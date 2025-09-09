УКР
5 751 94

Війну в Україні складно завершити через ворожнечу Зеленського й Путіна, - Трамп

Трамп заявив, що війну в Україні виявилось складно завершити

Президент США Дональд Трамп раніше вважав, що він зможе легко покласти край війні Росії проти України, однак це виявилося складніше через "ненависть та ворожнечу" між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. 

Про це Трамп сказав в інтерв'ю 77 WABC, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія відтягує рішення щодо війни в Україні, попри його очікування, що це буде "найпростіша" з воєн.

Трамп вкотре похвалився, що він від початку свого другого президентського терміну нібито завершив сім воєн, майже всі з яких були "нерозв'язними". Деякі з них, за його словами, тривали понад 30-35 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про наслідки, якщо не буде зустрічі Путіна й Зеленського: "Подивимось, що станеться" (доповнено)

Лідер США зізнався, що раніше вважав, що найлегше йому буде врегулювати війну Росії проти України, оскільки він чудово ладнав із російським диктатором Володимиром Путіним.

"У нас з ним були чудові стосунки, жодних проблем. Але, схоже, що кожного разу, коли я думаю, що ми близькі до вирішення, він скидає ще одну бомбу на когось. І це просто нікуди не годиться. Нікуди. Я дуже здивований. Насправді, я дуже здивований. Я думав, що це буде найлегше, Росія й Україна, я сказав, що все вирішиться досить швидко. Але це складно. Між ним і Зеленським багато ненависті, як ви знаєте, багато ненависті. Багато ворожнечі. І пролито багато крові", - додав Трамп.

Республіканець укотре сказав, що у російсько-українській війні щотижня "гине від 5 до 7 тисяч осіб".

Читайте також: Трамп знову заявив, що "дуже розчарований" Путіним: "Маємо допомогти людям жити"

Автор: 

Зеленський Володимир (25427) путін володимир (24795) Трамп Дональд (7103) війна в Україні (6105)
Топ коментарі
+46
Яка це обмежена і нерозумна людина. Жодного розуміння історичних, політичних і суспільних процесів. Все трактує на рівні власних індивідуальних мотивів та фізіологічних інстинктів... Повна ідіократія...
показати весь коментар
09.09.2025 21:20 Відповісти
+30
Агєнт ''красноФ'' в черговий раз відмазує свого хазяїна *****.
показати весь коментар
09.09.2025 21:18 Відповісти
+27
Рудий імбіцил… русня совок відроджує а ти іплом торгуєш…. скоро велич США в світі буде на рівні Венесуели… хоча мабуть вже…
показати весь коментар
09.09.2025 21:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре шо в тебе з путлєром хороші стосунки
показати весь коментар
09.09.2025 21:18 Відповісти
Він з тих хто "треба просто подивитись в путіну в глаза"
показати весь коментар
09.09.2025 21:27 Відповісти
Кожен день в нього якісь відмазки - це ж треба шоб людину так ковбасило!
показати весь коментар
09.09.2025 21:39 Відповісти
Агєнт ''красноФ'' в черговий раз відмазує свого хазяїна *****.
показати весь коментар
09.09.2025 21:18 Відповісти
Тут треба криком кричати - чергова маячня про "два тижні" це саме маячні і хуцпа!!
показати весь коментар
09.09.2025 21:20 Відповісти
Рудий ****** *****!Весь світ тебе прокляне,уйобок рудий!
показати весь коментар
09.09.2025 21:18 Відповісти
Воно дійсно хворе
показати весь коментар
09.09.2025 21:33 Відповісти
Так заарештуй Козиря!!!
А Бубона дозволь обміняти хоча б на 100 шт. Свічблейдів протитанкових...
показати весь коментар
09.09.2025 21:18 Відповісти
Фіга се. А шо, мали бути дружбанами?
показати весь коментар
09.09.2025 21:19 Відповісти
Рудий імбіцил… русня совок відроджує а ти іплом торгуєш…. скоро велич США в світі буде на рівні Венесуели… хоча мабуть вже…
показати весь коментар
09.09.2025 21:20 Відповісти
Особенно через твою сцыкливость
показати весь коментар
09.09.2025 21:20 Відповісти
А ти рижий обсос одружити їх хочеш? Так Гітлер зі Сталіном теж особо не товаришували. Але ж сша втрутились у війну і допомагали комунякам Лендлізом, замість того щоб примушувати Сталіна віддати половину ссср Гітлеру ради миру.
показати весь коментар
09.09.2025 21:20 Відповісти
Яка це обмежена і нерозумна людина. Жодного розуміння історичних, політичних і суспільних процесів. Все трактує на рівні власних індивідуальних мотивів та фізіологічних інстинктів... Повна ідіократія...
показати весь коментар
09.09.2025 21:20 Відповісти
Питання в іншому - кому було потрібно , аби ця стара і хвора людина стала президентом США ...?
показати весь коментар
09.09.2025 21:43 Відповісти
Без всяких политических пристрастий следует констатировать, что Тромб - это социопат и нравственный идиот от рождения, к тому же у него словарный запас, как у придурка ПТУшника с задержкой развития.

