Естонія попросила консультації з НАТО за 4 статтею після порушенням повітряного простору винищувачами Росії, - прем’єр Міхал

прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал

Естонія попросила консультації НАТО через порушення повітряного простору винищувачами Росії в п'ятницю, 19 вересня.

Про це в соцмережі Х повідомив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці 3 російські винищувачі Міг-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Винищувачі НАТО відповіли, і російські літаки були змушені тікати. Таке порушення абсолютно неприйнятне. Уряд Естонії вирішив запросити консультації щодо статті 4 НАТО", - написав глава естонського уряду.

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Читайте також: Сибіга про вторгнення винищувачів РФ в Естонію: Напівзаходів уже недостатньо

Автор: 

росія (67841) Естонія (1714) винищувач (15)
Топ коментарі
+10
Треба збивати як Ердоган, а не консультуватися.
показати весь коментар
19.09.2025 21:14 Відповісти
+7
Як це все довго - відповідь повинна бути миттєва - там шо ніякого ППО?
показати весь коментар
19.09.2025 21:17 Відповісти
+7
Це все український реб , який збив з курсу три російські міги.

А ну бігом ноту протесту і посла на килим
показати весь коментар
19.09.2025 21:36 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
19.09.2025 21:14 Відповісти
******, у такий спосіб, відволікає увагу світової спільноти, від приватних «мультиків» ЕПШТЕЙНА!!!
показати весь коментар
19.09.2025 21:19 Відповісти
Ржавого рятує?)
показати весь коментар
19.09.2025 21:39 Відповісти
💯🤑%!!!
показати весь коментар
19.09.2025 21:49 Відповісти
Треба збивати як Ердоган, а не консультуватися.
показати весь коментар
19.09.2025 21:14 Відповісти
Хоть би до Різдва не поспішали з консультаціями, по 4 статті, бо далі ще буде від ******…
Це ж не ЄРДОГАН!!
показати весь коментар
19.09.2025 21:16 Відповісти
Як це все довго - відповідь повинна бути миттєва - там шо ніякого ППО?
показати весь коментар
19.09.2025 21:17 Відповісти
а шо трамп? втратив вже терпіння, тепер соплі можна жувати
показати весь коментар
19.09.2025 21:18 Відповісти
У Трампа, по 2-3 тижні, а потім, ще 50 днів, упродовж 9 місяців!!
показати весь коментар
19.09.2025 21:26 Відповісти
запросіть консультації в проктолога , бо вас трахнули в дупу !
показати весь коментар
19.09.2025 21:19 Відповісти
***** їм сере на голову, а вони будуть консультуватись як це лайно стікає
показати весь коментар
19.09.2025 21:20 Відповісти
і, НАТО скаже це помилка.
Це лише для фіксування факту.
Ну ні зоб розфігачити крилатими ракетами усі комплекси які їх роблять.
Ну і сказати що=я не я і хата не моя.
Це Українці зробили і пох що там назви латинські.
Сцикуни.
показати весь коментар
19.09.2025 21:20 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/32713 Олексій Голобуцький:
Спершу Польща, тепер Естонія запитала консультації відповідно до ст.4 Статуту НАТО. До суверенного простору Естонії залетіли не 19 дронів, а три російські МІГ-31. І перебували там 12 хвилин.
==
Судячи з активності Росії, для наступної спецоперації РФ все ж обрала Естонію. Найпевніше, це дійсно буде Нарва як найближча і найпростіша ціль.
показати весь коментар
19.09.2025 21:26 Відповісти
Це все український реб , який збив з курсу три російські міги.

А ну бігом ноту протесту і посла на килим
показати весь коментар
19.09.2025 21:36 Відповісти
Ці три бойові літаки РФ, які ,як в себе дома в РФ, 12 хвилин літали у повітряному просторі Естонії - країни НАТО, хтось невідомий "вивів з ладу". Так само, як "вивів з ладу" 21 дрон РФ, в наслідок чого дрони РФ залетіли у повітряний простір Польщі - країни НАТО
показати весь коментар
19.09.2025 23:05 Відповісти
Posle etogo NATO usilit Estoniju samoliotami i PVO ,kak i Polse zdelali.
показати весь коментар
19.09.2025 21:49 Відповісти
НАТО - це велика порожня бульбашка.
показати весь коментар
19.09.2025 21:59 Відповісти
Я так розумію, цей потужний оборонний альянс буде консультувати один одного, коли ***** і наземні війська у вигляді зелених чоловічків заведе?
показати весь коментар
19.09.2025 22:23 Відповісти
 
 