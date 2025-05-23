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Польша перехватила российский Су-24, действия которого "представляли угрозу", - министр обороны Косиняк-Камыш

Российский Су перехватила Польша. Что известно

Вечером, 22 мая 2025 года, истребители Польши перехватили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем в международном воздушном пространстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой RMF24, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Так, Объединенное оперативное командование сил НАТО в Европе выдало приказ очередной польской паре истребителей перехватить российский бомбардировщик Су-24.

Самолет РФ, по словам министра, совершал опасные маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

"Эти действия были преднамеренными и представляли угрозу", - сказал он.

Также читайте: Туск о заявлении Навроцкого относительно членства Украины в НАТО: Нет лучшего термина, чем государственная измена

Автор: 

авиация (2839) Польша (8496) россия (96018) Косиняк-Камыш Владислав (47)


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Топ комментарии
+13
Перехопили...
Оно вчіться у Ердогана, як треба кацальоти перехоплювати.
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23.05.2025 16:14
+8
Збивати треба було, збивати!
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23.05.2025 16:13
+4
У Косякака камыша очко заиграло бо цеж не Україні про якусь там волынскую резню п*здіти тут треба свои пердольоти в небо підіймати а то вдруг чо прилетит і це вже буде не міфічна Українська ракета а кацапскій кінжаль епта
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23.05.2025 16:15
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Правила форума Совет форумчан
Скоро кацапи долітаються....
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23.05.2025 16:05 Ответить
Всього лише залишилось років надцять почекати і точно долітаються.
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23.05.2025 16:09 Ответить
Та чому 20 років?
Оно над Україною кацапи вже зараз літати сцяться.
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23.05.2025 16:38 Ответить
CE-24 -збитий? ні-значить не перехоп ила
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23.05.2025 17:14 Ответить
?
Це було на допис: Calvados

Всього лише залишилось років надцять почекати і точно долітаються.
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23.05.2025 18:18 Ответить
Ну трумп вибухне г....ом
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23.05.2025 16:07 Ответить
Польща перехопила російський Су-24

Скрутила, зв'язала ще й натовкла добряче!
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23.05.2025 16:09 Ответить
А потім прокинулась.
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23.05.2025 19:22 Ответить
Збивати треба було, збивати!
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23.05.2025 16:13 Ответить
Та невже збивати? У міжнародному повітряному просторі?
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23.05.2025 16:45 Ответить
У поляків за штурвалами літаків можуть бути жінки, які діють за статутами НАТО. На їх місці наші жінки діяли б за законами їхньої логіки -збили б усе, що літає. Натівські статути їм по цимбалах, а вказівки генералів з землі - по барабану.😃
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23.05.2025 17:33 Ответить
Если бы при власти были бы женщины, войн не было бы абсолютно. Но многие страны не разговаривали бы друг с другом
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23.05.2025 18:10 Ответить
Придумати відмазку...
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24.05.2025 09:44 Ответить
Перехопили...
Оно вчіться у Ердогана, як треба кацальоти перехоплювати.
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23.05.2025 16:14 Ответить
гадаєте, в нинішніх умовах падішах зробив би то саме, що й тоді...
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23.05.2025 16:22 Ответить
Нажаль ***** більше не первіряло майстерність турецьких пілотів...
Почєму?
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23.05.2025 16:26 Ответить
Тому що "в нинішніх умовах падишах зробив би то саме що тоді"...Падишахам головне репутація і статус,вони членом по цимбалам стукати не звикли...
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23.05.2025 17:47 Ответить
Вообще то провокация с российским самолетом была частью мятежа против Падишаха Султана. Пердоган принес извинения, виновные были наказаны. В течении недели произошел теракт, пострадали турецкие военные летчики
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23.05.2025 18:13 Ответить
Пострадалі...
ЧЕТВЕР, 21 ЛИПНЯ 2016, 20:45
«...Підкреслюючи, що російський Су-24 був попереджений кілька разів про порушення повітряного простору Туреччини, Ердоган заявив, що влада не знає, чи пілоти приймали рішення збити літак під впливом своїх зв'язків з Гюленом.»

І всьо.

А от пострадал так постадал посол россіі в Туреччині:
Убийство посла России в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года около 19:05 в Центре современного искусства Анкары на открытии фотовыставки ...»
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23.05.2025 18:27 Ответить
У Косякака камыша очко заиграло бо цеж не Україні про якусь там волынскую резню п*здіти тут треба свои пердольоти в небо підіймати а то вдруг чо прилетит і це вже буде не міфічна Українська ракета а кацапскій кінжаль епта
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23.05.2025 16:15 Ответить
Та не смішіть людей.
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23.05.2025 16:15 Ответить
То шо, москальський пілот після збиття то хоч вижив?
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23.05.2025 16:17 Ответить
памперси механік поміняв, і снова дранг нах Вест!
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23.05.2025 16:19 Ответить
А то он знал о "перехвате"?
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23.05.2025 18:15 Ответить
Знал.

«Перехоплення - в авіації наближення повітряного судна ППО (літака-перехоплювача) до повітряного судна-порушника з метою його упізнання, вказівки його екіпажу на порушення та подальшого виведення порушника за межі забороненого району або супроводу на найближчий аеродром посадки.»

Ну ще й такі плюшки, як сигнал у слухавках пілота про опромінення його літака радаром пуску ракет...очкосжімающєє ощущєніє...
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23.05.2025 18:38 Ответить
Молодці!
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23.05.2025 16:17 Ответить
видало наказ черговій польській парі винищувачів перехопити

прохання, спеціалісти, проясніть.
що означає, перехопили?
десь там, за віслою, сцикливо політати?
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23.05.2025 16:17 Ответить
"Ей, самальота, ти суда не літай, ти туда літай. А то ми сильно стурбуємся." От що значить їх перехоплення.
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23.05.2025 19:23 Ответить
сфоткали?
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23.05.2025 16:19 Ответить
не хза горами-"росія нанесла ракетний удар по території країни НАТО -Польщі .але не було виявлено ознак .що такий удар був нанесений сплановано і не навмисно"
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23.05.2025 16:20 Ответить
Вибори президента Польщі: лідирує кандидат, який проти вступу України в НАТО
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23.05.2025 16:26 Ответить
Поляки не вміють не те що воювати но і навіть адекватно відповідати на такі провокації, навіть якщо кацап насере на стіл перед їх міністром оборони той лише обуриться і все
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23.05.2025 16:28 Ответить
У Польщі теж вистачає прокацапської агентури.
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23.05.2025 16:31 Ответить
Вчіпіть на будь-який свій Ф-16 жовтоблакитний камуфляж та сміло збивайте. В чому проблема...
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23.05.2025 16:33 Ответить
+++
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23.05.2025 18:16 Ответить
"Перехопила" глазами чи вухами?!
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23.05.2025 17:48 Ответить
 
 