УКР
Новини
6 305 55

Трамп про мирну угоду України та РФ: "Зеленському доведеться її укласти" (доповнено)

Трамп: Зеленський буде змушений укласти угоду про мир з РФ

Лідер США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться піти на угоду з РФ, щоб домогтися завершення війни. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам на тлі візиту до Британії. 

"Зеленському доведеться укласти угоду", - зазначив глава Білого дому. 

Трамп також знову закликав європейські країни відмовитися від російської нафти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війну в Україні складно завершити через ворожнечу Зеленського й Путіна, - Трамп

Він також повторив, що війну, яку розпочала Росія проти України "важко зупинити" через "ненависть між Зеленським та Путіним".

"Зеленський і Путін ненавидять один одного. Схоже, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть сидіти в одній кімнаті разом", - заявив президент США.

Трамп додав, що він "любить Україну та українців" і хоче покласти край цій війні. 

Також читайте: Трамп знову заявив, що "дуже розчарований" Путіним: "Маємо допомогти людям жити"

Автор: 

Зеленський Володимир (25473) перемовини (3088) Трамп Дональд (7136) війна в Україні (6164)
Топ коментарі
+18
Руда мавпа має йти курсом московітського корабліка, літа та НПЗ!
16.09.2025 16:52 Відповісти
16.09.2025 16:52 Відповісти
+12
О.... бл#ть , знов "винуватий" Зе у війні..... як то кажуть "ворон ворну глаз не виклює..... педофіл педофілу".
16.09.2025 16:54 Відповісти
16.09.2025 16:54 Відповісти
+9
А як він її укладе, якщо ***** не хоче домовлятися?
Продаєш зброю - продавай. На інше ти не здатне, руде опудало.
16.09.2025 16:56 Відповісти
16.09.2025 16:56 Відповісти
Руда мавпа має йти курсом московітського корабліка, літа та НПЗ!
16.09.2025 16:52 Відповісти
16.09.2025 16:52 Відповісти
РОСІЯ МОЖЕ СКОРОТИТИ ВИДОБУТОК НАФТИ ЧЕРЕЗ АТАКИ ДРОНІВ - REUTERS
На РФ припадає 9% світового видобутку нафти.

Російський нафтопроводний монополіст "Транснефть" попередив виробників, що їм може доведеться скоротити видобуток нафти. Попередження надійшло після https://zn.ua/ukr/war/ataku-na-najbilshij-naftopalivnij-port-rf-zdijsnila-sbu-zmi.html атак українських безпілотників на критично важливі експортні порти та нафтопереробні заводи, пише https://www.reuters.com/business/energy/russia-close-cutting-oil-output-due-drone-attacks-sources-say-2025-09-16/ Reuters з посиланням на джерела.
16.09.2025 17:03 Відповісти
16.09.2025 17:03 Відповісти
О.... бл#ть , знов "винуватий" Зе у війні..... як то кажуть "ворон ворну глаз не виклює..... педофіл педофілу".
16.09.2025 16:54 Відповісти
16.09.2025 16:54 Відповісти
Не в войне а в бездеятельность относительно ее недопущения.
16.09.2025 16:59 Відповісти
16.09.2025 16:59 Відповісти
Ігнорування попереджень про вторгнення,розмінування,відведення сил з небеспечних напрямків,кремлівська агентура,тупе командування,саботаж,розкрадання коштів,тотальна корупці.
І до чого тут ЗЕ?
16.09.2025 17:05 Відповісти
16.09.2025 17:05 Відповісти
О Слава Трампу! ? це вже паранойя якась...
16.09.2025 17:07 Відповісти
16.09.2025 17:07 Відповісти
Сходи до лікаря.Нема в моєму коментаріі згадки про трумпа,мені срать на нього,не він ********** України.
16.09.2025 17:08 Відповісти
16.09.2025 17:08 Відповісти
воно винне в перебігу війни, а не в її початку. навіщо займаєтесь підміною понять?
16.09.2025 17:07 Відповісти
16.09.2025 17:07 Відповісти
Підміною понять займаєся якраз ти!Зрада саме ЗЕ дала можливість кацапам відкрито піти войною і захопити в перші дні майже все,що контролюють на даний час
16.09.2025 17:10 Відповісти
16.09.2025 17:10 Відповісти
... тобто ГОЛОВНА ЄДИНА першопричина війни на думку тр - це ворожнеча між Зе і пу...

