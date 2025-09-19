Естонія попросила консультації з НАТО за 4 статтею після порушенням повітряного простору винищувачами Росії, - прем’єр Міхал
Естонія попросила консультації НАТО через порушення повітряного простору винищувачами Росії в п'ятницю, 19 вересня.
Про це в соцмережі Х повідомив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці 3 російські винищувачі Міг-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Винищувачі НАТО відповіли, і російські літаки були змушені тікати. Таке порушення абсолютно неприйнятне. Уряд Естонії вирішив запросити консультації щодо статті 4 НАТО", - написав глава естонського уряду.
Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.
Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це ж не ЄРДОГАН!!
Це лише для фіксування факту.
Ну ні зоб розфігачити крилатими ракетами усі комплекси які їх роблять.
Ну і сказати що=я не я і хата не моя.
Це Українці зробили і пох що там назви латинські.
Сцикуни.
Спершу Польща, тепер Естонія запитала консультації відповідно до ст.4 Статуту НАТО. До суверенного простору Естонії залетіли не 19 дронів, а три російські МІГ-31. І перебували там 12 хвилин.
==
Судячи з активності Росії, для наступної спецоперації РФ все ж обрала Естонію. Найпевніше, це дійсно буде Нарва як найближча і найпростіша ціль.
А ну бігом ноту протесту і посла на килим