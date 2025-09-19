УКР
Єврорада на зустрічі 1 жовтня розгляне відповідь на провокацію РФ проти Естонії, - Кошта

президент Європейської ради Антоніу Кошта

1 жовтня на неформальній зустрічі Європейської ради обговорять інцидент із російськими винищувачами в повітряному просторі Естонії.

Про це в соцмережі Х повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

"Європейський Союз твердо солідарний з Естонією. Сьогоднішнє порушення повітряного простору Естонії трьома російськими військовими літаками є черговою неприйнятною провокацією",- заявив Кошта.

Він зазначив, що чергова російська провокація ще раз підкреслює нагальну необхідність посилення східного флангу ЄС, поглиблення європейської оборонної співпраці та посилення тиску на Росію.

Читайте також: У НАТО відреагували на порушення РФ повітряного простору Естонії: Приклад безрозсудної поведінки Росії

"Ми розглянемо нашу колективну відповідь на дії Росії на неформальному засіданні Європейської ради в Копенгагені 1 жовтня", - повідомив президент Євроради.

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Раніше очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Читайте також: Фон дер Ляєн про вторгнення винищувачів РФ в Естонію: Ми рішуче відповімо на кожну провокацію

Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
1 жовтня якого року?
19.09.2025 20:31 Відповісти
До 1 жовтня, може прийдеться ще не одну провокацію роглядати...
19.09.2025 20:33 Відповісти
Ага щоб сказати що ви стурбовані)))
19.09.2025 20:39 Відповісти
та ні. це як що в Україні тоді стурбованість, в країні ЄС вони засуджують
19.09.2025 20:48 Відповісти
Добре, що не на Різдво!!
у Трампа ж, 2-3 тижні, а потім ще 50 днів!!??
19.09.2025 20:39 Відповісти
19.09.2025 20:40 Відповісти
10 діб будуть фаберже чюхати ?
19.09.2025 20:43 Відповісти
Дуже оперативно
19.09.2025 20:46 Відповісти
Аж цікаво, що росія далі з НАТО витворить і яка буде реакція НАТО, ЄС і сша
19.09.2025 20:48 Відповісти
До первого октября Путя Эстонию с говном съест. И вот эти ребята будут нам давать гарантии безопасности? Там они себя боятся защитить
19.09.2025 20:52 Відповісти
Куди котиться світ? Навколо як не сцикуни, так гопники...
19.09.2025 20:59 Відповісти
Щоб вас вже накрило кац@ ..м ракетним тазом!!
19.09.2025 21:04 Відповісти
розперезались....
рудий пес-хазяїн дав шавці добро
кацапи осміліли, а то сиділи
до виборів трампа під шконкою.
"Молодець проти овець"відчули,
бо немає вже Молодця.
19.09.2025 21:04 Відповісти
Органа незабули запросити ?!
19.09.2025 21:10 Відповісти
до 1 жовтня росіяни можуть дійти до залу зібрання та прийняти участь
19.09.2025 21:27 Відповісти
 
 