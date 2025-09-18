РУС
4 368 62

Война в Украине больше не угрожает началом Третьей мировой войны, - Трамп

Президент США Дональд Трамп
Фото: Leon Neal / Getty Images

Лидер США Дональд Трамп больше не считает, что война РФ против Украины может перерасти в Третью мировую войну.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, информирует Цензор.НЕТ.

"Это война, которая могла бы перерасти в Третью мировую. Но я не думаю, что мы близки к этому. Это шло к Третьей мировой войне, какой позор. Но сейчас это не так", - отметил Трамп.

Он снова сказал, что вторжения РФ в Украину не было бы в 2022 году, если бы он был президентом США.

В то же время президент США уверен, что мирное соглашение между РФ и Украиной будет достигнуто.

"Надеюсь, у нас скоро будут для вас хорошие новости. Все будет сделано правильно. Война между Россией и Украиной будет завершена", - подчеркнул он.

Он также заявил, что готов ввести новые санкции против России, но только если союзники прекратят покупать российскую нефть.

"Если цена на нефть упадет, у Путина не будет другого выбора, кроме как прекратить войну", - добавил Трамп.

Со своей стороны Стармер призвал Трампа совместно оказать давление на Путина.

Топ комментарии
+17
оголошено про майже 8-му перемогу над ВІЙНАМИ .
18.09.2025 18:10 Ответить
+14
"Початком" - не "загрожує"... Вона, просто, уже ЙДЕ...
18.09.2025 18:14 Ответить
+11
Хотілося б вірити Трампу. Але паталогічному брехуну ніхто вже не повірить.
18.09.2025 18:10 Ответить
оголошено про майже 8-му перемогу над ВІЙНАМИ .
18.09.2025 18:10 Ответить
і розпочав ТРЕТЮ СВІТОВУ.

.
18.09.2025 18:13 Ответить
І одразу переміг.
18.09.2025 18:19 Ответить
"в своїй голові"

дежавю.
18.09.2025 18:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JP8PrYMwrpI

але є й справжній позитив - як Король добре попрацював на підігріві у Стармера . танго сидячи - Трамп- Стармер перед журналістами
18.09.2025 18:49 Ответить
Хотілося б вірити Трампу. Але паталогічному брехуну ніхто вже не повірить.
18.09.2025 18:10 Ответить
Третя світова війна вже йде в Україні, бо в неї залучений так чи інакше весь світ:
колективний Захід
колективний "Південь" (Китайська каоліція)

.

.
18.09.2025 18:15 Ответить
Глибока думка.
18.09.2025 18:19 Ответить
та ще й широка.

але хіба для цього треба мати якийсь великий розум ?
достатньо слідкувати за світовими новинами

.
18.09.2025 18:35 Ответить
Це не 3 світова, а 2 холодна війна зі своїми В'єтнамом, Афганістаном, Нікарагуа, ...
18.09.2025 18:48 Ответить
Порада - стежте за світовими новинами не на українських ресурсах. Будете дуже здивовані.
18.09.2025 18:53 Ответить
авжеж, щоранку переглядаю "Женьмінь жибао" та газету "Правда", а ввечері дивлюсь соловьйова та чертьонка-азарьока

.

.
18.09.2025 19:06 Ответить
Це мало бути дотепно? Повний провал.
18.09.2025 19:08 Ответить
третя світова йде хіба шо по марафонах і ютубах ))))
18.09.2025 19:06 Ответить
Це завдяки шо ти през - був би хтось інший - світові кранти
18.09.2025 18:12 Ответить
тупа наївність - загроза для усього людства
18.09.2025 18:12 Ответить
🤣🤣🤣🤡🤡🤡
18.09.2025 18:13 Ответить
Генератор випадкових слів.
18.09.2025 18:14 Ответить
...у нас скоро будуть для вас хороші новини. Все буде зроблено правильно.
18.09.2025 18:36 Ответить
"Початком" - не "загрожує"... Вона, просто, уже ЙДЕ...
18.09.2025 18:14 Ответить
Куди йде?
18.09.2025 18:20 Ответить
туди, куди йде кожна війна - до ескалації

чи напад рашки безпілотниками на Польщу після параду в китаї був дійсно випадковим ?

.
18.09.2025 18:37 Ответить
То світова війна триває, але воює на боці заходу тільки Україна????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
18.09.2025 18:55 Ответить
коли почалась Друга світова ?

вірно з Інциденту на мосту Марко Поло (Луґоуцяо) в Китаї https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 7 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1937 1937

зовсім непомітно для всього світу

.
18.09.2025 19:10 Ответить
А до чого тут це? Я запитав, чому у світовій війні на боці заходу воює лише Україна. Маєте відповідь?
18.09.2025 19:14 Ответить
ну всьо..
нова мантра.
зупинив сім воєн і одну Світову. ну кому ж як не йому нобелівку давати. причому за всі науки одразу
18.09.2025 18:14 Ответить
ага, тепер він 8 війн припинив! то тепер виходить йому треба четверту світову зупинити ще
18.09.2025 18:15 Ответить
Та вже досить транслювати сказане пацієтом психушки.
18.09.2025 18:18 Ответить
"Війна в Україні більше не загрожує початком Третьої світової війни" Після приходу до влади в Білий дім чергового путінського жополиза, звичайно не загрожує...
18.09.2025 18:19 Ответить
Якщо ціна на нафту впаде, путін не матиме іншого вибору, окрім того, як припинити війну, - Трамп

