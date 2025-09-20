Будрис об истребителях РФ в Эстонии: Россия испытывает пределы НАТО

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Россия намеренно испытывает границы НАТО, а Альянс должен усилить воздушное патрулирование, ротационные системы ПВО и систему Eastern Sentry, чтобы сдержать агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Эти провокации будут только усиливаться, пока Альянс полностью не превратит воздушное патрулирование над Балтией в воздушную оборону, пока не будут реализованы модели ротационной противовоздушной обороны и пока не заработает система Eastern Sentry в режиме 24/7", - подчеркнул он.

Глава МИД Литвы акцентировал, что это не случайности.

"Альянс испытывается в военном плане. Мы должны усилить позицию НАТО до такого уровня, чтобы никто не осмелился испытывать нашу силу сдерживания", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон о российских самолетах над Эстонией: новый этап провокаций Кремля

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

В связи с инцидентом Эстония попросила консультации НАТО.

Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.