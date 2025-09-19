Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями, назвав действия РФ "опасной провокацией".

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями в пятницу, 19 сентября.

Об этом топ-дипломат написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является чрезвычайно опасной провокацией. Это уже третье такое нарушение воздушного пространства ЕС за последние дни, что еще больше усиливает напряженность в регионе", - написала Каллас.

Она подчеркнула, что ЕС полностью солидарен с Эстонией.

Кроме этого, Каллас сообщила, что находится на связи с эстонским правительством, и пообещала со стороны ЕС поддержку государств-членов "в укреплении их обороны с помощью европейских ресурсов".

"Путин испытывает решимость Запада. Мы не должны проявлять слабость",- подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

