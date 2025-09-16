Трамп о мирном соглашении Украины и РФ: "Зеленскому придется его заключить" (дополнено)

Лидер США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку с РФ, чтобы добиться завершения войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам на фоне визита в Британию.

"Зеленскому придется заключить сделку", - отметил глава Белого дома.

Трамп также вновь призвал европейские страны отказаться от российской нефти.

"Зеленский и Путин ненавидят друг друга. Похоже, мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут сидеть в одной комнате вместе", - заявил президент США.

Трамп добавил, что он "любит Украину и украинцев" и хочет покончить с этой войной.

