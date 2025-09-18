Трамп: Путін дійсно мене підвів щодо завершення війни в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "підвів його" у питанні мирного врегулювання війни РФ проти України.
Про це він сказав під час пресконференції з прем'єром Британії Кіром Стармером , цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп каже, що Путін його підвів.
"США врегулювали сім [воєн]. Я думав, що завершити це [війну РФ проти України] — найпростіший варіант через мої стосунки з президентом Путіним. Але він мене підвів. Він мене дійсно підвів. Передбачалося, що це будуть Росія й Україна, але побачимо, чим це закінчиться", - сказав президент США.
Трамп вкотре заявив про значні втрати обох сторін у війні, однак у Росії – більші.
"Путін вбиває багато людей. Він втрачає більше людей, ніж вбиває. Російські солдати гинуть частіше, ніж українські", - каже він.
