Путін не побачив проблеми у зростанні дефіциту бюджету РФ через війну і натякнув на збільшення боргу

Видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу.

Про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час Східного економічного форуму у Владивостоці, пишуть росЗМІ.

"Так, витрати зростають", – визнав правитель Росії.

Він пояснив це планами інфраструктурного розвитку, витратами на освіту та охорону здоров'я, а також питаннями оборони, у тому числі – на війну в Україні.

Путін розповів, що для скорочення дефіциту бюджету потрібно збільшувати його доходи, водночас уникаючи підвищення податків.

"Маю на увазі не збільшення податкового навантаження, а просто підвищення ефективності виробництва, продуктивності праці", – сказав він.

Водночас російський диктатор заявив, що не бачить проблеми у збільшенні бюджетного дефіциту, з огляду на низький рівень держборгу РФ.

"В уряді вважають, що цей дефіцит можна збільшити, тому що рівень нашого боргового навантаження є низьким. А це гарантує стабільність роботи всієї кредитно-фінансової системи та бюджетної системи у тому числі", – додав Путін.

Як повідомлялося, за даними російського Мінфіну, дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками січня липня 2025 рок сягнув 4,9 трильйона рублів, що у 4,4 раза більше, ніж на ту саму дату роком раніше (1,1 трлн руб.).

При цьому бюджетні видатки зросли на 21% – до 25,19 трлн руб., а доходи – лише на 3%, до 20,32 трлн руб.

За даними Reuters, російська влада готується підвищити податки та скоротити витрати, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних витрат в умовах сповільнення економіки.

Водночас передбачені на 2025 рік сукупні витрати на оборону та національну безпеку у РФ в розмірі 17 трильйонів рублів є найвищими з часів холодної війни, складаючи 41% від загальних витрат.