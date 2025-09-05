Міністри енергетики ЄС обговорять відмову від російського палива після заклику Трампа

Міністри енергетики країн ЄС на сьогоднішній неформальній зустрічі в Копенгагені обговорять подальшу роботу з поступової відмови від російського викопного палива та вислухають зауваження держав-членів.

Про це перед початком зустрічі заявив міністр енергетики Данії Ларс Огор, передає Укрінформ.

За його словами, данське президенство в Раді ЄС зосередиться на кроках із посилення власного європейського виробництва енергоресурсів, щоб позбутися залежності, насамперед від РФ, і забезпечити розвиток цифрової індустрії, яка потребує більшого споживання електроенергії.

Міністр додав, що зауваження країн-членів щодо темпів і механізмів відмови від російського палива будуть "уважно вислухані".

Він підтвердив, що ухвалений Євросоюзом план поступової відмови від російського викопного палива залишається чинним, але "це вимагає альтернативних шляхів постачання".

Відповідаючи на запитання про можливі закупівлі викопного палива у США та відповідність кліматичним цілям ЄС, він зауважив: "Єврокомісія не закуповує викопне паливо", і порадив звернутися до Комісії щодо того, на що саме планується спрямувати $750 млрд у сфері енергетики, передбачені політичною угодою між президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомлялось раніше, Дональд Трамп під час розмови із європейськими лідерами 4 вересня закликав ЄС припинити купувати російську нафту, яку отримують Словаччина та Угорщина.