"По его словам, Россия оттягивает решение о войне в Украине, несмотря на его ожидания, что это будет "самая простая" из войн.

Трамп в очередной раз похвастался, что он с начала своего второго президентского срока якобы завершил семь войн, почти все из которых были "неразрешимыми". Некоторые из них, по его словам, продолжались более 30-35 лет."
показати весь коментар
09.09.2025 21:51 Відповісти
Трамп президент США і йому реально похєр на історичні, політичні та інші процеси в Україні. І ми нам би скоріш за все було так само похєр на те, яке прізвище у президента США, якби у 2019 не наобирали абсолютного ідіота, ватника та аморальну істоту, яка народилася в Україні, але ані про українську історію, ані про українську ідентичність ніхєра не знала, плазувала перед всім москальським, паскудила все українське і таке падло мудрий нарід наобирав президентом воюючої Української держави. То чому вас дивує Трамп???
показати весь коментар
09.09.2025 22:00 Відповісти
ви маете рацiю
показати весь коментар
09.09.2025 23:04 Відповісти
Краще не скажеш!
показати весь коментар
09.09.2025 23:01 Відповісти
Нашёл врагов, дебил рыжий. Или Янелох только с одним Патрушевым дружит?
показати весь коментар
09.09.2025 21:20 Відповісти
Майже у кожному селі був свій дурник "Грицько", і ніхто не обговорював його дії і слова, що поробиш, не дав Бог розуму. Трагедія у тому, що дурник - Президент найвпливовішої країни. І не сам посів це місце. Його обрали...
показати весь коментар
09.09.2025 21:22 Відповісти
Провинциальные рэднэки - это 70 миллионов слабоумных Грицько, вот именно они и выбрали Тромба, недоумка из семьи миллионеров.
показати весь коментар
09.09.2025 21:53 Відповісти
А. хіба ішак ворогує з ******? Відколи?
показати весь коментар
09.09.2025 21:23 Відповісти
Чого б це... Нічого ж такого наче не відбувалося. 😁
показати весь коментар
09.09.2025 21:23 Відповісти
Міжнародний злочинець ***** декілька тижнів тому був в руках Тампона. Потрібно було всього навсього надіти йому мішок на голову і віддати на міжнародний трибунал, або хоча б збити літак ***** в повітрі як сша це вміють. І війна би закінчилась. Але Тампон вирішив просто посмоктати у московського людоїда
показати весь коментар
09.09.2025 21:23 Відповісти
США не ратифікували римський статут. В них не було ніяких правових підстав пакувати *****.
показати весь коментар
09.09.2025 21:27 Відповісти
/ співпадіння???
Чи при байдені вже був заколот вельмож і генералів з метою просувати трампакса і гальмувати Лендліз ???
показати весь коментар
09.09.2025 21:30 Відповісти
