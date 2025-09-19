УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10090 відвідувачів онлайн
Новини Порушення літаків РФ
1 497 20

Фон дер Ляєн про вторгнення винищувачів РФ в Естонію: Ми рішуче відповімо на кожну провокацію

Фон дер Ляєн про винищувачі РФ в Естонії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це фон дер Ляєн написала в соцмережжі Х.

"Європа підтримує Естонію у зв'язку з останнім порушенням Росією нашого повітряного простору. Ми рішуче відповімо на кожну провокацію, одночасно інвестуючи в зміцнення східного флангу", - йдеться в повідомленні.

Вона наголосила, що з посиленням загроз зростатиме і тиск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО відреагували на порушення РФ повітряного простору Естонії: Приклад безрозсудної поведінки Росії

"Я закликаю лідерів ЄС швидко схвалити наш 19-й пакет санкцій", - додала фон дер Ляєн.

Фод дер Ляєн про винищувачі РФ в Естонії

Раніше очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Автор: 

Естонія (1714) фон дер Ляєн Урсула (882) винищувач (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
уті-путі ***** аж всралося від жаху
показати весь коментар
19.09.2025 19:46 Відповісти
+7
Краща відповідь була в Ердогана - збили кацапа і більше не залітають...
Саме так треба було діяти.
показати весь коментар
19.09.2025 19:54 Відповісти
+6
Эстония сбила все три российских истребителя МиГ-31, вторгшихся на её территорию. Россия попросила вернуть останки погибших пилотов и обломки самолётов, но получила отказ. Вот когда такое сообщение появится на лентах информ-агенств, тогда провокации сразу и прекратятся.
показати весь коментар
19.09.2025 20:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уті-путі ***** аж всралося від жаху
показати весь коментар
19.09.2025 19:46 Відповісти
Та не напружуйтесь з відповідю той літак вже повернувся до дому цілим та неушкодженним.
показати весь коментар
19.09.2025 19:48 Відповісти
Там був не один літак, а цілих три і з повним боєкомплектом.
показати весь коментар
19.09.2025 19:55 Відповісти
Ну тоді треба тричи напружитись для відповіді. Навіть п'ять разів напружитись. Оно як з шахедами над Польшею.
показати весь коментар
19.09.2025 19:58 Відповісти
Решительная озабоченность.
показати весь коментар
19.09.2025 19:48 Відповісти
"... рішуче відповідай..." потім підмийся знайди російський буквар і нагнися.
показати весь коментар
19.09.2025 20:02 Відповісти
Треба було рішуче відповісти у момент вторгнення.
показати весь коментар
19.09.2025 19:50 Відповісти
Решалы хреновы
показати весь коментар
19.09.2025 19:51 Відповісти
Ви рішуче, вже пропустили докуя чого.
показати весь коментар
19.09.2025 19:54 Відповісти
Краща відповідь була в Ердогана - збили кацапа і більше не залітають...
Саме так треба було діяти.
показати весь коментар
19.09.2025 19:54 Відповісти
"гарячі европейські комісари!" )
показати весь коментар
19.09.2025 19:56 Відповісти
головне брови доміком зробить
показати весь коментар
19.09.2025 20:01 Відповісти
до речі, алієв те ж разхерачив кацапських миротворців, що раптом вирішили побикуати.
але, плєшивий помстився збивши літак.
показати весь коментар
19.09.2025 20:05 Відповісти
Эстония сбила все три российских истребителя МиГ-31, вторгшихся на её территорию. Россия попросила вернуть останки погибших пилотов и обломки самолётов, но получила отказ. Вот когда такое сообщение появится на лентах информ-агенств, тогда провокации сразу и прекратятся.
показати весь коментар
19.09.2025 20:07 Відповісти
женщина , вы хотите АТОМНУЮ войну ??? Украина вам дала время больше 3,5 лет !!! жертвуя своим народом и своими солдатами ,а вы так бездарно время потратили !!!(( росия с ОБОСРАНЦАМИ не считается , а вы и есть ОБОСРАНЦЫ !!!
показати весь коментар
19.09.2025 20:09 Відповісти
Обісрані європейці куколди
показати весь коментар
19.09.2025 20:15 Відповісти
І наша мстя будєт страшна! (с)
показати весь коментар
19.09.2025 20:27 Відповісти
Ми висловим чергове рішуче занепокоєння!!!
показати весь коментар
19.09.2025 20:33 Відповісти
Рішуче, це як насрати на килимок під дверима директора школи !
показати весь коментар
19.09.2025 20:59 Відповісти
 
 