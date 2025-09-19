Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами, назвавши дії РФ "небезпечною провокацією"

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами у пʼятницю, 19 вересня.

Про це топдипломатка написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішнє порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є надзвичайно небезпечною провокацією. Це вже третє таке порушення повітряного простору ЄС за останні дні, що ще більше посилює напруженість у регіоні", - написала Каллас.

Вона наголосила, що ЄС повністю солідарний з Естонією.

Окрім цього, Каллас повідомила, що перебуває на звʼязку з естонським урядом, і пообіцяла з боку ЄС підтримку держав-членів "у зміцненні їхньої оборони за допомогою європейських ресурсів".

"Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні виявляти слабкість",- наголосила вона.

Раніше повідомлялося, що 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

