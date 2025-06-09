Винищувачі НАТО тричі за минулий тиждень супроводжували літаки РФ, які порушили правила польотів

Минулого тижня винищувачі місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії тричі піднімалися в небо для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

Про це пише видання LRT з посиланням на Міністерство оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, 3 червня літаки НАТО піднялися, щоб ідентифікувати два винищувачі Су-30СМ, які летіли з транспондером, без плану польоту і без радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами (РЦУП).

Того ж дня винищувачі Альянсу піднялися через російський літак Су-33 і розвідувальний літак Су-24МР, які летіли в міжнародному повітряному просторі без транспондера, без плану польоту і також без радіозв'язку з РЦУП.

Ще один інцидент відбувся 4 червня - цього дня винищувачі НАТО піднялися, щоб ідентифікувати два винищувачі Су-30СМ, які вилетіли з Калінінградської області і поверталися туди, не використовуючи радіолокаційний відповідач, не повідомивши плану польоту і не підтримуючи радіозв'язок з РЦУП.

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