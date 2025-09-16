Трамп про мирну угоду України та РФ: "Зеленському доведеться її укласти" (доповнено)

Лідер США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться піти на угоду з РФ, щоб домогтися завершення війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам на тлі візиту до Британії.

"Зеленському доведеться укласти угоду", - зазначив глава Білого дому.

Трамп також знову закликав європейські країни відмовитися від російської нафти.

Він також повторив, що війну, яку розпочала Росія проти України "важко зупинити" через "ненависть між Зеленським та Путіним".

"Зеленський і Путін ненавидять один одного. Схоже, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть сидіти в одній кімнаті разом", - заявив президент США.

Трамп додав, що він "любить Україну та українців" і хоче покласти край цій війні.

