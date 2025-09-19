РУС
Нарушение полетов самолетов рф
Фон дер Ляйен о вторжении истребителей РФ в Эстонию: Мы решительно ответим на каждую провокацию

Фон дер Ляйен об истребителях РФ в Эстонии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после нарушения российскими истребителями воздушного пространства Эстонии призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом фон дер Ляйен написала в соцсети Х.

"Европа поддерживает Эстонию в связи с последним нарушением Россией нашего воздушного пространства. Мы решительно ответим на каждую провокацию, одновременно инвестируя в укрепление восточного фланга", - говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что с усилением угроз будет расти и давление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО отреагировали на нарушение РФ воздушного пространства Эстонии: Пример безрассудного поведения России

"Я призываю лидеров ЕС быстро одобрить наш 19-й пакет санкций", - добавила фон дер Ляйен.

Фод дер Ляйен об истребителях РФ в Эстонии

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Топ комментарии
+5
уті-путі ***** аж всралося від жаху
показать весь комментарий
19.09.2025 19:46 Ответить
+4
Краща відповідь була в Ердогана - збили кацапа і більше не залітають...
Саме так треба було діяти.
показать весь комментарий
19.09.2025 19:54 Ответить
+3
Ви рішуче, вже пропустили докуя чого.
показать весь комментарий
19.09.2025 19:54 Ответить
уті-путі ***** аж всралося від жаху
показать весь комментарий
19.09.2025 19:46 Ответить
Та не напружуйтесь з відповідю той літак вже повернувся до дому цілим та неушкодженним.
показать весь комментарий
19.09.2025 19:48 Ответить
Там був не один літак, а цілих три і з повним боєкомплектом.
показать весь комментарий
19.09.2025 19:55 Ответить
Ну тоді треба тричи напружитись для відповіді. Навіть п'ять разів напружитись. Оно як з шахедами над Польшею.
показать весь комментарий
19.09.2025 19:58 Ответить
Решительная озабоченность.
показать весь комментарий
19.09.2025 19:48 Ответить
"... рішуче відповідай..." потім підмийся знайди російський буквар і нагнися.
показать весь комментарий
19.09.2025 20:02 Ответить
Треба було рішуче відповісти у момент вторгнення.
показать весь комментарий
19.09.2025 19:50 Ответить
Решалы хреновы
показать весь комментарий
19.09.2025 19:51 Ответить
Ви рішуче, вже пропустили докуя чого.
показать весь комментарий
19.09.2025 19:54 Ответить
Краща відповідь була в Ердогана - збили кацапа і більше не залітають...
Саме так треба було діяти.
показать весь комментарий
19.09.2025 19:54 Ответить
"гарячі европейські комісари!" )
показать весь комментарий
19.09.2025 19:56 Ответить
головне брови доміком зробить
показать весь комментарий
19.09.2025 20:01 Ответить
до речі, алієв те ж разхерачив кацапських миротворців, що раптом вирішили побикуати.
але, плєшивий помстився збивши літак.
показать весь комментарий
19.09.2025 20:05 Ответить
Эстония сбила все три российских истребителя МиГ-31, вторгшихся на её территорию. Россия попросила вернуть останки погибших пилотов и обломки самолётов, но получила отказ. Вот когда такое сообщение появится на лентах информ-агенств, тогда провокации сразу и прекратятся.
показать весь комментарий
19.09.2025 20:07 Ответить
женщина , вы хотите АТОМНУЮ войну ??? Украина вам дала время больше 3,5 лет !!! жертвуя своим народом и своими солдатами ,а вы так бездарно время потратили !!!(( росия с ОБОСРАНЦАМИ не считается , а вы и есть ОБОСРАНЦЫ !!!
показать весь комментарий
19.09.2025 20:09 Ответить
Обісрані європейці куколди
показать весь комментарий
19.09.2025 20:15 Ответить
І наша мстя будєт страшна! (с)
показать весь комментарий
19.09.2025 20:27 Ответить
Ми висловим чергове рішуче занепокоєння!!!
показать весь комментарий
19.09.2025 20:33 Ответить
 
 