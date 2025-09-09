Війну в Україні складно завершити через ворожнечу Зеленського й Путіна, - Трамп

Президент США Дональд Трамп раніше вважав, що він зможе легко покласти край війні Росії проти України, однак це виявилося складніше через "ненависть та ворожнечу" між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю 77 WABC, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія відтягує рішення щодо війни в Україні, попри його очікування, що це буде "найпростіша" з воєн.

Трамп вкотре похвалився, що він від початку свого другого президентського терміну нібито завершив сім воєн, майже всі з яких були "нерозв'язними". Деякі з них, за його словами, тривали понад 30-35 років.

Лідер США зізнався, що раніше вважав, що найлегше йому буде врегулювати війну Росії проти України, оскільки він чудово ладнав із російським диктатором Володимиром Путіним.

"У нас з ним були чудові стосунки, жодних проблем. Але, схоже, що кожного разу, коли я думаю, що ми близькі до вирішення, він скидає ще одну бомбу на когось. І це просто нікуди не годиться. Нікуди. Я дуже здивований. Насправді, я дуже здивований. Я думав, що це буде найлегше, Росія й Україна, я сказав, що все вирішиться досить швидко. Але це складно. Між ним і Зеленським багато ненависті, як ви знаєте, багато ненависті. Багато ворожнечі. І пролито багато крові", - додав Трамп.

Республіканець укотре сказав, що у російсько-українській війні щотижня "гине від 5 до 7 тисяч осіб".

