Трамп: Путін дійсно мене підвів щодо завершення війни в Україні

Трамп заявив, що Путін підвів його

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "підвів його" у питанні мирного врегулювання війни РФ проти України.

Про це він сказав під час пресконференції з прем'єром Британії Кіром Стармером , цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп каже, що Путін його підвів.

"США врегулювали сім [воєн]. Я думав, що завершити це [війну РФ проти України] — найпростіший варіант через мої стосунки з президентом Путіним. Але він мене підвів. Він мене дійсно підвів. Передбачалося, що це будуть Росія й Україна, але побачимо, чим це закінчиться", - сказав президент США.

Трамп вкотре заявив про значні втрати обох сторін у війні, однак у Росії – більші.

"Путін вбиває багато людей. Він втрачає більше людей, ніж вбиває. Російські солдати гинуть частіше, ніж українські", - каже він.

путін володимир (24821) Трамп Дональд (7164) війна в Україні (6212)
ТА ти лох обісцяний, кретин кончений

- воює з Азією і Китаєю але чомусь робить проблеми ВСІМ СОЮЗНИКАМ
- хотів відірвати РФ від Китаю - це так ржачно що просто не можу
- Індію штовхнув повністю туди що навіть їх військові уже на навчаннях
- утопив економіку США як міг
- імідж США уже не відновити просто ніколи - цей поїзд пішов зараз уже всі не звертають на США увагу - коли там він щось грозить Індія просто не звертає увагу

НЕ МОЖЕ БУТИ ЛЮДИНА ТАКИМ ДУРАКОМ - це нереально, він просто агент КГБ - завербувати його дуже просто - грощі, баби, лестощі
показати весь коментар
18.09.2025 17:40 Відповісти
+6
'Putin let me down': Trump in UK... й рос й укр переводять як ПІДВІВ

але коли набрати ПУТІН МЕНЕ ОПУСТИВ - отримаємо той самий переклад
показати весь коментар
18.09.2025 17:47 Відповісти
+4
Наїбав і підвів під монастир - якийсь дитячий лепет
показати весь коментар
18.09.2025 17:42 Відповісти
Він не тільки тебе підвів, а й нам війну влаштував. Мінськ-1 з ним підписали, а він нас із цим кинув.
показати весь коментар
18.09.2025 17:38 Відповісти
Підвів? А що це за потужний вітер подув? Та це Пуйло несамовито вертить Трампа як пропеллер самі знаєте на чому.
показати весь коментар
18.09.2025 18:08 Відповісти
і восени 2014, після Іловайська, і взимку 2015, після Дебальцево, ми відступали під тиском регулярних рашиських військ

Мінськ-1 та Мінськ-2 запобігли великій агресії рашки і дали створити

Нову Українську армію.

.
показати весь коментар
18.09.2025 18:31 Відповісти
Miй коментар перший)Люди,не коментуйте цю маячню.
показати весь коментар
18.09.2025 17:39 Відповісти
Перший, знизу.)
показати весь коментар
18.09.2025 17:49 Відповісти
Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!(с)
показати весь коментар
18.09.2025 18:32 Відповісти
бери вище - тупо наїпав
показати весь коментар
18.09.2025 17:51 Відповісти
як ***** надували,зараз прийшла черга трампа )
показати весь коментар
18.09.2025 19:33 Відповісти
кинув
показати весь коментар
18.09.2025 17:55 Відповісти
так - точно жаргон ху з-під петербургської мафії
показати весь коментар
18.09.2025 18:05 Відповісти
хоча... хіба ріелтори не те саме роблять з клієнтами . Тому й близьке Трампу саме таке формулювання .
показати весь коментар
18.09.2025 18:06 Відповісти
це схоже на черговий фінт і блеф, для бідних на розум
показати весь коментар
18.09.2025 17:56 Відповісти
трамп - чудак на літеру М.
показати весь коментар
18.09.2025 17:59 Відповісти
Через дві неділі побачимо...а там ще дві неділі...і ще
показати весь коментар
18.09.2025 18:03 Відповісти
Та ти що?! Та невже?
Яке ж воно кончене... І то ще мав бути президент США! Найсильнішої і най, най країни світу. А воно ж виявилось недолуге руде чмо...
"Мудрий" американський наріт напевно також захотів, щоб па-пріколу і паржать. Чи як то буде англійською?
показати весь коментар
18.09.2025 18:08 Відповісти
Ты дурик смотри, чтобы ***** тебя к камере смертников не подвёл...
показати весь коментар
18.09.2025 18:09 Відповісти
Для Трампа ніби ще недосконалим і примітивним штучним інтелектом генеруються подібна словесна лабуда - ніби зі старої шарманки витягуються записки.

На цей раз "США врегулювали сім [воєн]. Я думав, що завершити це [війну РФ проти України] - найпростіший варіант через мої стосунки з президентом Путіним. Але він мене підвів. Він мене дійсно підвів. Передбачалося, що це будуть Росія й Україна, але побачимо, чим це закінчиться".

Однак компоненти в кожній одні і ті ж: війни розв'язав Байден; Трамп миротворець - врегулював сім воєн; у нього хороші відносини не тільки з Путіним, а ізі всіма диктарома
показати весь коментар
18.09.2025 18:10 Відповісти
Ти казала у вівторок
Поцілуєш разів сорок.
Я прийшов - тебе нема
Підманула, підвела!
показати весь коментар
18.09.2025 18:11 Відповісти
Ну і де жорсткі санкції проти расії..
Ти сам себе підвів до приниження та ганьби, тобі ************ опудалу, яке прикидуеться президентом Світу, вже ніхто не вірить.
показати весь коментар
18.09.2025 18:25 Відповісти
Та воно - с.икло, мамочкин синочок.
показати весь коментар
18.09.2025 18:47 Відповісти
ЗЫ-ыыыы... Очепятка: мамочкин синочок = мамусiна гермафродитна доця.
показати весь коментар
18.09.2025 18:51 Відповісти
Дурко, лабух i ще раз дурко.
показати весь коментар
18.09.2025 18:46 Відповісти
А-я-яй... Як же так?... Який каканий путін... Як він міг?.. Я ж йому так вірив, а він мене підвів. Я не задоволений і ображений. Мабуть, це все через Київ ...
показати весь коментар
18.09.2025 19:21 Відповісти
 
 