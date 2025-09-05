БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Путін не побачив проблеми у зростанні дефіциту бюджету РФ через війну і натякнув на збільшення боргу

Путін не побачив проблеми у зростанні дефіциту бюджету РФ через війну

Видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу.

Про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час Східного економічного форуму у Владивостоці, пишуть росЗМІ.

"Так, витрати зростають", – визнав правитель Росії.

Він пояснив це планами інфраструктурного розвитку, витратами на освіту та охорону здоров'я, а також питаннями оборони, у тому числі – на війну в Україні.

Путін розповів, що для скорочення дефіциту бюджету потрібно збільшувати його доходи, водночас уникаючи підвищення податків.

"Маю на увазі не збільшення податкового навантаження, а просто підвищення ефективності виробництва, продуктивності праці", – сказав він.

Водночас російський диктатор заявив, що не бачить проблеми у збільшенні бюджетного дефіциту, з огляду на низький рівень держборгу РФ.

"В уряді вважають, що цей дефіцит можна збільшити, тому що рівень нашого боргового навантаження є низьким. А це гарантує стабільність роботи всієї кредитно-фінансової системи та бюджетної системи у тому числі", – додав Путін.

Читайте також: Путін відмовився визнавати стагнацію економіки РФ, про яку заявив голова "Сбєрбанку"

Як повідомлялося, за даними російського Мінфіну, дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками січня липня 2025 рок сягнув 4,9 трильйона рублів, що у 4,4 раза більше, ніж на ту саму дату роком раніше (1,1 трлн руб.).

При цьому бюджетні видатки зросли на 21% – до 25,19 трлн руб., а доходи – лише на 3%, до 20,32 трлн руб.

За даними Reuters, російська влада готується підвищити податки та скоротити витрати, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних витрат в умовах сповільнення економіки.

Водночас передбачені на 2025 рік сукупні витрати на оборону та національну безпеку у РФ в розмірі 17 трильйонів рублів є найвищими з часів холодної війни, складаючи 41% від загальних витрат.

Автор: 

держбюджет (1659) держборг (1125) дефіцит (475) путін володимир (1115) росія (15034)
Топ коментарі
+1
Не взрыв, а хлопок
Не пожар, а задымление
Не *******, а не, таки *******
показати весь коментар
05.09.2025 16:15 Відповісти
+1
Вау, х-ло ще і економіст
показати весь коментар
05.09.2025 16:19 Відповісти
+1
Хіба це для них проблема? Зараз заморозять вклади фізичних осіб в 50 трлн. руб. років на 10 от і весь "дефіцит", ще років 5 "болото" протримається. А пересічним росіянцям не звикати, це ж було вже.
показати весь коментар
05.09.2025 16:24 Відповісти
Для нього не буде проблем і коли його будуть за ноги підвішувати - шо він ше має казати?
показати весь коментар
05.09.2025 16:08 Відповісти
Всруся, але не відступлюся. Й@бнуте,та й все.
показати весь коментар
05.09.2025 16:10 Відповісти
За останніми данними бюджет ********* попав в "десяточку " . Очікуаваний дефіцит фублів - 10 трильйонів .
показати весь коментар
05.09.2025 16:12 Відповісти
Не взрыв, а хлопок
Не пожар, а задымление
Не *******, а не, таки *******
показати весь коментар
05.09.2025 16:15 Відповісти
Які проблеми?
Чим вище курс $, тим більше рублів отримують кацапи, чим більше витрачають з бюджету, тим краще живе бидло...
Цю теорію, бункерний геополітик, впарює своїм рабам вже не один рік...
показати весь коментар
05.09.2025 16:17 Відповісти
Вау, х-ло ще і економіст
показати весь коментар
05.09.2025 16:19 Відповісти
Хіба це для них проблема? Зараз заморозять вклади фізичних осіб в 50 трлн. руб. років на 10 от і весь "дефіцит", ще років 5 "болото" протримається. А пересічним росіянцям не звикати, це ж було вже.
показати весь коментар
05.09.2025 16:24 Відповісти
Все не так просто...
показати весь коментар
05.09.2025 16:37 Відповісти
Воно думає що людина залізна ,і можна до безкінечності підвищувати планку,дуб
показати весь коментар
05.09.2025 16:47 Відповісти
Пуйло на країні вже хрест поставив, питання тільки в гарантіях для еліти
показати весь коментар
05.09.2025 16:49 Відповісти

