Банки, енергетика та нафта: Bloomberg дізнався, що увійде до нового пакету санкцій ЄС проти Росії

Європейський Союз опрацьовує новий пакет санкцій проти Росії, який може охопити близько пів десятка банків і енергетичних компаній, а також платіжні та карткові системи, криптобіржі й додаткові обмеження на торгівлю нафтою.

Це буде уже 19-й пакет ЄС проти Росії від початку її повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Bloomberg.

За даними співрозмовників агентства, ЄС прагне узгодити низку кроків зі США, тому вже цього тижня делегація єврочиновників вирушить до Вашингтона для консультацій. Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий посилювати тиск на Росію, очікуючи на синхронні дії Європи.

Серед основних пропозицій ЄС – нові санкції та вторинні тарифи з розрахунком на економічний тиск на Москву.

Паралельно США розглядають обмеження щодо "тіньового" танкерного флоту та енергокомпаній "Роснєфть" і "ЛукОйл". У ЄС обговорюють додаткові заходи проти суден "тіньового" флоту РФ і трейдерів у третіх країнах, а також потенційну заборону на перестрахування танкерів зі списку санкцій.

Також розглядається посилення обмежень для великих російських нафтових компаній шляхом скасування нинішніх винятків, а також нові експортні заборони на товари й хімію для ВПК та торговельні обмеження щодо іноземних постачальників, зокрема в Китаї.

Окремо ЄС зважує перше застосування "інструмента протидії обходу" санкцій щодо Казахстану – йдеться про заборону імпорту окремих категорій верстатів, які, за даними торгівельної статистики, у великих обсягах перенаправляються до Росії та використовуються у виробництві озброєнь.

Водночас у Брюсселі наголошують, що потрібна значна доказова база, а будь-які санкції мають підтримати всі держави-члени. Додатково під розглядом – візові обмеження, обмеження для портів, що працюють із "тіньовими" санкційними суднами, а також санкції на послуги, зокрема у сфері штучного інтелекту, які можуть мати військове застосування.

Послів ЄС уже поінформували про пропозиції, а офіційне подання пакета очікується найближчим часом.

Раніше повідомлялось, що з 3 вересня, нова цінова "стеля" для надання послуг для транспортування російської нафти морем становитиме $47,6 за барель замість попередніх $60 (-20,7%).