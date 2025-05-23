УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8821 відвідувач онлайн
Новини Порушення літаків РФ
2 773 40

Польща перехопила російський Су-24, дії якого "становили загрозу", - міністр оборони Косіняк-Камиш

Російський Су перехопила Польща. Що відомо

Ввечері, 22 травня 2025 року, винищувачі Польщі перехопили російський бомбардувальник Су-24 над Балтійським морем у міжнародному повітряному просторі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням RMF24, про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Так, Об’єднане оперативне командування сил НАТО в Європі видало наказ черговій польській парі винищувачів перехопити російський бомбардувальник Су-24.

Літак РФ, за словами міністра, здійснював небезпечні маневри в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

"Ці дії були навмисними і становили загрозу", - сказав він.

Також читайте: Туск про заяву Навроцького щодо членства України в НАТО: Немає кращого терміна, ніж державна зрада

Автор: 

авіація (4148) Польща (8609) росія (65829) Косіняк-Камиш Владислав (50)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Перехопили...
Оно вчіться у Ердогана, як треба кацальоти перехоплювати.
показати весь коментар
23.05.2025 16:14
+8
Збивати треба було, збивати!
показати весь коментар
23.05.2025 16:13
+4
У Косякака камыша очко заиграло бо цеж не Україні про якусь там волынскую резню п*здіти тут треба свои пердольоти в небо підіймати а то вдруг чо прилетит і це вже буде не міфічна Українська ракета а кацапскій кінжаль епта
показати весь коментар
23.05.2025 16:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро кацапи долітаються....
показати весь коментар
23.05.2025 16:05 Відповісти
Всього лише залишилось років надцять почекати і точно долітаються.
показати весь коментар
23.05.2025 16:09 Відповісти
Та чому 20 років?
Оно над Україною кацапи вже зараз літати сцяться.
показати весь коментар
23.05.2025 16:38 Відповісти
CE-24 -збитий? ні-значить не перехоп ила
показати весь коментар
23.05.2025 17:14 Відповісти
?
Це було на допис: Calvados

Всього лише залишилось років надцять почекати і точно долітаються.
показати весь коментар
23.05.2025 18:18 Відповісти
Ну трумп вибухне г....ом
показати весь коментар
23.05.2025 16:07 Відповісти
Польща перехопила російський Су-24

Скрутила, зв'язала ще й натовкла добряче!
показати весь коментар
23.05.2025 16:09 Відповісти
А потім прокинулась.
показати весь коментар
23.05.2025 19:22 Відповісти
Збивати треба було, збивати!
показати весь коментар
23.05.2025 16:13 Відповісти
Та невже збивати? У міжнародному повітряному просторі?
показати весь коментар
23.05.2025 16:45 Відповісти
У поляків за штурвалами літаків можуть бути жінки, які діють за статутами НАТО. На їх місці наші жінки діяли б за законами їхньої логіки -збили б усе, що літає. Натівські статути їм по цимбалах, а вказівки генералів з землі - по барабану.😃
показати весь коментар
23.05.2025 17:33 Відповісти
Если бы при власти были бы женщины, войн не было бы абсолютно. Но многие страны не разговаривали бы друг с другом
показати весь коментар
23.05.2025 18:10 Відповісти
Придумати відмазку...
показати весь коментар
24.05.2025 09:44 Відповісти
Перехопили...
Оно вчіться у Ердогана, як треба кацальоти перехоплювати.
показати весь коментар
23.05.2025 16:14 Відповісти
гадаєте, в нинішніх умовах падішах зробив би то саме, що й тоді...
показати весь коментар
23.05.2025 16:22 Відповісти
Нажаль ***** більше не первіряло майстерність турецьких пілотів...
Почєму?
показати весь коментар
23.05.2025 16:26 Відповісти
Тому що "в нинішніх умовах падишах зробив би то саме що тоді"...Падишахам головне репутація і статус,вони членом по цимбалам стукати не звикли...
показати весь коментар
23.05.2025 17:47 Відповісти
Вообще то провокация с российским самолетом была частью мятежа против Падишаха Султана. Пердоган принес извинения, виновные были наказаны. В течении недели произошел теракт, пострадали турецкие военные летчики
показати весь коментар
23.05.2025 18:13 Відповісти
Пострадалі...
ЧЕТВЕР, 21 ЛИПНЯ 2016, 20:45
«...Підкреслюючи, що російський Су-24 був попереджений кілька разів про порушення повітряного простору Туреччини, Ердоган заявив, що влада не знає, чи пілоти приймали рішення збити літак під впливом своїх зв'язків з Гюленом.»