Всі ті "вельможі", які просували трампона, зараз в сраці і дуже про це шкодують. Ну хоча не прямо так в сраці... мільярдів в них ще багато... але все ж трохи полиняли...
показати весь коментар
09.09.2025 22:37 Відповісти
пофіг..сам взорвався..У сраку усі статути вже давно..Ви ще віріте в якісь статути?)))
показати весь коментар
09.09.2025 21:42 Відповісти
Так тим більше сша як той же гопнік *****, нікому нічого не винні. А завершити війну вони хочуть якщо вірити Тампону. Бо це був лозунг Тампона на виборах зя який за нього голосували. Тому запросто могли ***** пристрелити і сказати що так і було
показати весь коментар
09.09.2025 22:03 Відповісти
В нинішніх США нема яєць. Нинішні США це помісь реднека, підора трансгендера і нігера афроамексиканця з трьома класами освіти і повними карманами фентонілу. І саме погане для них, шо це всі бачать. Європа ще по інерції намагається якось з ними дружити. Коли і Європа зрозуміє, шо все це до сраки і відвернеться від них, от тоді і буде весело...
показати весь коментар
09.09.2025 22:41 Відповісти
Ага. А влупити по Ірану ракетами і бомбами з "духів" були всі правові підстави.
показати весь коментар
09.09.2025 22:04 Відповісти
У Ірану нема ЯЗ. Тож всім посрати на Іран.
показати весь коментар
09.09.2025 22:34 Відповісти
підари піндосовскі самі ж і влаштували цю війну у 2014 му продавши йухлу Крим та Донбас а тепер руде чмо дуника вмикає.
показати весь коментар
09.09.2025 21:24 Відповісти
раша не винувата? Це все піндоси? Щось запахло кацапськими наративами.
показати весь коментар
09.09.2025 22:08 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2025 21:26 Відповісти
прикинь, доні!
сім війн нерозв'язних завершив. навіть 35 річні.
а українці вперлися та не збираються капітулювати!
ні перед блінорилим! ні перед тобою!
от шо ти будеш робити.......
а, нобелівська медалька, так поруч!
показати весь коментар
09.09.2025 21:26 Відповісти
Рыжий долбойоб за две каденции так и не выяснил(не понял) причинно-следственные связи этой войны
показати весь коментар
09.09.2025 21:26 Відповісти
Цікаво, а буває по-іншому , коли дві країни воюють ? Пзд.. ну ніхерасобі новина
показати весь коментар
09.09.2025 21:27 Відповісти
очевидно, трамп ідіот
показати весь коментар
09.09.2025 21:27 Відповісти
ЛИДЯРСКАЯ ТЕМА сприйняття геополітики - ДЕРЖАВА ЦЕ Я ну всякі там вовки недостойні
показати весь коментар
09.09.2025 21:27 Відповісти
Війну в Україні складно завершити через ворожнечу Зеленського й Путіна, - Трамп
Примітивна версія: в Україні не ті президенти...

