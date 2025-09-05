БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відмова ЄС від російських енергоресурсів ЄС експортує з РФ енергоресурси
549 6

Міністри енергетики ЄС обговорять відмову від російського палива після заклику Трампа

паливо,росія,єс

Міністри енергетики країн ЄС на сьогоднішній неформальній зустрічі в Копенгагені обговорять подальшу роботу з поступової відмови від російського викопного палива та вислухають зауваження держав-членів.

Про це перед початком зустрічі заявив міністр енергетики Данії Ларс Огор, передає Укрінформ.

За його словами, данське президенство в Раді ЄС зосередиться на кроках із посилення власного європейського виробництва енергоресурсів, щоб позбутися залежності, насамперед від РФ, і забезпечити розвиток цифрової індустрії, яка потребує більшого споживання електроенергії.

Міністр додав, що зауваження країн-членів щодо темпів і механізмів відмови від російського палива будуть "уважно вислухані".

Читайте також: ЄС закриє шпарини для імпорту російського газу. Що пропонується?

Він підтвердив, що ухвалений Євросоюзом план поступової відмови від російського викопного палива залишається чинним, але "це вимагає альтернативних шляхів постачання".

Відповідаючи на запитання про можливі закупівлі викопного палива у США та відповідність кліматичним цілям ЄС, він зауважив: "Єврокомісія не закуповує викопне паливо", і порадив звернутися до Комісії щодо того, на що саме планується спрямувати $750 млрд у сфері енергетики, передбачені політичною угодою між президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомлялось раніше, Дональд Трамп під час розмови із європейськими лідерами 4 вересня закликав ЄС припинити купувати російську нафту, яку отримують Словаччина та Угорщина.

Автор: 

нафта (5020) росія (15034) США (5096) паливо (482) Євросоюз (5352) Трамп Дональд (735)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Індія все купить за 48$.
Санкції мають бути проти тіньового флоту - щоб Турція та Данія перекрили протоки.
показати весь коментар
05.09.2025 12:09 Відповісти
Шось я не поняв, Росія возить нафту до Індії через данські територіальні води?
показати весь коментар
05.09.2025 12:16 Відповісти
Знаться, трампик інколи має разон.
показати весь коментар
05.09.2025 12:10 Відповісти
А без рудого покидька ніяк?
показати весь коментар
05.09.2025 12:11 Відповісти
"обговорять подальшу роботу з поступової відмови від російського викопного палива"
кожне слово як знущання
показати весь коментар
05.09.2025 12:14 Відповісти
"Поступово відмовлення"....цікаво..Як поступове одруження.....
показати весь коментар
05.09.2025 12:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 