Винищувачі НАТО тричі за минулий тиждень супроводжували літаки РФ, які порушили правила польотів
Минулого тижня винищувачі місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії тричі піднімалися в небо для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.
Про це пише видання LRT з посиланням на Міністерство оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, 3 червня літаки НАТО піднялися, щоб ідентифікувати два винищувачі Су-30СМ, які летіли з транспондером, без плану польоту і без радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами (РЦУП).
Того ж дня винищувачі Альянсу піднялися через російський літак Су-33 і розвідувальний літак Су-24МР, які летіли в міжнародному повітряному просторі без транспондера, без плану польоту і також без радіозв'язку з РЦУП.
Ще один інцидент відбувся 4 червня - цього дня винищувачі НАТО піднялися, щоб ідентифікувати два винищувачі Су-30СМ, які вилетіли з Калінінградської області і поверталися туди, не використовуючи радіолокаційний відповідач, не повідомивши плану польоту і не підтримуючи радіозв'язок з РЦУП.
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І взагалі раша колос на глиняних ногах.Або вже і не колос.Я так думаю,військо тієї ж Франції не слабіше,як в Туреччини.Просто країнами повинні керувати чоловіки.
Я от не уявляю,щоб дружина Ердогана публічно дала йому ляпаса.