Война в Украине больше не угрожает началом Третьей мировой войны, - Трамп
Лидер США Дональд Трамп больше не считает, что война РФ против Украины может перерасти в Третью мировую войну.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, информирует Цензор.НЕТ.
"Это война, которая могла бы перерасти в Третью мировую. Но я не думаю, что мы близки к этому. Это шло к Третьей мировой войне, какой позор. Но сейчас это не так", - отметил Трамп.
Он снова сказал, что вторжения РФ в Украину не было бы в 2022 году, если бы он был президентом США.
В то же время президент США уверен, что мирное соглашение между РФ и Украиной будет достигнуто.
"Надеюсь, у нас скоро будут для вас хорошие новости. Все будет сделано правильно. Война между Россией и Украиной будет завершена", - подчеркнул он.
Он также заявил, что готов ввести новые санкции против России, но только если союзники прекратят покупать российскую нефть.
"Если цена на нефть упадет, у Путина не будет другого выбора, кроме как прекратить войну", - добавил Трамп.
Со своей стороны Стармер призвал Трампа совместно оказать давление на Путина.
дежавю.
але є й справжній позитив - як Король добре попрацював на підігріві у Стармера . танго сидячи - Трамп- Стармер перед журналістами
колективний Захід
колективний "Південь" (Китайська каоліція)
але хіба для цього треба мати якийсь великий розум ?
достатньо слідкувати за світовими новинами
чи напад рашки безпілотниками на Польщу після параду в китаї був дійсно випадковим ?
вірно з Інциденту на мосту Марко Поло (Луґоуцяо) в Китаї https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 7 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1937 1937
зовсім непомітно для всього світу
нова мантра.
зупинив сім воєн і одну Світову. ну кому ж як не йому нобелівку давати. причому за всі науки одразу
так впади
...І весь світ мало робить, щоб нам допомогти. Якщо тут є з адекватних користувачів психологи (хоча краще психіатри), напишіть будь ласка, чи є для такого стану якесь визначення, щоб я надалі використовував його, замість цього довгого тексту.
Дякую.
весь світ мало робить, щоб нам допомогти кажеш?? То хай підори повернуть ЯЗ!!! і все інше! просити більше після цього, нікого не будем!
Підконтрольні Єрмаку телеграм-канали і численні боти вже деякий час бомбардують інформаційний простір коментарями про те, що піти на умови росії - то начебто не капітуляція і якщо не капітулюємо зараз, то далі буде тільки гірше.
Хіба що не наводять приклад обох світових війн, бо там все ж на капітуляцію пішло зло, а тут зло, навпаки, перемагає.
Дякуємо американцям, що обрали президентом кацапсячу підстилку. Дякуємо словакам, полякам. Ще трохи і дякували б іще румунам. Дякуємо, "цивілізований" світ! Ви рідну матір продасте, лише б залишити власну дупу в теплі та уявній безпеці. Гітлеру вже продали та якби він вчасно зупинився, всі ви падли досі були б під нацистами.