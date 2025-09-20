РУС
Трамп о нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии: "Мне это не нравится"

Президент США Дональд Трамп
Фото: Leon Neal / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится то, что российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили Трампа, считает ли он нарушение эстонского воздушного пространства угрозой для НАТО. На что он ответил:

"Мне придется посмотреть на это. Они проинформируют меня. Я сообщу вам об этом сегодня вечером или завтра", - сказал глава США.

На вопрос, что в целом президент США думает об этом инциденте Трамп ответил:

"Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое случается. Это может быть большая проблема".

Также читайте: Война в Украине больше не угрожает началом Третьей мировой войны, - Трамп

