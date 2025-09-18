Трамп: Путин действительно подвел меня в отношении завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "подвел его" в вопросе мирного урегулирования войны РФ против Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером, цитирует The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп говорит, что Путин его подвел.

"США урегулировали семь [войн]. Я думал, что завершить это [войну РФ против Украины] - самый простой вариант из-за моих отношений с президентом Путиным. Но он меня подвел. Он меня действительно подвел. Предполагалось, что это будут Россия и Украина, но посмотрим, чем это закончится", - сказал президент США.

Трамп в очередной раз заявил о значительных потерях обеих сторон в войне, однако у России - больше.

"Путин убивает много людей. Он теряет больше людей, чем убивает. Российские солдаты гибнут чаще, чем украинские", - говорит он.

