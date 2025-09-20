РУС
Новости Самолет рф нарушил воздушнок пространство НАТО
Будрис об истребителях РФ в Эстонии: Россия испытывает пределы НАТО

Кястутис Будрис о самолетах РФ в Эстонии

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Россия намеренно испытывает границы НАТО, а Альянс должен усилить воздушное патрулирование, ротационные системы ПВО и систему Eastern Sentry, чтобы сдержать агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Эти провокации будут только усиливаться, пока Альянс полностью не превратит воздушное патрулирование над Балтией в воздушную оборону, пока не будут реализованы модели ротационной противовоздушной обороны и пока не заработает система Eastern Sentry в режиме 24/7", - подчеркнул он.

Глава МИД Литвы акцентировал, что это не случайности.

"Альянс испытывается в военном плане. Мы должны усилить позицию НАТО до такого уровня, чтобы никто не осмелился испытывать нашу силу сдерживания", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон о российских самолетах над Эстонией: новый этап провокаций Кремля

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

В связи с инцидентом Эстония попросила консультации НАТО.

Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

НАТО (10330) россия (97265) Эстония (1525) Будрис Кястутис (1)
а заявити не можуть шо наступного разу будуть збивати без попередження
20.09.2025 11:52 Ответить
Для чого гадати - В"їбіть по літаках і випробовування закінчаться
20.09.2025 11:53 Ответить
Мабуть треба кацапам віддати Естонію та Польщу. Тоді настане мир і злагода.
20.09.2025 11:58 Ответить
Не гоніть... Донт пуш зе хорсе!!!!
Треба збивати а не лякати "патрулюванням"!!
20.09.2025 11:59 Ответить
НАТО, просто безмежне, це ж не Турція з Ердоганом!
20.09.2025 12:04 Ответить
В Днепре кассетная ракету вогнали в многоэтажку. Всем ***** - давай дальше обсуждать залёт кацапни на 2 см над морем
20.09.2025 12:06 Ответить
Ще забули висловити велику стурбованість.
20.09.2025 12:08 Ответить
Травоїдним не вистояти проти м'ясоїдних. ЄС роздупляйтеся поки не пізно
20.09.2025 12:22 Ответить
Ці межі безмежні
20.09.2025 12:25 Ответить
 
 