Санкції не працюють: Російський тіньовий флот танкерів продовжує зростати, – Reuters

Тіньовий флот нафтових танкерів, які обслуговують експор російської нафти, продовжує зростати після хвилі західних санкцій проти РФ.

Про це заявив головний економіст Trafigura Саад Рахім на конференції APPEC 2025 у Сінгапурі, повідомляє Reuters.

За його словами, ці судна відіграють ключову роль у підтримці потоків російської нафти, і хоч темпи приросту цього року сповільнилися, флот і далі розширюється, оскільки нові судна заміщують ті, що потрапляють у "чорні списки".

Рахім додав, що запроваджені США тарифи наразі майже не позначилися на глобальній економіці та попиті на пальне. Ефект від введених 1 серпня мит ще не проявився, оскільки американські компанії використовують сформовані до тарифів запаси і поки не перекладають вищі витрати на споживача.

З погляду інвестиційної активності видобувних компаній, бюджети капітальних витрат на найближчі місяці формуються, виходячи з орієнтира близько $60 за барель як рівня беззбитковості, зазначив він.

В цей же час, на стороні пропозиції у США скоротився парк бурових установок приблизно на 25%, тож видобуток, ймовірно, "застигне" на поточних рівнях, а з часовим лагом у 6–8 місяців може почати знижуватися.

Раніше повідомлялось, що морякам російського "тіньового" флоту почали затримувати зарплати.