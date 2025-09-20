Трамп о нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии: "Мне это не нравится"
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится то, что российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии.
Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, информирует Цензор.НЕТ.
Журналисты спросили Трампа, считает ли он нарушение эстонского воздушного пространства угрозой для НАТО. На что он ответил:
"Мне придется посмотреть на это. Они проинформируют меня. Я сообщу вам об этом сегодня вечером или завтра", - сказал глава США.
На вопрос, что в целом президент США думает об этом инциденте Трамп ответил:
"Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое случается. Это может быть большая проблема".
Топ комментарии
Психиатрическая больница No1
20.09.2025 00:52
Центр 820 #589399
20.09.2025 00:53
Ukraine Press
20.09.2025 00:54
А ми маємо справу із злісним, підлим і дуже дурним нарцисом, що любить тільки себе і свої оборудки!
позбався цього жалюгідного рудого створіння !
.
А йому хіба не сказали, що "ані ашиблісь"...
Ердоган не повівся.... Тому прутін більше не дражнить його.
А в Европі - повний вибір розваг...
Трамп лише для протоколу міну скривить.
А по факту Гамерика розсипалась а Нато мертве не дихає
Да кстати, ты действительно в Норвегии? Спроси там у аборигенов кому должен будет достаться их триллионный фонд, когда московиты их оккупируют.
З такими "лідорами" не здивуюсь, що ми звикнемо до таких новин, буде вде статистикою, як у нас облік кількості збитих шахедів та пошкождених дахів..
Схема робоча, зуб даю!