Війну в Україні складно завершити через ворожнечу Зеленського й Путіна, - Трамп
Президент США Дональд Трамп раніше вважав, що він зможе легко покласти край війні Росії проти України, однак це виявилося складніше через "ненависть та ворожнечу" між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.
Про це Трамп сказав в інтерв'ю 77 WABC, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія відтягує рішення щодо війни в Україні, попри його очікування, що це буде "найпростіша" з воєн.
Трамп вкотре похвалився, що він від початку свого другого президентського терміну нібито завершив сім воєн, майже всі з яких були "нерозв'язними". Деякі з них, за його словами, тривали понад 30-35 років.
Лідер США зізнався, що раніше вважав, що найлегше йому буде врегулювати війну Росії проти України, оскільки він чудово ладнав із російським диктатором Володимиром Путіним.
"У нас з ним були чудові стосунки, жодних проблем. Але, схоже, що кожного разу, коли я думаю, що ми близькі до вирішення, він скидає ще одну бомбу на когось. І це просто нікуди не годиться. Нікуди. Я дуже здивований. Насправді, я дуже здивований. Я думав, що це буде найлегше, Росія й Україна, я сказав, що все вирішиться досить швидко. Але це складно. Між ним і Зеленським багато ненависті, як ви знаєте, багато ненависті. Багато ворожнечі. І пролито багато крові", - додав Трамп.
Республіканець укотре сказав, що у російсько-українській війні щотижня "гине від 5 до 7 тисяч осіб".
А Бубона дозволь обміняти хоча б на 100 шт. Свічблейдів протитанкових...
"По его словам, Россия оттягивает решение о войне в Украине, несмотря на его ожидания, что это будет "самая простая" из войн.
Трамп в очередной раз похвастался, что он с начала своего второго президентского срока якобы завершил семь войн, почти все из которых были "неразрешимыми". Некоторые из них, по его словам, продолжались более 30-35 лет."
Чи при байдені вже був заколот вельмож і генералів з метою просувати трампакса і гальмувати Лендліз ???
підоратрансгендера і нігераафроамексиканця з трьома класами освіти і повними карманами фентонілу. І саме погане для них, шо це всі бачать. Європа ще по інерції намагається якось з ними дружити. Коли і Європа зрозуміє, шо все це до сраки і відвернеться від них, от тоді і буде весело...
сім війн нерозв'язних завершив. навіть 35 річні.
а українці вперлися та не збираються капітулювати!
ні перед блінорилим! ні перед тобою!
от шо ти будеш робити.......
а, нобелівська медалька, так поруч!
Примітивна версія: в Україні не ті президенти...
Хто стане заперечувати що Трамп не виконує завдання Путіна по заміні влади в Україні на прокремлівську.
Нарцису зараз з силіконової підказали - піднімай свої рейтинги ,бо у 2026 р ми загубимо більшість у Палаті . От він зараз й взявся чавити штати де отримав каплі підтримки на виборах ... Все дуже просто - його ще користують як таран , й ого геополітичні висери - це підтверджують.Ним грають як по нотах психології - а він й радий виконує партитуру , не гадаючи на скільки йог ще вистачить.
Цікаво, а сам Трамп дуже любить керівників Хамасу чи Аль-Каїди?
Війна вирішує всі ці завдання.
І тому Трамп не розуміє, і вже ніколи не зрозуміє, які ще причини, крім особистої ворожнечі між "вєрховнимі вєршитєлямв", можуть бути причиною війни.
без посторонніх відвідувачів
.
Ти ж тіки но їх помирив?
Що ж ти таке несеш, Дональде?