особливо сухопутні війська", - зазначив Нурмі.

Він додав, що наразі будівництво не є масштабним, але активність спостерігається на окремих ділянках. Генерал також вважає, що РФ одночасно готується як до відправки нових сил в Україну, так і до зміцнення позицій біля фінського кордону.

Нурмі нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія подала заявку до НАТО, а Москва у відповідь заявила про перегляд військової присутності поблизу кордону.

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