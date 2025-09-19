Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами, назвавши дії РФ "небезпечною провокацією"
Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами у пʼятницю, 19 вересня.
Про це топдипломатка написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішнє порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є надзвичайно небезпечною провокацією. Це вже третє таке порушення повітряного простору ЄС за останні дні, що ще більше посилює напруженість у регіоні", - написала Каллас.
Вона наголосила, що ЄС повністю солідарний з Естонією.
Окрім цього, Каллас повідомила, що перебуває на звʼязку з естонським урядом, і пообіцяла з боку ЄС підтримку держав-членів "у зміцненні їхньої оборони за допомогою європейських ресурсів".
"Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні виявляти слабкість",- наголосила вона.
Раніше повідомлялося, що 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.
Чи - "Це був випадковий помилковий зальот зламаних винищувачів?"
Чи ще краще -" ПОЧАЛОСЬ!!!"
Ну блін **** так знищує можливістьТрамап похваохлитися промовою про найкращий діалог з поважним СІ ... Що воно скаже на незапрограмоване від журналістів запитання , чи буде тепер допущений з ЗМІ лиш Такер Карлсон?
Ви вже давно виявили цю слабкість. Собака яка почула страх в очах людини завжди укусить.
Кожна країна має один голос у Північноатлантичній раді (NAC) - головному органі ухвалення рішень.
Рішення ухвалюються консенсусом, а не більшістю - тобто США не мають права «вето», але без їхньої згоди консенсусу практично не буде.
Але де-факто США мають особливу роль через:
Військову міць - США забезпечують близько 70% усіх витрат на оборону Альянсу (поза спільним бюджетом). Їхні ядерні сили - ключовий елемент ядерного стримування НАТО.
Командні посади - за усталеною традицією, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) завжди американський генерал, тоді як Генеральний секретар НАТО - європеєць.
Політичний вплив - як найбільша економіка і військова держава в Альянсі, США фактично визначають стратегію, ініціюють більшість операцій і часто «************» союзників до рішень.
Трансатлантична роль - без США НАТО перетворилося б на суто європейський союз із меншими можливостями.
Тобто формально США не мають прописаних у Статуті особливих прав, але фактична вага США в НАТО унікальна і визначальна.
Російські МіГи провели в повітряному просторі Естонії 12 хвилин.
Запитання: скільки хвилин мають пробути російські бойові літаки у просторі країни НАТО, щоби їх збили?