Хто стане заперечувати що Трамп не виконує завдання Путіна по заміні влади в Україні на прокремлівську.
показати весь коментар
09.09.2025 21:32 Відповісти
Вона й так прокремлівська..нафіга її йому міняти?..яби не зсу всяке,та деякі діячі..залужного з командою вже прибрано..Ще ці порохоботи заважають На исконном разговаривать и заключить почетную зраду...
показати весь коментар
09.09.2025 21:46 Відповісти
Йди напутіна,довбойоп
показати весь коментар
09.09.2025 21:33 Відповісти
..а по твоєму ми повинні любити диктатора. що ти мелеш, дебілоїд!!!
показати весь коментар
09.09.2025 21:33 Відповісти
Його нарцизим доведений участю десятріччами на телешоу каналу , журналіста котрого навіть вірний респам володар каналу магнат Мердок вигнав прямо в обійми хйла , нарцизим дорісший до віку деменції , як таран його використали технонацисти з силіконової долини , а за спиною дихає йому у спину Венс - їхні надія та майбутню владу.
Нарцису зараз з силіконової підказали - піднімай свої рейтинги ,бо у 2026 р ми загубимо більшість у Палаті . От він зараз й взявся чавити штати де отримав каплі підтримки на виборах ... Все дуже просто - його ще користують як таран , й ого геополітичні висери - це підтверджують.Ним грають як по нотах психології - а він й радий виконує партитуру , не гадаючи на скільки йог ще вистачить.
показати весь коментар
09.09.2025 21:46 Відповісти
Кровавого преступника и агрессора.
показати весь коментар
09.09.2025 21:55 Відповісти
Впродовж конференції трампусика треба ввімкнути на повну гучність звук змивання води в унітазі. І це буде найкраща реакція на його "ураган свідомості".
показати весь коментар
09.09.2025 21:39 Відповісти
Хтось ще слухає цього йолопа? Нажаль так... Хтось з лікарів наважиться занести в Конгрес реальний діагноз цього дебіла?
показати весь коментар
09.09.2025 21:39 Відповісти
нікчемний пустодзвін
показати весь коментар
09.09.2025 21:39 Відповісти
Короче, винен Зеленський. Ось якби він полюбив путіна, то війна б закінчилась.
Цікаво, а сам Трамп дуже любить керівників Хамасу чи Аль-Каїди?
показати весь коментар
09.09.2025 21:40 Відповісти
Де він навчився таким "геніальним" здогадкам?
показати весь коментар
09.09.2025 21:41 Відповісти
Якщо виходити з того, що Вонні... пардон, Донні є генератором випадкових слів, то, власне, що Вас дивує?
показати весь коментар
09.09.2025 22:22 Відповісти
В цьому "екземплярі "мене нічого не дивує з 2016, це звичайний сарказм якщо що.
показати весь коментар
09.09.2025 22:45 Відповісти
Я так і зрозумів... Але не втримався, щоб і самому трохи поглузувати з того персонажа.
показати весь коментар
09.09.2025 22:54 Відповісти
Та яка ворожнеча. Одному хочеться відкусити більше територій, іншому подовше утриматись при владі, а ЄС - щоб скажений диктатор воював десь подалі від кордону з ними.
Війна вирішує всі ці завдання.
показати весь коментар
09.09.2025 21:41 Відповісти
Дибіл.
показати весь коментар
09.09.2025 21:43 Відповісти
Через те не вдасться, бо ти співучасник злочинів і вбивств українців путіним, допомогує не надаєш зброєю, щоб знищувати по 3000 російських військових на день.
показати весь коментар
09.09.2025 21:47 Відповісти
Безнадійний…
показати весь коментар
09.09.2025 21:47 Відповісти
Це геніально - премію у студію!!!
показати весь коментар
09.09.2025 21:47 Відповісти
Брюс Віліс зараз в кращому інтелектуальному стані, ніж цей деменційний гольфіст
показати весь коментар
09.09.2025 21:48 Відповісти
Деменція невиліковна
показати весь коментар
09.09.2025 21:51 Відповісти
Існує "історичний анекдот": Нібито Отто Бісмарк, втомившись пояснювать імператору Німеччини, Вільгельму, "хитросплетіння" політики, вийшовши з кабінету, роздратовано сказав: "Якби народи знали, які нікчеми ними управляють - вони-б жахнулись...".
показати весь коментар
09.09.2025 21:53 Відповісти
Прирівнювання агресора до жертви...це ж невиліковно вже в 78 рочків ?
показати весь коментар
09.09.2025 21:54 Відповісти
