УКР
Новини Порушення літаків РФ
Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами, назвавши дії РФ "небезпечною провокацією"

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами у пʼятницю, 19 вересня.

Про це топдипломатка написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішнє порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є надзвичайно небезпечною провокацією. Це вже третє таке порушення повітряного простору ЄС за останні дні, що ще більше посилює напруженість у регіоні", - написала Каллас.

Вона наголосила, що ЄС повністю солідарний з Естонією.

Окрім цього, Каллас повідомила, що перебуває на звʼязку з естонським урядом, і пообіцяла з боку ЄС підтримку держав-членів "у зміцненні їхньої оборони за допомогою європейських ресурсів".

"Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні виявляти слабкість",- наголосила вона.

Раніше повідомлялося, що 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Топ коментарі
+5
Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні виявляти слабкість",- наголосила вона.

Ви вже давно виявили цю слабкість. Собака яка почула страх в очах людини завжди укусить.
Ви вже давно виявили цю слабкість. Собака яка почула страх в очах людини завжди укусить.
19.09.2025 18:31 Відповісти
+4
Та зачинить всі пропускні пункти на кордонах ЕС для лаптеногіх та іх товаров. Не обслуговуіт іх суда в портах.
19.09.2025 18:41 Відповісти
+2
Поки Єстонія буде надіятися на партнерів, то буде така історія, без потужного ПВо ви нулі
19.09.2025 18:30 Відповісти
Поки Єстонія буде надіятися на партнерів, то буде така історія, без потужного ПВо ви нулі
19.09.2025 18:30 Відповісти
Й що скаже тепер Трамп - "Путін продовжує let me down ? "( цікаво а можна до якого рівня продовжувати опускати?)

Чи - "Це був випадковий помилковий зальот зламаних винищувачів?"

Чи ще краще -" ПОЧАЛОСЬ!!!"

Ну блін **** так знищує можливістьТрамап похваохлитися промовою про найкращий діалог з поважним СІ ... Що воно скаже на незапрограмоване від журналістів запитання , чи буде тепер допущений з ЗМІ лиш Такер Карлсон?
19.09.2025 18:30 Відповісти
19.09.2025 18:31 Відповісти
І толку з того
19.09.2025 18:33 Відповісти
Нікчемні імпотенти
19.09.2025 18:34 Відповісти
США в НАТО не мають формально прописаних у статуті «привілеїв», які б відрізняли їх від інших членів. Усі країни Альянсу юридично рівні:

Кожна країна має один голос у Північноатлантичній раді (NAC) - головному органі ухвалення рішень.

Рішення ухвалюються консенсусом, а не більшістю - тобто США не мають права «вето», але без їхньої згоди консенсусу практично не буде.

Але де-факто США мають особливу роль через:

Військову міць - США забезпечують близько 70% усіх витрат на оборону Альянсу (поза спільним бюджетом). Їхні ядерні сили - ключовий елемент ядерного стримування НАТО.

Командні посади - за усталеною традицією, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) завжди американський генерал, тоді як Генеральний секретар НАТО - європеєць.

Політичний вплив - як найбільша економіка і військова держава в Альянсі, США фактично визначають стратегію, ініціюють більшість операцій і часто «************» союзників до рішень.

Трансатлантична роль - без США НАТО перетворилося б на суто європейський союз із меншими можливостями.

Тобто формально США не мають прописаних у Статуті особливих прав, але фактична вага США в НАТО унікальна і визначальна.
19.09.2025 18:35 Відповісти
Кацапы такие храбрые, что сцут подлетать к Украине и облетают ее десятой дорогой через Балтику.
19.09.2025 18:38 Відповісти
Навіть без жартів. Не здивуюсь, якщо кацапські літаки з Калінінграду залетять до українського простору через Польщу. Зроблять свої підлі справи і зникнуть в Білорусь.
19.09.2025 18:45 Відповісти
Що ця Кая взагалі робить, окрім як засуджує? що вона вирішує?
19.09.2025 18:39 Відповісти
19.09.2025 18:41 Відповісти
не буде цього....
19.09.2025 18:57 Відповісти
Поки не заіПашать хоч один кацапсячий винищувач вони так і будуть гадити. Он Ердоган довго не думав. Тепер кацапсячі літуни обходять Турцію десятою дорогою.
19.09.2025 18:43 Відповісти
до войны осталось 3 секунды !!! Россия поставить ЛЮБОГО раком и все об этом знают !!! ее надо было ГАНДОШИТЬ за Ичкерию ,крайный срок за Грузию !!! теперь позно пить боржом !!! будет ядерная война и это уже ФАКТ !!! другого выхода уже НЕТ !!! населению надо готовится к ужасным реалиям !!!((( Украина дали миру время ,но это время мир ПРОСРАЛ в виде трампа и ему подобному !!! эх, была не была и полетели ракеты !!! время ,,ЗИРОУ ,,
19.09.2025 18:44 Відповісти
і пальчиком насварилася
19.09.2025 18:47 Відповісти
12 хвилин? Пригадайте, скільки секунд зміг порушувати рашистський літак повітряний простір Туреччини. С того часу русня ще намагалась порушувати кордони Туреччини? Висновки очевидні.
19.09.2025 18:52 Відповісти
@ (в перекладі):
Російські МіГи провели в повітряному просторі Естонії 12 хвилин.
Запитання: скільки хвилин мають пробути російські бойові літаки у просторі країни НАТО, щоби їх збили?
19.09.2025 18:52 Відповісти
Кацапи "бикують" лише ТАМ, проти ТОГО, і ТОДІ, коли їм дозволяють... Тільки "отримують по морді" - відповзають зі скигленням" - "А нас-то, за что?", "Нас неправильно поняли...".
19.09.2025 18:54 Відповісти
є відео військових нато після дронового скандалу в польші,там вояки прямо кажуть що нато не готове в загалі воювати,а більшість населення тікатиме,і якщо путло напав одразу на прибалтів та польщу,вже плескав біля Ламаншу
19.09.2025 19:03 Відповісти
Треба було наслідувати приклад Туреччини, коли російський літак увійшов на їхню територію під час війни в Сирії.
19.09.2025 19:00 Відповісти
 
 