Войну в Украине сложно завершить из-за вражды Зеленского и Путина, - Трамп
Президент США Дональд Трамп ранее считал, что он сможет легко положить конец войне России против Украины, однако это оказалось сложнее из-за "ненависти и вражды" между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Об этом Трамп сказал в интервью 77 WABC, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Россия оттягивает решение о войне в Украине, несмотря на его ожидания, что это будет "самая простая" из войн.
Трамп в очередной раз похвастался, что он с начала своего второго президентского срока якобы завершил семь войн, почти все из которых были "неразрешимыми". Некоторые из них, по его словам, продолжались более 30-35 лет.
Лидер США признался, что ранее считал, что легче всего ему будет урегулировать войну России против Украины, поскольку он прекрасно ладил с российским диктатором Владимиром Путиным.
"У нас с ним были прекрасные отношения, никаких проблем. Но, похоже, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к решению, он сбрасывает еще одну бомбу на кого-то. И это просто никуда не годится. Никуда. Я очень удивлен. На самом деле, я очень удивлен. Я думал, что это будет легче всего, Россия и Украина, я сказал, что все решится достаточно быстро. Но это сложно. Между ним и Зеленским много ненависти, как вы знаете, много ненависти. Много вражды. И пролито много крови", - добавил Трамп.
Республиканец в очередной раз сказал, что в российско-украинской войне еженедельно "погибает от 5 до 7 тысяч человек".
А Бубона дозволь обміняти хоча б на 100 шт. Свічблейдів протитанкових...
Чи при байдені вже був заколот вельмож і генералів з метою просувати трампакса і гальмувати Лендліз ???
підоратрансгендера і нігераафроамексиканця з трьома класами освіти і повними карманами фентонілу. І саме погане для них, шо це всі бачать. Європа ще по інерції намагається якось з ними дружити. Коли і Європа зрозуміє, шо все це до сраки і відвернеться від них, от тоді і буде весело...
сім війн нерозв'язних завершив. навіть 35 річні.
а українці вперлися та не збираються капітулювати!
ні перед блінорилим! ні перед тобою!
от шо ти будеш робити.......
а, нобелівська медалька, так поруч!
Примітивна версія: в Україні не ті президенти...
Хто стане заперечувати що Трамп не виконує завдання Путіна по заміні влади в Україні на прокремлівську.
Нарцису зараз з силіконової підказали - піднімай свої рейтинги ,бо у 2026 р ми загубимо більшість у Палаті . От він зараз й взявся чавити штати де отримав каплі підтримки на виборах ... Все дуже просто - його ще користують як таран , й ого геополітичні висери - це підтверджують.Ним грають як по нотах психології - а він й радий виконує партитуру , не гадаючи на скільки йог ще вистачить.
Цікаво, а сам Трамп дуже любить керівників Хамасу чи Аль-Каїди?
Війна вирішує всі ці завдання.
І тому Трамп не розуміє, і вже ніколи не зрозуміє, які ще причини, крім особистої ворожнечі між "вєрховнимі вєршитєлямв", можуть бути причиною війни.
без посторонніх відвідувачів
.
Ти ж тіки но їх помирив?
Що ж ти таке несеш, Дональде?