так впади
18.09.2025 18:19 Ответить
Щось нагадало 🙄

18.09.2025 18:19 Ответить
хто це ?
18.09.2025 18:22 Ответить
«Мир для нашого часу» ( Peace for our time; іноді «мир для нашого покоління», «...для нашої епохи») - заява, яку зробив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 прем'єр-міністр Великої Британії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD Невілл Чемберлен у своєму виступі про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Мюнхенську угоду 30 вересня 1938 року в Лондоні
18.09.2025 18:28 Ответить
той самий, який створив умови для Другої світової

.
18.09.2025 18:38 Ответить
Класний керівник Дональда Трампа, ******** його шкільним дипломом.
18.09.2025 19:08 Ответить
Щось сьогоднішні США нагадують мені СРСР 80-90-х років. У владі як і в ссср одні "старпьори". Тоді ссср славу богу і віддав богу душу. Але боюся за США бо все може бути набагато гучніше. Хоча і на расєї там теж сидить "старпьор" - кгб-шний ******** то маю надію що гигне кацапстан раніше.
18.09.2025 18:21 Ответить
трампи приходять і уходять ,а США вічні
18.09.2025 18:23 Ответить
Гидко читати той старческий маразм.
18.09.2025 18:22 Ответить
Деменция страшная штука
18.09.2025 18:22 Ответить
Шокований (вкотре) тутешніми коментаторами. Вправляються в глузуванні, образах, недолугих жартах в сторону Трампа, а в цей час в їх країні війна, гинуть люди, руйнується інфраструктура, опускається на дно економіка і рівень життя, процвітає корупція, мародерство, закони не працюють, конституція висить в туалеті замість відповідного паперу...

...І весь світ мало робить, щоб нам допомогти. Якщо тут є з адекватних користувачів психологи (хоча краще психіатри), напишіть будь ласка, чи є для такого стану якесь визначення, щоб я надалі використовував його, замість цього довгого тексту.

Дякую.
18.09.2025 18:25 Ответить
Что можете предложить кроме этого нытья?
18.09.2025 19:06 Ответить
Нічого не буду пропонувати. Кожен має голову на плечах, і якщо там не порожньо - сам дійде правильних висновків.
18.09.2025 19:11 Ответить
Що ти мелеш?? вумний *****??? яке "кАрупція - мАрадьорство"?? до ЧОГО! тут ЦЕ??? даремно тобі плюсанув, ти тупий Кацап!
весь світ мало робить, щоб нам допомогти кажеш?? То хай підори повернуть ЯЗ!!! і все інше! просити більше після цього, нікого не будем!
18.09.2025 19:25 Ответить
Рудого пришелепковатого діда досі"тримає"...
18.09.2025 18:28 Ответить
Старый пердун сделай это! Нет, вы старые голубые пердуны сделайте это! Мы потужны! Мы потудны! Мы потужны!
18.09.2025 18:28 Ответить
18.09.2025 18:31 Ответить
Закликаю всих зацiкавлених бiльше не цитувати дурбицала, про якби вiн був презом всих часiв та народiв, то 3-я свiтова не розпочалася ,... Ату його(в iгнор, бо дурень думкою багатiе).
18.09.2025 18:32 Ответить
18.09.2025 18:32 Ответить
Это сегодня а завтра всё изменится.. у психов так всегда.
18.09.2025 18:34 Ответить
Третя Світова здулась - завдяки мені - Трамп
18.09.2025 18:35 Ответить
ну все, раслабляємось і расходимось-кіна не буде. трампон.
18.09.2025 18:37 Ответить
Ага, буде пропадати одна Україна
18.09.2025 18:40 Ответить
дограєшся що китайці дадуть тобі по мармизі
18.09.2025 18:40 Ответить
Ідіот
18.09.2025 18:42 Ответить
трамп разыгрывает из себя клоуна-идиота, чтобы не так явно было видно кукую выгодную ***** политику в отношении Украины он проводит
18.09.2025 18:51 Ответить
18.09.2025 18:52 Ответить
Куди дивиться конгрес США та пересічні громадяни? Цей генератор ідіотизму вже втоптав авторитет США у вигрібну яму!
18.09.2025 18:56 Ответить
Війну між Росією та Україною буде завершено

Підконтрольні Єрмаку телеграм-канали і численні боти вже деякий час бомбардують інформаційний простір коментарями про те, що піти на умови росії - то начебто не капітуляція і якщо не капітулюємо зараз, то далі буде тільки гірше.
Хіба що не наводять приклад обох світових війн, бо там все ж на капітуляцію пішло зло, а тут зло, навпаки, перемагає.

Дякуємо американцям, що обрали президентом кацапсячу підстилку. Дякуємо словакам, полякам. Ще трохи і дякували б іще румунам. Дякуємо, "цивілізований" світ! Ви рідну матір продасте, лише б залишити власну дупу в теплі та уявній безпеці. Гітлеру вже продали та якби він вчасно зупинився, всі ви падли досі були б під нацистами.
18.09.2025 19:09 Ответить
геній! дайте нобелівку йому, і титул короля світу (вперше в світі)
18.09.2025 19:14 Ответить
В шнобеля йому треба дати, муфлону.
18.09.2025 19:20 Ответить
не можно дивитися на цю "морду ліца" президента США , без сліз ...як воно здулося після зустрічі зі Стармером ...бо Велика Британія , обломала трампу хвіста, попередила ,шо геополітичного дерібану світу на трьох небуде , сі, ху* ло та трамп , можуть гулятися тільки у свої пісочницях і зі своїми пасочками ...
18.09.2025 19:24 Ответить
 
 