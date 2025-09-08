"Економіка не працює": Путін схвалив план порятунку найбільшої енергетичної компанії у РФ на $5,5 мільярда

Російський диктатор Володимир Путін схвалив план фінансової підтримки найбільшої російської енергетичної компанії "РусГідро" вартістю 450 млрд рублів ($5,63 млрд), розрахований до 2030 року.

План також передбачає мораторій на виплату дивідендів, продовження дії "далекосхідної надбавки" та прискорений перехід на ринкове ціноутворення на електроенергію в регіоні, повідомляє The Moscow Times із посиланням на російські ЗМІ.

За оцінкою директора російського Центру досліджень в електроенергетиці НДУ ВШЕ Сергія Сасіна, це забезпечить компанії додатково 65-70 млрд руб. щороку, що співмірно з її чистим збитком, отриманим торік.

"Далекосхідна надбавка", яка вирівнює тарифи з середньоросійськими, діятиме до 2035 року, причому половина її обсягу – близько 15 млрд руб щорічно піде на фінансування інвестиційної програми "РусГідро".

Мораторій на виплату дивідендів триватиме до 2030 року – замість виплат акціонерам (Росмайну, ВТБ та групі En+), прибуток спрямують на проєкти компанії, ефект оцінюється у 175,8 млрд руб.

Крім того, із 2026 року "РусГідро" зможе продавати 100% генерації далекосхідних ГЕС на ринку за вільними цінами проти нинішніх 2,5% – це має дати понад 141 млрд руб. Для населення тарифи залишаться регульованими.

Читайте також: Банки, енергетика та нафта: Bloomberg дізнався, що увійде до нового пакету санкцій ЄС проти Росії

У липні глава "РусГідро" Віктор Хмарін повідомив Путіну про "важке фінансове становище" компанії через зростання цін, високу інфляцію та закредитованість.

На Східному економічному форумі на початку вересня член правління Роман Бердников також заявив, що компанія перебуває у становищі, коли вже не може залучати банківські кредити.

Торік "РусГідро", яка володіє 60 ГЕС і десятками ТЕС у 31 регіоні РФ, отримала 61,2 млрд руб чистого збитку, а борг зріс із 355 до 567 млрд руб. Водночас на відсотки за кредитами пішло 64,7 млрд руб. або кожен десятий рубль виручки, що у 2,5 раза більше, ніж роком раніше.

На початку 2025 року російський віцепрем’єр Юрій Трутнєв анонсував підготовку пропозицій для оздоровлення економіки "РусГідро", наголошуючи, що ключова проблема – компанія платить за вугілля за ринковими цінами, тоді як тарифи утримуються в регульованому секторі, і "така економіка не працює".

Раніше повідомлялось, що Путін не побачив проблеми у зростанні дефіциту бюджету РФ через війну і натякнув на збільшення боргу.