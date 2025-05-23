Військові літаки РФ могли порушити повітряний простір Фінляндії: країна почала розслідування
Російські військові літаки, ймовірно, порушили повітряний простір Фінляндії. Країна проводить розслідування.
Про це повідомили у фінському Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що повітряний простір країни міг бути порушений 23 травня біля південного міста Порвоо, що за 130 кілометрів від кордону з Росією, в другій половині дня.
"Ми серйозно ставимося до підозри про порушення кордону і ведемо розслідування", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.
Прикордонна служба країни розслідує інцидент і надасть додаткову інформацію в процесі розслідування.
Нагадаємо, ввечері, 22 травня 2025 року, винищувачі Польщі перехопили російський бомбардувальник Су-24 над Балтійським морем у міжнародному повітряному просторі.
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Та я знаю як Фінляндія допомагала, допомагає і буде продовжувати допомагати Україні.
Тому напишу це- це справа самої Фінляндії і її громадян, ну а також справа всього НАТО.
тільки но вступила, а вже нерви робиш натівським толєрастам.
вчись у польщі. у них ракета кацапська *******, а вони вмовили зе!лідара сказати, що то його.
у румунію дрони та ракети залітають, а вони кажуть, ну то ж випадково і не на бухарест.
Він підкаже, що робити.
Оно вже ледь не 10 років, як кацапи сцяться навіть думати підлітати до Туреччини.
але це в перший і в останній раз.
наступного разу ракета в сопло і контрольна в кокпіт.