Трамп: Путин действительно подвел меня в отношении завершения войны в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "подвел его" в вопросе мирного урегулирования войны РФ против Украины.
Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером, цитирует The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп говорит, что Путин его подвел.
"США урегулировали семь [войн]. Я думал, что завершить это [войну РФ против Украины] - самый простой вариант из-за моих отношений с президентом Путиным. Но он меня подвел. Он меня действительно подвел. Предполагалось, что это будут Россия и Украина, но посмотрим, чем это закончится", - сказал президент США.
Трамп в очередной раз заявил о значительных потерях обеих сторон в войне, однако у России - больше.
"Путин убивает много людей. Он теряет больше людей, чем убивает. Российские солдаты гибнут чаще, чем украинские", - говорит он.
Мінськ-1 та Мінськ-2 запобігли великій агресії рашки і дали створити
Нову Українську армію.
.
- воює з Азією і Китаєю але чомусь робить проблеми ВСІМ СОЮЗНИКАМ
- хотів відірвати РФ від Китаю - це так ржачно що просто не можу
- Індію штовхнув повністю туди що навіть їх військові уже на навчаннях
- утопив економіку США як міг
- імідж США уже не відновити просто ніколи - цей поїзд пішов зараз уже всі не звертають на США увагу - коли там він щось грозить Індія просто не звертає увагу
НЕ МОЖЕ БУТИ ЛЮДИНА ТАКИМ ДУРАКОМ - це нереально, він просто агент КГБ - завербувати його дуже просто - грощі, баби, лестощі
але коли набрати ПУТІН МЕНЕ ОПУСТИВ - отримаємо той самий переклад
Яке ж воно кончене... І то ще мав бути президент США! Найсильнішої і най, най країни світу. А воно ж виявилось недолуге руде чмо...
"Мудрий" американський наріт напевно також захотів, щоб па-пріколу і паржать. Чи як то буде англійською?
На цей раз "США врегулювали сім [воєн]. Я думав, що завершити це [війну РФ проти України] - найпростіший варіант через мої стосунки з президентом Путіним. Але він мене підвів. Він мене дійсно підвів. Передбачалося, що це будуть Росія й Україна, але побачимо, чим це закінчиться".
Однак компоненти в кожній одні і ті ж: війни розв'язав Байден; Трамп миротворець - врегулював сім воєн; у нього хороші відносини не тільки з Путіним, а ізі всіма диктарома
Поцілуєш разів сорок.
Я прийшов - тебе нема
Підманула, підвела!
Ти сам себе підвів до приниження та ганьби, тобі ************ опудалу, яке прикидуеться президентом Світу, вже ніхто не вірить.
мамочкин синочок= мамусiна гермафродитна доця.