І всьо.

А от пострадал так постадал посол россіі в Туреччині:
Убийство посла России в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года около 19:05 в Центре современного искусства Анкары на открытии фотовыставки ...»
показати весь коментар
23.05.2025 18:27 Відповісти
У Косякака камыша очко заиграло бо цеж не Україні про якусь там волынскую резню п*здіти тут треба свои пердольоти в небо підіймати а то вдруг чо прилетит і це вже буде не міфічна Українська ракета а кацапскій кінжаль епта
показати весь коментар
23.05.2025 16:15 Відповісти
Та не смішіть людей.
показати весь коментар
23.05.2025 16:15 Відповісти
То шо, москальський пілот після збиття то хоч вижив?
показати весь коментар
23.05.2025 16:17 Відповісти
памперси механік поміняв, і снова дранг нах Вест!
показати весь коментар
23.05.2025 16:19 Відповісти
А то он знал о "перехвате"?
показати весь коментар
23.05.2025 18:15 Відповісти
Знал.

«Перехоплення - в авіації наближення повітряного судна ППО (літака-перехоплювача) до повітряного судна-порушника з метою його упізнання, вказівки його екіпажу на порушення та подальшого виведення порушника за межі забороненого району або супроводу на найближчий аеродром посадки.»

Ну ще й такі плюшки, як сигнал у слухавках пілота про опромінення його літака радаром пуску ракет...очкосжімающєє ощущєніє...
показати весь коментар
23.05.2025 18:38 Відповісти
Молодці!
показати весь коментар
23.05.2025 16:17 Відповісти
видало наказ черговій польській парі винищувачів перехопити

прохання, спеціалісти, проясніть.
що означає, перехопили?
десь там, за віслою, сцикливо політати?
показати весь коментар
23.05.2025 16:17 Відповісти
"Ей, самальота, ти суда не літай, ти туда літай. А то ми сильно стурбуємся." От що значить їх перехоплення.
показати весь коментар
23.05.2025 19:23 Відповісти
сфоткали?
показати весь коментар
23.05.2025 16:19 Відповісти
не хза горами-"росія нанесла ракетний удар по території країни НАТО -Польщі .але не було виявлено ознак .що такий удар був нанесений сплановано і не навмисно"
показати весь коментар
23.05.2025 16:20 Відповісти
Вибори президента Польщі: лідирує кандидат, який проти вступу України в НАТО
показати весь коментар
23.05.2025 16:26 Відповісти
Поляки не вміють не те що воювати но і навіть адекватно відповідати на такі провокації, навіть якщо кацап насере на стіл перед їх міністром оборони той лише обуриться і все
показати весь коментар
23.05.2025 16:28 Відповісти
У Польщі теж вистачає прокацапської агентури.
показати весь коментар
23.05.2025 16:31 Відповісти
Вчіпіть на будь-який свій Ф-16 жовтоблакитний камуфляж та сміло збивайте. В чому проблема...
показати весь коментар
23.05.2025 16:33 Відповісти
+++
показати весь коментар
23.05.2025 18:16 Відповісти
"Перехопила" глазами чи вухами?!
показати весь коментар
23.05.2025 17:48 Відповісти
 
 