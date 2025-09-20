РУС
Новости Самолет рф нарушил воздушнок пространство НАТО
762

Макрон о российских самолетах над Эстонией: новый этап провокаций Кремля

Франция отреагировала на появление самолетов РФ над Эстонией

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал полет российских военных самолетов в воздушном пространстве Эстонии опасной провокацией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Макрона в Х и заявлении МИД Франции.

"Я решительно осуждаю вторжение российских самолетов в Эстонию. Оно является новым этапом в череде провокаций и безответственных действий России", - написал французский президент.

Он заверил, что в ответ на эти неоднократные нарушения будут приняты меры безопасности.

"Франция с наибольшей решимостью осуждает это опасное и безответственное вторжение в воздушное пространство государства - члена Европейского Союза и союзника НАТО, которое представляет собой новую провокацию со стороны России и является грубым нарушением международного права", - заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что это вторжение в Эстонию является беспрецедентным за более чем 20 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии: "Мне это не нравится"

"Франция непосредственно способствует безопасности Эстонии благодаря развертыванию военных сил в этой стране с 2017 года, в частности путем дислокации французского батальона. Сейчас этот батальон участвует в многонациональных учениях вместе с другими союзниками, чем делает прямой вклад в защиту европейской территории", - подчеркнул представитель МИД Франции.

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

В связи с инцидентом Эстония попросила консультации НАТО.

Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

россия (97265) Эстония (1525) Макрон Эмманюэль (1447)
Топ комментарии
+7
птаха видно по польоту, а НАТО по соплях
показать весь комментарий
20.09.2025 08:01 Ответить
+6
Ти диви які сміливі заяви .
показать весь комментарий
20.09.2025 08:10 Ответить
+3
Він рішуче засуджуе .....
Оце москалі всрались з переляку!
Оце моцна відповідь НАТО!
Ердогану респект.
показать весь комментарий
20.09.2025 08:11 Ответить
