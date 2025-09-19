Фон дер Ляєн про вторгнення винищувачів РФ в Естонію: Ми рішуче відповімо на кожну провокацію
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це фон дер Ляєн написала в соцмережжі Х.
"Європа підтримує Естонію у зв'язку з останнім порушенням Росією нашого повітряного простору. Ми рішуче відповімо на кожну провокацію, одночасно інвестуючи в зміцнення східного флангу", - йдеться в повідомленні.
Вона наголосила, що з посиленням загроз зростатиме і тиск.
"Я закликаю лідерів ЄС швидко схвалити наш 19-й пакет санкцій", - додала фон дер Ляєн.
Раніше очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.
Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.
Саме так треба було діяти.
але, плєшивий помстився збивши літак.