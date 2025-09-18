Война в Украине больше не угрожает началом Третьей мировой войны, - Трамп

Фото: Leon Neal / Getty Images

Лидер США Дональд Трамп больше не считает, что война РФ против Украины может перерасти в Третью мировую войну.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, информирует Цензор.НЕТ.

"Это война, которая могла бы перерасти в Третью мировую. Но я не думаю, что мы близки к этому. Это шло к Третьей мировой войне, какой позор. Но сейчас это не так", - отметил Трамп.

Он снова сказал, что вторжения РФ в Украину не было бы в 2022 году, если бы он был президентом США.

В то же время президент США уверен, что мирное соглашение между РФ и Украиной будет достигнуто.

"Надеюсь, у нас скоро будут для вас хорошие новости. Все будет сделано правильно. Война между Россией и Украиной будет завершена", - подчеркнул он.

Он также заявил, что готов ввести новые санкции против России, но только если союзники прекратят покупать российскую нефть.

"Если цена на нефть упадет, у Путина не будет другого выбора, кроме как прекратить войну", - добавил Трамп.

Со своей стороны Стармер призвал Трампа совместно оказать давление на Путина.

