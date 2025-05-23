Польша перехватила российский Су-24, действия которого "представляли угрозу", - министр обороны Косиняк-Камыш
Вечером, 22 мая 2025 года, истребители Польши перехватили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем в международном воздушном пространстве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой RMF24, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Так, Объединенное оперативное командование сил НАТО в Европе выдало приказ очередной польской паре истребителей перехватить российский бомбардировщик Су-24.
Самолет РФ, по словам министра, совершал опасные маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
"Эти действия были преднамеренными и представляли угрозу", - сказал он.
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+8 Олена Тихонова #468839
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Оно над Україною кацапи вже зараз літати сцяться.
Це було на допис: Calvados
Всього лише залишилось років надцять почекати і точно долітаються.
Скрутила, зв'язала ще й натовкла добряче!
Оно вчіться у Ердогана, як треба кацальоти перехоплювати.
Почєму?
ПадишахаСултана. Пердоган принес извинения, виновные были наказаны. В течении недели произошел теракт, пострадали турецкие военные летчики
ЧЕТВЕР, 21 ЛИПНЯ 2016, 20:45
«...Підкреслюючи, що російський Су-24 був попереджений кілька разів про порушення повітряного простору Туреччини, Ердоган заявив, що влада не знає, чи пілоти приймали рішення збити літак під впливом своїх зв'язків з Гюленом.»
І всьо.
А от пострадал так постадал посол россіі в Туреччині:
Убийство посла России в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года около 19:05 в Центре современного искусства Анкары на открытии фотовыставки ...»
«Перехоплення - в авіації наближення повітряного судна ППО (літака-перехоплювача) до повітряного судна-порушника з метою його упізнання, вказівки його екіпажу на порушення та подальшого виведення порушника за межі забороненого району або супроводу на найближчий аеродром посадки.»
Ну ще й такі плюшки, як сигнал у слухавках пілота про опромінення його літака радаром пуску ракет...очкосжімающєє ощущєніє...
прохання, спеціалісти, проясніть.
що означає, перехопили?
десь там, за віслою, сцикливо політати?