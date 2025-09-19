Фон дер Ляєн про вторгнення винищувачів РФ в Естонію: Ми рішуче відповімо на кожну провокацію

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це фон дер Ляєн написала в соцмережжі Х.

"Європа підтримує Естонію у зв'язку з останнім порушенням Росією нашого повітряного простору. Ми рішуче відповімо на кожну провокацію, одночасно інвестуючи в зміцнення східного флангу", - йдеться в повідомленні.

Вона наголосила, що з посиленням загроз зростатиме і тиск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО відреагували на порушення РФ повітряного простору Естонії: Приклад безрозсудної поведінки Росії

"Я закликаю лідерів ЄС швидко схвалити наш 19-й пакет санкцій", - додала фон дер Ляєн.

Раніше очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.