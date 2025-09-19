РУС
Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями, назвав действия РФ "опасной провокацией".

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями в пятницу, 19 сентября.

Об этом топ-дипломат написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является чрезвычайно опасной провокацией. Это уже третье такое нарушение воздушного пространства ЕС за последние дни, что еще больше усиливает напряженность в регионе", - написала Каллас.

Она подчеркнула, что ЕС полностью солидарен с Эстонией.

Читайте также: Россия потратила на выкуп самолетов у иностранных владельцев почти полтриллиона рублей

Кроме этого, Каллас сообщила, что находится на связи с эстонским правительством, и пообещала со стороны ЕС поддержку государств-членов "в укреплении их обороны с помощью европейских ресурсов".

"Путин испытывает решимость Запада. Мы не должны проявлять слабость",- подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Читайте также: Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии: Таллинн выразил протест РФ

россия (97265) Каллас Кая (278) истребитель (9)
+5
Джерело: https://censor.net/ua/n3575098
Ви вже давно виявили цю слабкість. Собака яка почула страх в очах людини завжди укусить.
19.09.2025 18:31 Ответить
+4
Та зачинить всі пропускні пункти на кордонах ЕС для лаптеногіх та іх товаров. Не обслуговуіт іх суда в портах.
19.09.2025 18:41 Ответить
+2
Поки Єстонія буде надіятися на партнерів, то буде така історія, без потужного ПВо ви нулі
19.09.2025 18:30 Ответить
Й що скаже тепер Трамп - "Путін продовжує let me down ? "( цікаво а можна до якого рівня продовжувати опускати?)

Чи - "Це був випадковий помилковий зальот зламаних винищувачів?"

Чи ще краще -" ПОЧАЛОСЬ!!!"

Ну блін **** так знищує можливістьТрамап похваохлитися промовою про найкращий діалог з поважним СІ ... Що воно скаже на незапрограмоване від журналістів запитання , чи буде тепер допущений з ЗМІ лиш Такер Карлсон?
19.09.2025 18:30 Ответить
Джерело: https://censor.net/ua/n3575098
Ви вже давно виявили цю слабкість. Собака яка почула страх в очах людини завжди укусить.
19.09.2025 18:31 Ответить
І толку з того
19.09.2025 18:33 Ответить
Нікчемні імпотенти
19.09.2025 18:34 Ответить
США в НАТО не мають формально прописаних у статуті «привілеїв», які б відрізняли їх від інших членів. Усі країни Альянсу юридично рівні:

Кожна країна має один голос у Північноатлантичній раді (NAC) - головному органі ухвалення рішень.

Рішення ухвалюються консенсусом, а не більшістю - тобто США не мають права «вето», але без їхньої згоди консенсусу практично не буде.

Але де-факто США мають особливу роль через:

Військову міць - США забезпечують близько 70% усіх витрат на оборону Альянсу (поза спільним бюджетом). Їхні ядерні сили - ключовий елемент ядерного стримування НАТО.

Командні посади - за усталеною традицією, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) завжди американський генерал, тоді як Генеральний секретар НАТО - європеєць.

Політичний вплив - як найбільша економіка і військова держава в Альянсі, США фактично визначають стратегію, ініціюють більшість операцій і часто «************» союзників до рішень.

Трансатлантична роль - без США НАТО перетворилося б на суто європейський союз із меншими можливостями.

Тобто формально США не мають прописаних у Статуті особливих прав, але фактична вага США в НАТО унікальна і визначальна.
19.09.2025 18:35 Ответить
Кацапы такие храбрые, что сцут подлетать к Украине и облетают ее десятой дорогой через Балтику.
19.09.2025 18:38 Ответить
Навіть без жартів. Не здивуюсь, якщо кацапські літаки з Калінінграду залетять до українського простору через Польщу. Зроблять свої підлі справи і зникнуть в Білорусь.
19.09.2025 18:45 Ответить
Що ця Кая взагалі робить, окрім як засуджує? що вона вирішує?
19.09.2025 18:39 Ответить
Та зачинить всі пропускні пункти на кордонах ЕС для лаптеногіх та іх товаров. Не обслуговуіт іх суда в портах.
19.09.2025 18:41 Ответить
не буде цього....
19.09.2025 18:57 Ответить
Поки не заіПашать хоч один кацапсячий винищувач вони так і будуть гадити. Он Ердоган довго не думав. Тепер кацапсячі літуни обходять Турцію десятою дорогою.
19.09.2025 18:43 Ответить
до войны осталось 3 секунды !!! Россия поставить ЛЮБОГО раком и все об этом знают !!! ее надо было ГАНДОШИТЬ за Ичкерию ,крайный срок за Грузию !!! теперь позно пить боржом !!! будет ядерная война и это уже ФАКТ !!! другого выхода уже НЕТ !!! населению надо готовится к ужасным реалиям !!!((( Украина дали миру время ,но это время мир ПРОСРАЛ в виде трампа и ему подобному !!! эх, была не была и полетели ракеты !!! время ,,ЗИРОУ ,,
19.09.2025 18:44 Ответить
і пальчиком насварилася
19.09.2025 18:47 Ответить
12 хвилин? Пригадайте, скільки секунд зміг порушувати рашистський літак повітряний простір Туреччини. С того часу русня ще намагалась порушувати кордони Туреччини? Висновки очевидні.
19.09.2025 18:52 Ответить
@ (в перекладі):
Російські МіГи провели в повітряному просторі Естонії 12 хвилин.
Запитання: скільки хвилин мають пробути російські бойові літаки у просторі країни НАТО, щоби їх збили?
19.09.2025 18:52 Ответить
Кацапи "бикують" лише ТАМ, проти ТОГО, і ТОДІ, коли їм дозволяють... Тільки "отримують по морді" - відповзають зі скигленням" - "А нас-то, за что?", "Нас неправильно поняли...".
19.09.2025 18:54 Ответить
є відео військових нато після дронового скандалу в польші,там вояки прямо кажуть що нато не готове в загалі воювати,а більшість населення тікатиме,і якщо путло напав одразу на прибалтів та польщу,вже плескав біля Ламаншу
19.09.2025 19:03 Ответить
Пане Яре, ви праві на всі сто. Доки кацап не "получит сапогом по хлебальнику", він не заспокоїться.
19.09.2025 19:13 Ответить
Треба було наслідувати приклад Туреччини, коли російський літак увійшов на їхню територію під час війни в Сирії.
19.09.2025 19:00 Ответить
 
 