...і саме тому пу вбиває немовлят, бомбить в труху міста і села... і претендує на всю Україну...
...чи хтось збрендів...?

Зе асфальтировал дороги, на прохання пу посунув мінську лінію, залишив укріплене Золоте і ін.позиції, щоб пу не було страшно, що ЗСУ сметуть його за паребрик... і що?
сто коробів врак від пу, навіть напередодні наступу казав, що скупичення військ, то просто учения..

і зараз тр вимагає від Зе підписати капітуляцію, адже скорочення, раззброєння ЗСУ, ніякої зах.зброї і далі по цинічним пунктам... що саме пу??!! буде гарантувати безпеку клаптику України під своє чесне слово=врати завжди готовий...і що буде далі?

Далі будуть ті країни, які мають спільні кордони з імперією зла... пу скаже, що вимушенний діяти на упередження і забезпечити суходол до калінінграду і захапати Балт.море з портами... і це вже він буде робити прирозши жирними рерурсами України...

...ця ідея тр дійсно "геніальна"...і пу аплодує стоячи
16.09.2025 17:31 Відповісти
16.09.2025 17:31 Відповісти
Й це ЖАХ!!! "на тлі візиту до Британії"Могутній лідер Могутньої держдави точно не агент рашки, а лиш актив ? а ваащє какаяразніца?
16.09.2025 16:54 Відповісти
16.09.2025 16:54 Відповісти
Тепер глибше розуміємо візит принца Гаррі до Києва , котрий у контрах з королевською родиною й не в кращих очікуваннях на своє майбутнє проживання у США після приходу Трампа .
16.09.2025 17:00 Відповісти
16.09.2025 17:00 Відповісти
та ми не сумніваємося в цьому ,ще з 19р ...козачок прийшов до влади ,і ти трамп паскуда на друге коло вскочив , для того шоб здати Україну...
16.09.2025 16:56 Відповісти
16.09.2025 16:56 Відповісти
бл... велике бажання шоб 🤡 упіймав передоз !!!....
16.09.2025 16:58 Відповісти
16.09.2025 16:58 Відповісти
З самого початку знав шо все окошиться на Україні - не буде ж давити рашку
16.09.2025 16:56 Відповісти
16.09.2025 16:56 Відповісти
угоду чи капітуляцію і про що вони думали коли ось це ........ обирали
16.09.2025 16:56 Відповісти
16.09.2025 16:56 Відповісти
Це не їхня капітуляція. Хоча Трамп своїми діями показує, що він балабол. А це вже заклик до дій китайцям.
16.09.2025 17:17 Відповісти
16.09.2025 17:17 Відповісти
він не балабол він як і пуйло вважає що на планеті є він і ще кілька крутих хлопців а всі інші повинні ім коритися
16.09.2025 17:33 Відповісти
16.09.2025 17:33 Відповісти
А як він її укладе, якщо ***** не хоче домовлятися?
Продаєш зброю - продавай. На інше ти не здатне, руде опудало.
16.09.2025 16:56 Відповісти
16.09.2025 16:56 Відповісти
Щоб домогтися завершення війни, треба, щоб кацапська сволота залишила Україну, а потім сплатила репарації і відновила всю пошкоджену інфраструктуру.
16.09.2025 16:57 Відповісти
16.09.2025 16:57 Відповісти
ця гнида не каже про 2 тижні, 50 діб, чи щось інше ... просто давить на того у кого немає Ядерки
16.09.2025 16:57 Відповісти
16.09.2025 16:57 Відповісти
краснов намагається забовтати вбивство кірка, котрого й сам же замовив. Ну, й шеф зі свого боку його прикриває дронами по Польщі. Он яка хвиля пішла! Заодне й ЄС зайвого разу перевірив на імпотентність.
16.09.2025 16:58 Відповісти
16.09.2025 16:58 Відповісти
Американський суд.
Суддя:
- Потерпілий, вам треба укласти угоду з грабіжником - відмовитися від претензій щодо спаленого дома/майна, вбитих родичів, моральної шкоди, а містер Дональд обіцяє більше не грабувати і не вбивати!
Потерпілий:
- А як же закони, права, відповідальність?
Суддя:
- Забудь! Трамп все скасував....
16.09.2025 16:58 Відповісти
16.09.2025 16:58 Відповісти
А що доведеться пуйлу? Може повіситись?
16.09.2025 16:59 Відповісти
16.09.2025 16:59 Відповісти
Дебіл трумп персоналізує державу і народ країни з особою, яка обрана тимчасово вирішувати поточні проблеми держави та народу.

