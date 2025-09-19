УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10090 відвідувачів онлайн
Новини Порушення літаків РФ Порушення повітряного простору
473 4

Сибіга про вторгнення винищувачів РФ в Естонію: Напівзаходів уже недостатньо

сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія повинна зіткнутися з "нищівним політичним та економічним тиском" після порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії.

Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії – "це чергове ескалація з боку Росії та пряма загроза трансатлантичній безпеці".

"Україна підтримує Естонію на тлі нахабного залякування з боку Росії. Погоджуюся з моїм естонським колегою Маргусом Цахкною, що напівзаходів вже недостатньо. Росія має зіткнутися з нищівним політичним та економічним тиском", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн про вторгнення винищувачів РФ в Естонію: Ми рішуче відповімо на кожну провокацію

Очільник українського МЗС вважає, що Росія ставатиме лише більш нахабною та агресивною, доки "не отримує справді сильної відповіді".

"Настав час покласти край почуттю безкарності Путіна", - резюмував Сибіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврорада на зустрічі 1 жовтня розгляне відповідь на провокацію РФ проти Естонії, - Кошта

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Автор: 

авіація (4266) Естонія (1714) Сибіга Андрій (653) винищувач (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це він про кого? Про Боневтиіка і його антимайданну команду? Так ті знищували ЗСУ і оборонні програми.
показати весь коментар
19.09.2025 20:57 Відповісти
Ну все перекриє потужний нафту через нашу територію
показати весь коментар
19.09.2025 20:57 Відповісти
Це і є гарантії безпеки, що отримає Скібіга, Зельонський та його шобла ермаків. Реальність, що потужно таранить дупу слуг народа та прочої наволочі.
показати весь коментар
19.09.2025 21:01 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/32713 Олексій Голобуцький:
Спершу Польща, тепер Естонія запитала консультації відповідно до ст.4 Статуту НАТО. До суверенного простору Естонії залетіли не 19 дронів, а три російські МІГ-31. І перебували там 12 хвилин.
==
Судячи з активності Росії, для наступної спецоперації РФ все ж обрала Естонію. Найпевніше, це дійсно буде Нарва як найближча і найпростіша ціль.
показати весь коментар
19.09.2025 21:22 Відповісти
 
 