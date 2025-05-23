Польща перехопила російський Су-24, дії якого "становили загрозу", - міністр оборони Косіняк-Камиш

Ввечері, 22 травня 2025 року, винищувачі Польщі перехопили російський бомбардувальник Су-24 над Балтійським морем у міжнародному повітряному просторі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням RMF24, про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Так, Об’єднане оперативне командування сил НАТО в Європі видало наказ черговій польській парі винищувачів перехопити російський бомбардувальник Су-24.

Літак РФ, за словами міністра, здійснював небезпечні маневри в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

"Ці дії були навмисними і становили загрозу", - сказав він.

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