А чого? А відповідь проста: трумп по своєму менталітету - диктатор. І він не допускає, що народ в демократичній країні може не погоджуватись з рішеннями тимчасово обраного керівника.
І тому він нагинає Зеленського на капітуляцію. Але Зеленський за 6,5 років на посаді зрозумів, що в Україні - так просто не вийде...
16.09.2025 16:59 Відповісти
16.09.2025 16:59 Відповісти
Чого це вдруг ? Щоб Трампу не було так лячно ?
16.09.2025 16:59 Відповісти
16.09.2025 16:59 Відповісти
він геній! 7 нобелівських премій цьому пану . І дайте йому ще 2-3 тижні
16.09.2025 17:01 Відповісти
16.09.2025 17:01 Відповісти
Дасть Трампон послухати Зеленському плівки Міндіча - і стане Зєля ручним песиком Трампона.
Запасний ''аеродром'' для Зєлі вже майже готовий у Франції.

Маємо три лиха:
- кровожерливих москальських окупантів з ******.
- злодійську владу банди Єрмака-Зеленського-Міндіча.
- і ручного агента ***** - Трампона.

Друге лихо - банду Єрмака-Зеленського-Міндіча ''мудрий'' Український народ сам собі обрав до влади.
16.09.2025 17:01 Відповісти
16.09.2025 17:01 Відповісти
Перше - похідне від другого. А третє то вже наслідок обох попередніх.
16.09.2025 17:06 Відповісти
16.09.2025 17:06 Відповісти
Так все только за. русня ******** за поребрик и выплачивает репарации
16.09.2025 17:03 Відповісти
16.09.2025 17:03 Відповісти
Підер сша...(і далі по тексту)
16.09.2025 17:03 Відповісти
16.09.2025 17:03 Відповісти
В ці буремні часи, як ніколи треба показувати єдність. Буде доречним проведення народного віче, на якому слід вказати на недопустимість політики Трампа. Основним гаслом має стати Трамп - рижа мавпа. Це слід зробити негайно!
16.09.2025 17:07 Відповісти
16.09.2025 17:07 Відповісти
"https://x.com/YourAnonTV/status/1896373514871148643 Fuck Trump!" (c) - Robert De Niro.
16.09.2025 17:07 Відповісти
16.09.2025 17:07 Відповісти
Та Зеленський би давно уклав угоду, та боїться справжніх українців. Тих, кого путін називає нацистами.
16.09.2025 17:08 Відповісти
16.09.2025 17:08 Відповісти
називай речі своїми іменами. "Угода" по трумпу - це капітуляція
16.09.2025 17:14 Відповісти
16.09.2025 17:14 Відповісти
сказавши А . скажи Бе - "на умовах параши "
16.09.2025 17:12 Відповісти
16.09.2025 17:12 Відповісти
Україна не може піти на капітуляцію, старий 3,14-дар божевільний, якщо думає, що український народ погодиться втратити незвалежність країни, а Х-уйло саме цього прагне.
16.09.2025 17:13 Відповісти
16.09.2025 17:13 Відповісти
Тобто знову має не ***** укласти угоду, а Зеля...я так розумію, на умовах *****? Чи як, агент Краснов?
16.09.2025 17:14 Відповісти
16.09.2025 17:14 Відповісти
Угода про виплату репарацій та суд над кацапськими злочинцями буде укладена лише тоді, коли будуть звільнені усі українські території та знищено кілкьа мільйоінв кацапів!
16.09.2025 17:14 Відповісти
16.09.2025 17:14 Відповісти
При цій владі це ніяк неможливо.Ніяких репарацій і подальші втрати ртериторій.Чудес не буває.Тупі відосики наріка,анонси про мільйони дронів і беспекові угоди не сприяють перемозі у війні
16.09.2025 17:19 Відповісти
16.09.2025 17:19 Відповісти
+
16.09.2025 17:25 Відповісти
16.09.2025 17:25 Відповісти
Я дам Вам парабєлум ©

