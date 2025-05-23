Польша перехватила российский Су-24, действия которого "представляли угрозу", - министр обороны Косиняк-Камыш

Вечером, 22 мая 2025 года, истребители Польши перехватили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем в международном воздушном пространстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой RMF24, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Так, Объединенное оперативное командование сил НАТО в Европе выдало приказ очередной польской паре истребителей перехватить российский бомбардировщик Су-24.

Самолет РФ, по словам министра, совершал опасные маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

"Эти действия были преднамеренными и представляли угрозу", - сказал он.

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