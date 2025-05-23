Військові літаки РФ могли порушити повітряний простір Фінляндії: країна почала розслідування

Російські військові літаки, ймовірно, порушили повітряний простір Фінляндії. Країна проводить розслідування.

Про це повідомили у фінському Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що повітряний простір країни міг бути порушений 23 травня біля південного міста Порвоо, що за 130 кілометрів від кордону з Росією, в другій половині дня.

"Ми серйозно ставимося до підозри про порушення кордону і ведемо розслідування", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

Прикордонна служба країни розслідує інцидент і надасть додаткову інформацію в процесі розслідування.

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Нагадаємо, ввечері, 22 травня 2025 року, винищувачі Польщі перехопили російський бомбардувальник Су-24 над Балтійським морем у міжнародному повітряному просторі.