Трамп о мирном соглашении Украины и РФ: "Зеленскому придется его заключить" (дополнено)
Лидер США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку с РФ, чтобы добиться завершения войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам на фоне визита в Британию.
"Зеленскому придется заключить сделку", - отметил глава Белого дома.
Трамп также вновь призвал европейские страны отказаться от российской нефти.
"Зеленский и Путин ненавидят друг друга. Похоже, мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут сидеть в одной комнате вместе", - заявил президент США.
Трамп добавил, что он "любит Украину и украинцев" и хочет покончить с этой войной.
