Морякам російського "тіньового" флоту почали затримувати зарплати

У порту Мурманська (Росія) затримали танкер Unity під прапором Лесото, який входить до "тіньового" флоту Кремля. Причиною стало звернення Російської профспілки моряків, яка розповіла про скарги екіпажу на борги із зарплати, непрацюючий супутниковий зв'язок і серйозні порушення в судновій документації.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, Інспекція портового контролю відмовилася відпускати Unity до усунення невідповідностей та погашення зобов'язань. На 13 серпня загальна сума заборгованості перед 20 моряками становила 4,9 млн руб. і $28,5 тис.

Моряки повідомили, що одна частина екіпажу працює за контрактами з ТОВ "Арго Танкер Груп", яке не є судновласником, а інша – з компанією FMTC ShipCharter LLC. Причому деякі контракти містять посилання на колективну угоду з Російською профспілкою моряків, яка насправді не укладалася.

До серпня 2025 року танкер ходив під прапором Гамбії. Через зміну реєстрації на Лесото у моряків виникли побоювання, що їхні контракти більше не дійсні, і вони не зможуть звернутися до клубу взаємного страхування (P&I), якщо судновласник не зможе погасити борги із зарплати.

Офіс "Агро Танкер Груп" розташований у Москві, а сама вона належить АТ "АТГ Холдинг" і займається продажем палива. Із січня компанія перебуває під санкціями США.

Танкер Unity здійснює перевезення російської нафти за ціною вище встановленої стелі. 2025 року судно потрапило під санкції Великої Британії, Європейського Союзу, Австралії, Канади та Швейцарії як частина "тіньового флоту" Росії.

На початку липня стало відомо, що кількість танкерів "тіньового" флоту Росії зросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022 року до приблизно 300-600 на початку 2025 року, залежно від методу підрахунку.

Нагадаємо, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.