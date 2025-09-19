Фон дер Ляйен о вторжении истребителей РФ в Эстонию: Мы решительно ответим на каждую провокацию
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после нарушения российскими истребителями воздушного пространства Эстонии призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом фон дер Ляйен написала в соцсети Х.
"Европа поддерживает Эстонию в связи с последним нарушением Россией нашего воздушного пространства. Мы решительно ответим на каждую провокацию, одновременно инвестируя в укрепление восточного фланга", - говорится в сообщении.
Она подчеркнула, что с усилением угроз будет расти и давление.
"Я призываю лидеров ЕС быстро одобрить наш 19-й пакет санкций", - добавила фон дер Ляйен.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.
Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.
Саме так треба було діяти.
але, плєшивий помстився збивши літак.