ЄС не купуватиме енергоресурси в Росії навіть після встановлення миру, – єврокомісар

Після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

Про це заявив єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен перед неформальною зустріччю міністрів енергетики ЄС у Копенгагені, передає Укрінформ.

"Мета дуже й дуже чітка. Ми хочемо якомога швидше зупинити імпорт. І в майбутньому, навіть коли настане мир, я вважаю, що нам все одно не слід імпортувати російські енергоресурси, тому це не тимчасова санкція. Це те, що залишиться в силі. На мою думку, ми більше ніколи не купуватимемо жодної молекули російських енергоресурсів з моменту, коли буде досягнуто відповідного рішення", – сказав Йоргенсен.

Він вважає, що зараз Євросоюз має терміново знайти рішення проблеми, з якою ЄС досі стикається, а саме залежність від Росії в питанні енергетики.

"Кілька місяців тому я запропонував фактичну заборону імпорту газу. Ця пропозиція зараз обговорюється в Європейському парламенті та серед держав-членів. Важливо, щоб ми досягли згоди, тому що нам потрібно послати Росії дуже чіткий сигнал, що ми більше не будемо терпіти шантаж з боку Кремля. Ми більше не будемо терпіти перетворення Росією енергетики на зброю. І, звичайно, ми не погодимося з тим, що ми опосередковано ризикуємо допомагати фінансувати війну Росії", – зауважив Йоргенсен.

Як повідомлялося, міністри енергетики країн ЄС на неформальній зустрічі в Копенгагені 5 вересня обговорять подальшу роботу з поступової відмови від російського викопного палива та вислухають зауваження держав-членів.

Раніше президент США Дональд Трамп під час розмови із європейськими лідерами 4 вересня закликав ЄС припинити купувати російську нафту, яку отримують Словаччина та Угорщина.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.

Відповідно до дорожньої карти, Єврокомісія також запропонує нові заходи для вирішення проблеми "тіньового флоту" Росії, який транспортує нафту.

За оцінками Єврокомісії, загалом імпорт російського газу до ЄС знизився зі 150 млрд кубометрів у 2021 році до 52 млрд кубометрів у 2024 році, при цьому частка імпорту російського газу зменшилася із 45% до 19%. Імпорт російського вугілля до ЄС повністю заборонений санкціями, а частка російської нафти у європейському імпорті впала із 27% на початку 2022 року до 3% зараз.