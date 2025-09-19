Сибіга про вторгнення винищувачів РФ в Естонію: Напівзаходів уже недостатньо

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія повинна зіткнутися з "нищівним політичним та економічним тиском" після порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії.

Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії – "це чергове ескалація з боку Росії та пряма загроза трансатлантичній безпеці".

"Україна підтримує Естонію на тлі нахабного залякування з боку Росії. Погоджуюся з моїм естонським колегою Маргусом Цахкною, що напівзаходів вже недостатньо. Росія має зіткнутися з нищівним політичним та економічним тиском", - наголосив він.

Очільник українського МЗС вважає, що Росія ставатиме лише більш нахабною та агресивною, доки "не отримує справді сильної відповіді".

"Настав час покласти край почуттю безкарності Путіна", - резюмував Сибіга.

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.