Войну в Украине сложно завершить из-за вражды Зеленского и Путина, - Трамп

Президент США Дональд Трамп ранее считал, что он сможет легко положить конец войне России против Украины, однако это оказалось сложнее из-за "ненависти и вражды" между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Об этом Трамп сказал в интервью 77 WABC, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия оттягивает решение о войне в Украине, несмотря на его ожидания, что это будет "самая простая" из войн.

Трамп в очередной раз похвастался, что он с начала своего второго президентского срока якобы завершил семь войн, почти все из которых были "неразрешимыми". Некоторые из них, по его словам, продолжались более 30-35 лет.

Лидер США признался, что ранее считал, что легче всего ему будет урегулировать войну России против Украины, поскольку он прекрасно ладил с российским диктатором Владимиром Путиным.

"У нас с ним были прекрасные отношения, никаких проблем. Но, похоже, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к решению, он сбрасывает еще одну бомбу на кого-то. И это просто никуда не годится. Никуда. Я очень удивлен. На самом деле, я очень удивлен. Я думал, что это будет легче всего, Россия и Украина, я сказал, что все решится достаточно быстро. Но это сложно. Между ним и Зеленским много ненависти, как вы знаете, много ненависти. Много вражды. И пролито много крови", - добавил Трамп.

Республиканец в очередной раз сказал, что в российско-украинской войне еженедельно "погибает от 5 до 7 тысяч человек".