У світі Трампів та трампоподібних існують тільки імператори, королі, президенти - "вєршитєлі судеб". Інші люди "ему сдаются-кажутся такие манюсенькие, как пацюки, пардон, крысы!"
І тому Трамп не розуміє, і вже ніколи не зрозуміє, які ще причини, крім особистої ворожнечі між "вєрховнимі вєршитєлямв", можуть бути причиною війни.
показати весь коментар
09.09.2025 21:56 Відповісти
Війну в Україні НЕМОЖЛИВО завершити, бо Президент США - пихатий довбень!
показати весь коментар
09.09.2025 21:57 Відповісти
Ні, бо в Україні розміновувач Чонгару.
показати весь коментар
09.09.2025 22:20 Відповісти
Трампа потрібно лікувати в стаціонарному закритому закладі
без посторонніх відвідувачів
показати весь коментар
09.09.2025 21:58 Відповісти
Чьотко сказав, що причиною війни є жвга до влади лідора .
показати весь коментар
09.09.2025 21:58 Відповісти
Трампа пора приглашать в студию "вечернего мудозвона", его место там, а не в овальном кабинете.
показати весь коментар
09.09.2025 22:00 Відповісти
Довбо(ОЙ)б...
показати весь коментар
09.09.2025 22:01 Відповісти
******* - твоє друге ім'я ))))
показати весь коментар
09.09.2025 22:07 Відповісти
Агенту Краснову слова не давали!
показати весь коментар
09.09.2025 22:07 Відповісти
Які в тебе "чудові"стосунки з ******?Він тебе як лоха навкруги носа воде, спагеті на вуха тобі вішає,в ти сприймаєш за чисту монету.Дві неділі пройшло,алло гараж!
показати весь коментар
09.09.2025 22:10 Відповісти
клоунада може бути різної, але результат той самий, в даному випадку - нульовий
показати весь коментар
09.09.2025 22:10 Відповісти
пока у власти США агент кремля краснов у путина прекрасный шанс захватить всю Украину!
показати весь коментар
09.09.2025 22:13 Відповісти
Це то так, але поки в Україні агент Буратіно ...
показати весь коментар
09.09.2025 22:23 Відповісти
аналітик трамп від слова анал
показати весь коментар
09.09.2025 22:19 Відповісти
навіщо нам висери рудого гандона? результати війни і подальша незалежність України залежать цілковито від нас. потрібно ставити в стійло гідранта та його незамінних мародерів, допомагати ЗСУ наше завдання зараз мінімум.
показати весь коментар
09.09.2025 22:22 Відповісти
..
показати весь коментар
09.09.2025 22:24 Відповісти
Рудий довбо*б
показати весь коментар
09.09.2025 22:25 Відповісти
Твойо ліццо , коли чуєш ту божевільну маячню яку несе твій божевільний шеф , але боїшся йому сказати що це маячня божевільного .!!
.
показати весь коментар
09.09.2025 22:28 Відповісти
А, що Нітаньяху дружить з хамасом та Хаменеи?
Ти ж тіки но їх помирив?
показати весь коментар
09.09.2025 22:34 Відповісти
Боже,яке він чмо....
показати весь коментар
09.09.2025 22:36 Відповісти
Може гітлер дружив з Рузвельтом?
Що ж ти таке несеш, Дональде?
показати весь коментар
09.09.2025 22:36 Відповісти
Ворожнечі б не сталося, якби Трамп був президентом. Ні?
показати весь коментар
09.09.2025 22:43 Відповісти
Вони грають у ворожнечу. Без Зеленского Пуйло б не зайшов так далеко, а може навіть не ризикнув почати вторгнення. А без Пуйла, Зеленскій навіть не виграв би вибори, а без війни вже б давно змотав вудки і чухнув на Кацапію.
показати весь коментар
09.09.2025 22:47 Відповісти
пациент Трампон очень болен , но сказать ему об этом некому
показати весь коментар
09.09.2025 22:49 Відповісти
трамп это редкостный ублюдок
показати весь коментар
09.09.2025 22:56 Відповісти
та дайте вже йому нарешті сєльодки. Або діазєпама.
показати весь коментар
09.09.2025 22:59 Відповісти
Він забув сказати, що це війна Байдена і якби він був тоді Президентом, то вона не почалась..
показати весь коментар
09.09.2025 22:59 Відповісти
Зовсім "гігнувся" Трампушко?Закрийте поганий рот цьому дурневі...
показати весь коментар
09.09.2025 23:01 Відповісти
Поки що Трамп тягне тільки на шнобелівську.
показати весь коментар
09.09.2025 23:08 Відповісти
Єслі чєлавєк - ідіот, то ето надолго.
показати весь коментар
09.09.2025 23:10 Відповісти
 
 