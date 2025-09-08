Росія витратила на викуп літаків в іноземних власників майже пів трильйона рублів

Росія витратила на викуп цивільних літаків для місцевих авіакомпаній у їх іноземних власників щонайменше 460 мільярдів рублів ($5,6 млрд за поточним курсом), з яких майже 300 млрд рублів виділили із Фонду національного добробуту (ФНБ).

Про це свідчать підрахунки російського видання "Коммерсант".

Так, гендиректор "Аерофлоту" Сергій Олександровський розповів, вартість останніх угод страхового врегулювання за 36 літаків іноземних власників оцінюється в $1,1 млрд. На сьогодні врегулювання завершено щодо 17 повітряних суден.

Таким чином, на переоформлення іноземних літаків західних лізингодавців у російську власність з 2022 року витратили не менше 420 млрд руб. за 189 лайнерів, підрахувало видання

Після завершення угод "Аерофлоту" щодо ще 19 літаків, ця сума зросте до 464 млрд руб. за 208 повітряних суден.

Без урахування "Аерофлоту" на нові угоди в найближчому майбутньому у Росії не очікують, адже авіакомпанії сподіваються отримати на це кошти від уряду який стикається з різким зростанням дефіциту федерального бюджету через витрати на війну в Україні та зниження цін на нафту.

Як повідомлялося, Росії не вдяється налагоити серійне виробництво власних цивільних літаків після заборони на продаж до РФ лайнерів Boeing і Airbus.

На початку 2025 року російський уряд ухвалив рішення скоротити план випуску літаків в 1,5 раза. Якщо спочатку очікувалося, що до 2030 року не менше 80% лайнерів у парку перевізників стануть російськими, то тепер ціль знижена до 50%. Причому початок масштабного авіавиробництва було відкладено на 2027-2028 роки, а вихід авіапрому на повну потужність – перенесено на 2030 рік.

До того глава держкорпорації "Ростех" Сергєй Чемезов попередив, що найближчими роками російським авіакомпаніям доведеться списати не менше 200 іноземних літаків, що залишилися в парку. Через санкції вони виявилися відрізані від офіційного сервісу та оригінальних запчастин.

Про масштаби проблеми свідчать і дані Росавіації: станом на початок року російські авіакомпанії вже втратили 58 іноземних літаків через відсутність доступу до обслуговування та комплектуючих. Загалом під загрозою перебувають до 30% існуючого флоту західних лайнерів у Росії – приблизно 700 літаків Boeing та Airbus, які сьогодні забезпечують 90% пасажирських авіаперевезень усередині РФ.