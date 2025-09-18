РУС
Трамп: Путин действительно подвел меня в отношении завершения войны в Украине

Трамп заявил, что Путин подвел его

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "подвел его" в вопросе мирного урегулирования войны РФ против Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером, цитирует The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп говорит, что Путин его подвел.

"США урегулировали семь [войн]. Я думал, что завершить это [войну РФ против Украины] - самый простой вариант из-за моих отношений с президентом Путиным. Но он меня подвел. Он меня действительно подвел. Предполагалось, что это будут Россия и Украина, но посмотрим, чем это закончится", - сказал президент США.

Трамп в очередной раз заявил о значительных потерях обеих сторон в войне, однако у России - больше.

"Путин убивает много людей. Он теряет больше людей, чем убивает. Российские солдаты гибнут чаще, чем украинские", - говорит он.

Новость дополняется...

путин владимир (32202) Трамп Дональд (6620) война в Украине (6165)
+11
ТА ти лох обісцяний, кретин кончений

- воює з Азією і Китаєю але чомусь робить проблеми ВСІМ СОЮЗНИКАМ
- хотів відірвати РФ від Китаю - це так ржачно що просто не можу
- Індію штовхнув повністю туди що навіть їх військові уже на навчаннях
- утопив економіку США як міг
- імідж США уже не відновити просто ніколи - цей поїзд пішов зараз уже всі не звертають на США увагу - коли там він щось грозить Індія просто не звертає увагу

НЕ МОЖЕ БУТИ ЛЮДИНА ТАКИМ ДУРАКОМ - це нереально, він просто агент КГБ - завербувати його дуже просто - грощі, баби, лестощі
18.09.2025 17:40
+5
'Putin let me down': Trump in UK... й рос й укр переводять як ПІДВІВ

але коли набрати ПУТІН МЕНЕ ОПУСТИВ - отримаємо той самий переклад
18.09.2025 17:47
+4
Наїбав і підвів під монастир - якийсь дитячий лепет
18.09.2025 17:42
Він не тільки тебе підвів, а й нам війну влаштував. Мінськ-1 з ним підписали, а він нас із цим кинув.
18.09.2025 17:38
Підвів? А що це за потужний вітер подув? Та це Пуйло несамовито вертить Трампа як пропеллер самі знаєте на чому.
18.09.2025 18:08
і восени 2014, після Іловайська, і взимку 2015, після Дебальцево, ми відступали під тиском регулярних рашиських військ

Мінськ-1 та Мінськ-2 запобігли великій агресії рашки і дали створити

Нову Українську армію.

.
18.09.2025 18:31
Miй коментар перший)Люди,не коментуйте цю маячню.
18.09.2025 17:39
Перший, знизу.)
18.09.2025 17:49
ТА ти лох обісцяний, кретин кончений

- воює з Азією і Китаєю але чомусь робить проблеми ВСІМ СОЮЗНИКАМ
- хотів відірвати РФ від Китаю - це так ржачно що просто не можу
- Індію штовхнув повністю туди що навіть їх військові уже на навчаннях
- утопив економіку США як міг
- імідж США уже не відновити просто ніколи - цей поїзд пішов зараз уже всі не звертають на США увагу - коли там він щось грозить Індія просто не звертає увагу

НЕ МОЖЕ БУТИ ЛЮДИНА ТАКИМ ДУРАКОМ - це нереально, він просто агент КГБ - завербувати його дуже просто - грощі, баби, лестощі
18.09.2025 17:40
Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!(с)
18.09.2025 18:32
Наїбав і підвів під монастир - якийсь дитячий лепет
18.09.2025 17:42
'Putin let me down': Trump in UK... й рос й укр переводять як ПІДВІВ

але коли набрати ПУТІН МЕНЕ ОПУСТИВ - отримаємо той самий переклад
18.09.2025 17:47
бери вище - тупо наїпав
18.09.2025 17:51
кинув
18.09.2025 17:55
так - точно жаргон ху з-під петербургської мафії
18.09.2025 18:05
хоча... хіба ріелтори не те саме роблять з клієнтами . Тому й близьке Трампу саме таке формулювання .
18.09.2025 18:06
це схоже на черговий фінт і блеф, для бідних на розум
18.09.2025 17:56
трамп - чудак на літеру М.
18.09.2025 17:59
Через дві неділі побачимо...а там ще дві неділі...і ще
18.09.2025 18:03
Та ти що?! Та невже?
Яке ж воно кончене... І то ще мав бути президент США! Найсильнішої і най, най країни світу. А воно ж виявилось недолуге руде чмо...
"Мудрий" американський наріт напевно також захотів, щоб па-пріколу і паржать. Чи як то буде англійською?
18.09.2025 18:08
Ты дурик смотри, чтобы ***** тебя к камере смертников не подвёл...
18.09.2025 18:09
Для Трампа ніби ще недосконалим і примітивним штучним інтелектом генеруються подібна словесна лабуда - ніби зі старої шарманки витягуються записки.

На цей раз "США врегулювали сім [воєн]. Я думав, що завершити це [війну РФ проти України] - найпростіший варіант через мої стосунки з президентом Путіним. Але він мене підвів. Він мене дійсно підвів. Передбачалося, що це будуть Росія й Україна, але побачимо, чим це закінчиться".

Однак компоненти в кожній одні і ті ж: війни розв'язав Байден; Трамп миротворець - врегулював сім воєн; у нього хороші відносини не тільки з Путіним, а ізі всіма диктарома
18.09.2025 18:10
Ти казала у вівторок
Поцілуєш разів сорок.
Я прийшов - тебе нема
Підманула, підвела!
18.09.2025 18:11
Ну і де жорсткі санкції проти расії..
Ти сам себе підвів до приниження та ганьби, тобі ************ опудалу, яке прикидуеться президентом Світу, вже ніхто не вірить.
18.09.2025 18:25
Та воно - с.икло, мамочкин синочок.
18.09.2025 18:47
ЗЫ-ыыыы... Очепятка: мамочкин синочок = мамусiна гермафродитна доця.
18.09.2025 18:51
Дурко, лабух i ще раз дурко.
18.09.2025 18:46
А-я-яй... Як же так?... Який каканий путін... Як він міг?.. Я ж йому так вірив, а він мене підвів. Я не задоволений і ображений. Мабуть, це все через Київ ...
18.09.2025 19:21
 
 