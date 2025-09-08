БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Санкції не працюють: Російський тіньовий флот танкерів продовжує зростати, – Reuters

Пошкоджений танкер тіньового флоту РФ Eventin відбуксовують від німецького Рюгена

Тіньовий флот нафтових танкерів, які обслуговують експор російської нафти, продовжує зростати після хвилі західних санкцій проти РФ.

Про це заявив головний економіст Trafigura Саад Рахім на конференції APPEC 2025 у Сінгапурі, повідомляє Reuters.

За його словами, ці судна відіграють ключову роль у підтримці потоків російської нафти, і хоч темпи приросту цього року сповільнилися, флот і далі розширюється, оскільки нові судна заміщують ті, що потрапляють у "чорні списки".

Рахім додав, що запроваджені США тарифи наразі майже не позначилися на глобальній економіці та попиті на пальне. Ефект від введених 1 серпня мит ще не проявився, оскільки американські компанії використовують сформовані до тарифів запаси і поки не перекладають вищі витрати на споживача.

Читайте також: ЄС не купуватиме енергоресурси в Росії навіть після встановлення миру, – єврокомісар

З погляду інвестиційної активності видобувних компаній, бюджети капітальних витрат на найближчі місяці формуються, виходячи з орієнтира близько $60 за барель як рівня беззбитковості, зазначив він.

В цей же час, на стороні пропозиції у США скоротився парк бурових установок приблизно на 25%, тож видобуток, ймовірно, "застигне" на поточних рівнях, а з часовим лагом у 6–8 місяців може почати знижуватися.

Раніше повідомлялось, що морякам російського "тіньового" флоту почали затримувати зарплати.

