Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями, назвав действия РФ "опасной провокацией".
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями в пятницу, 19 сентября.
Об этом топ-дипломат написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшнее нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является чрезвычайно опасной провокацией. Это уже третье такое нарушение воздушного пространства ЕС за последние дни, что еще больше усиливает напряженность в регионе", - написала Каллас.
Она подчеркнула, что ЕС полностью солидарен с Эстонией.
Кроме этого, Каллас сообщила, что находится на связи с эстонским правительством, и пообещала со стороны ЕС поддержку государств-членов "в укреплении их обороны с помощью европейских ресурсов".
"Путин испытывает решимость Запада. Мы не должны проявлять слабость",- подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи - "Це був випадковий помилковий зальот зламаних винищувачів?"
Чи ще краще -" ПОЧАЛОСЬ!!!"
Ну блін **** так знищує можливістьТрамап похваохлитися промовою про найкращий діалог з поважним СІ ... Що воно скаже на незапрограмоване від журналістів запитання , чи буде тепер допущений з ЗМІ лиш Такер Карлсон?
Ви вже давно виявили цю слабкість. Собака яка почула страх в очах людини завжди укусить.
Кожна країна має один голос у Північноатлантичній раді (NAC) - головному органі ухвалення рішень.
Рішення ухвалюються консенсусом, а не більшістю - тобто США не мають права «вето», але без їхньої згоди консенсусу практично не буде.
Але де-факто США мають особливу роль через:
Військову міць - США забезпечують близько 70% усіх витрат на оборону Альянсу (поза спільним бюджетом). Їхні ядерні сили - ключовий елемент ядерного стримування НАТО.
Командні посади - за усталеною традицією, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) завжди американський генерал, тоді як Генеральний секретар НАТО - європеєць.
Політичний вплив - як найбільша економіка і військова держава в Альянсі, США фактично визначають стратегію, ініціюють більшість операцій і часто «************» союзників до рішень.
Трансатлантична роль - без США НАТО перетворилося б на суто європейський союз із меншими можливостями.
Тобто формально США не мають прописаних у Статуті особливих прав, але фактична вага США в НАТО унікальна і визначальна.
Російські МіГи провели в повітряному просторі Естонії 12 хвилин.
Запитання: скільки хвилин мають пробути російські бойові літаки у просторі країни НАТО, щоби їх збили?