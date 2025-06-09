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Новини Порушення літаків РФ
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Винищувачі НАТО тричі за минулий тиждень супроводжували літаки РФ, які порушили правила польотів

Винищувачам НАТО доводилося підніматися в небо через російські літаки

Минулого тижня винищувачі місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії тричі піднімалися в небо для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

Про це пише видання LRT з посиланням на Міністерство оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, 3 червня літаки НАТО піднялися, щоб ідентифікувати два винищувачі Су-30СМ, які летіли з транспондером, без плану польоту і без радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами (РЦУП).

Того ж дня винищувачі Альянсу піднялися через російський літак Су-33 і розвідувальний літак Су-24МР, які летіли в міжнародному повітряному просторі без транспондера, без плану польоту і також без радіозв'язку з РЦУП.

Ще один інцидент відбувся 4 червня - цього дня винищувачі НАТО піднялися, щоб ідентифікувати два винищувачі Су-30СМ, які вилетіли з Калінінградської області і поверталися туди, не використовуючи радіолокаційний відповідач, не повідомивши плану польоту і не підтримуючи радіозв'язок з РЦУП.

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НАТО (6547) росія (66080) літак (2967)


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Порушників потрібно карати, бажано ракетою повітря-повітря, ну на крайняк кулеметною чергою
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09.06.2025 18:05 Відповісти
Це ви вже загнули, батєнька. Тут штрафним санкціям радий будеш.
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09.06.2025 18:08 Відповісти
Повітряний простір Туреччини не порушують.
І взагалі раша колос на глиняних ногах.Або вже і не колос.Я так думаю,військо тієї ж Франції не слабіше,як в Туреччини.Просто країнами повинні керувати чоловіки.
Я от не уявляю,щоб дружина Ердогана публічно дала йому ляпаса.
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09.06.2025 18:10 Відповісти
Супроводжувати вміють, а воювати ЗАСЬ. Мабуть, щось не виросло. Щоб отак, по справжньому, по бойовому відреагувати. І сорому не мають перед Україною. Гадали що українці за три дні "на коліна", а самі вже четвертий рік з колін не піднімаються. Все що можуть, це співчувати.
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09.06.2025 18:20 Відповісти
Якщо б замість «супроводжували» було «знищіли», ото б була новина.
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09.06.2025 18:52 Відповісти
 
 