П.с. всі разом до перемоги !!
П.с. кримську область поки не чіпати, не багато буде добровольців покласти здоров'я за ватний заповідник/лепрозорій ...
16.09.2025 17:24 Відповісти
16.09.2025 17:24 Відповісти
Знов забуло чмо руде пігулки прийняти...
16.09.2025 17:19 Відповісти
16.09.2025 17:19 Відповісти
агент краснов знову в роботі????
Ц е автозагарне чмо тармпон хій іде нах...й зі своїми угодами про задчу України!!!!
16.09.2025 17:20 Відповісти
16.09.2025 17:20 Відповісти
➡️ "доведеться"!
Бач який завзятий агент краснофф..
Деменція деменція, а тут цяця і в карман... Тобто настирливість може виявляти
16.09.2025 17:22 Відповісти
16.09.2025 17:22 Відповісти
Правильно. Насколько я помню, южнокорейского лидера пришлось даже силой отрывать от власти ради мира. И между Северной Кореей и Южной Кореей до сих пор есть мир. Главное - вовремя было оторвать сумасшедшего психа от власти. У американцев в таких делах есть опыт. Они это умеют.
16.09.2025 17:24 Відповісти
16.09.2025 17:24 Відповісти
А давайте в бан кацапів!!
Психи не в Кореї!! Психи саме в Чучхерії!! ( Північні території, ТОТ Республіки Корея 🇰🇷 !! )
Геть каса-псячі наративи !!
16.09.2025 17:28 Відповісти
16.09.2025 17:28 Відповісти
Психов, непонимающих и неосознающих реальность, в любом случае нужно отстранять от власти, ради спасения всей нации и страны.
16.09.2025 17:33 Відповісти
16.09.2025 17:33 Відповісти
Трамп не к Зеленскому обращаться по поводу мирного соглашения потому что он (Трамп) ничего не решает в этом вопросе. Украина это не Корея тут нет американского влияние. Все решает совет серьезных дядек из Европы
16.09.2025 17:33 Відповісти
16.09.2025 17:33 Відповісти
ПНХ
16.09.2025 17:24 Відповісти
16.09.2025 17:24 Відповісти
Знову це чучало про якусь мирну угоду , в рашистів одна умова капітуляція України ,замість того що б "найвеличніший" окреслив на що Україна ніколи не піде : це ніколи не визнає окуповані території рашиськими ,ніколи не піде на зміну конституції заради рашиських хотелок ,ніколи не буде розброюватись в односторому порядку ,ніколи не відмовится від позовів в міжнародних суддах проти злочинів рашизму ,але схоже йому головне догодити Трампу, який заради своїй дурості і привів цей хаос.
16.09.2025 17:25 Відповісти
16.09.2025 17:25 Відповісти
Ми трамплу як кістка у горлі. Вже не знає, що з нами робити , щоб ми припинили боротьбу та здалися *****.
Руда нікчема, яка буде смажитись у пеклі разом із своїм другом плєшивим щуром. У рай вони зібрались , сцуки.
16.09.2025 17:33 Відповісти
16.09.2025 17:33 Відповісти
А ви дураки чекайте далі від Тампона санкцій чи допомоги. А воно далі мріє посадити Україну за стіл капітуляції не дивлячись на те що ***** робитиме.
16.09.2025 17:35 Відповісти
16.09.2025 17:35 Відповісти
 
 