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Новини Порушення літаків РФ
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Військові літаки РФ могли порушити повітряний простір Фінляндії: країна почала розслідування

Російські літаки ймовірно порушили повітряний простір Фінляндії

Російські військові літаки, ймовірно, порушили повітряний простір Фінляндії. Країна проводить розслідування.

Про це повідомили у фінському Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що повітряний простір країни міг бути порушений 23 травня біля південного міста Порвоо, що за 130 кілометрів від кордону з Росією, в другій половині дня.

"Ми серйозно ставимося до підозри про порушення кордону і ведемо розслідування", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

Прикордонна служба країни розслідує інцидент і надасть додаткову інформацію в процесі розслідування.

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Нагадаємо, ввечері, 22 травня 2025 року, винищувачі Польщі перехопили російський бомбардувальник Су-24 над Балтійським морем у міжнародному повітряному просторі.

Автор: 

росія (65829) літак (2935) Фінляндія (1324)


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Топ коментарі
+16
Не треба розслідування а їбашти як турки.
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23.05.2025 21:05
+13
Єрдоган, одразу зробив «прививку» московітам, і більше, московіти не ********* на кордоні!!
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23.05.2025 21:07
+3
Кацапи борзіють, як не в себе.
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23.05.2025 21:08
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Не треба розслідування а їбашти як турки.
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23.05.2025 21:05 Відповісти
Ердоган провів ефективне і швидке розслідування, йому респект
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24.05.2025 08:24 Відповісти
Хочу написати-варто вже просто херячити їх там де впіймали.
Та я знаю як Фінляндія допомагала, допомагає і буде продовжувати допомагати Україні.
Тому напишу це- це справа самої Фінляндії і її громадян, ну а також справа всього НАТО.
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23.05.2025 21:06 Відповісти
Єрдоган, одразу зробив «прививку» московітам, і більше, московіти не ********* на кордоні!!
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23.05.2025 21:07 Відповісти
Кацапи борзіють, як не в себе.
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23.05.2025 21:08 Відповісти
Рашка это сухопутный корридор Китая в ЕС. Все уже понятно.
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23.05.2025 21:11 Відповісти
фінляндія, ти того, давай не починай тут!
тільки но вступила, а вже нерви робиш натівським толєрастам.
вчись у польщі. у них ракета кацапська *******, а вони вмовили зе!лідара сказати, що то його.
у румунію дрони та ракети залітають, а вони кажуть, ну то ж випадково і не на бухарест.
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23.05.2025 21:12 Відповісти
Передзвоніть Ердогану.
Він підкаже, що робити.
Оно вже ледь не 10 років, як кацапи сцяться навіть думати підлітати до Туреччини.
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23.05.2025 21:22 Відповісти
фіни могли вийти на люди, посміхнутися і сказати - ми все розуміємо, всі помиляються а тому ми спокійно не чіпали російських літунів, залетіли то й залетіли, з ким не буває, помиляються всі.
але це в перший і в останній раз.
наступного разу ракета в сопло і контрольна в кокпіт.
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23.05.2025 21:28 Відповісти
Трусливые Идиоты... Сначала нужно сбить, а потом проводить расследование...
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23.05.2025 22:01 Відповісти
***** зняло штани і сере всім на голови, а ці імпотенти все розслідування проводять і здають гімно на аналіз маючи надію виявити там шоколад
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23.05.2025 23:03 Відповісти
Якщо має місце формулювання "могли", значить таки порушили. А реакція фіннів, звичайно, топчик
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24.05.2025 09:19 Відповісти
 
 