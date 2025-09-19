Єврорада на зустрічі 1 жовтня розгляне відповідь на провокацію РФ проти Естонії, - Кошта

1 жовтня на неформальній зустрічі Європейської ради обговорять інцидент із російськими винищувачами в повітряному просторі Естонії.

Про це в соцмережі Х повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейський Союз твердо солідарний з Естонією. Сьогоднішнє порушення повітряного простору Естонії трьома російськими військовими літаками є черговою неприйнятною провокацією",- заявив Кошта.

Він зазначив, що чергова російська провокація ще раз підкреслює нагальну необхідність посилення східного флангу ЄС, поглиблення європейської оборонної співпраці та посилення тиску на Росію.

"Ми розглянемо нашу колективну відповідь на дії Росії на неформальному засіданні Європейської ради в Копенгагені 1 жовтня", - повідомив президент Євроради.

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Раніше очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

