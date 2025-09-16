РУС
15 688 104

Трамп о мирном соглашении Украины и РФ: "Зеленскому придется его заключить" (дополнено)

Лидер США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку с РФ, чтобы добиться завершения войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам на фоне визита в Британию.

"Зеленскому придется заключить сделку", - отметил глава Белого дома.

Трамп также вновь призвал европейские страны отказаться от российской нефти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войну в Украине сложно завершить из-за вражды Зеленского и Путина, - Трамп

"Зеленский и Путин ненавидят друг друга. Похоже, мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут сидеть в одной комнате вместе", - заявил президент США.

Трамп добавил, что он "любит Украину и украинцев" и хочет покончить с этой войной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об атаке "iахедами" на Польшу: Что это с Россией?

Автор: 

Зеленский Владимир (21938) переговоры (5151) Трамп Дональд (6603) война в Украине (6139)
Топ комментарии
+61
Руда мавпа має йти курсом московітського корабліка, літа та НПЗ!
16.09.2025 16:52 Ответить
+41
О.... бл#ть , знов "винуватий" Зе у війні..... як то кажуть "ворон ворну глаз не виклює..... педофіл педофілу".
16.09.2025 16:54 Ответить
+34
Ігнорування попереджень про вторгнення,розмінування,відведення сил з небеспечних напрямків,кремлівська агентура,тупе командування,саботаж,розкрадання коштів,тотальна корупці.
І до чого тут ЗЕ?
16.09.2025 17:05 Ответить
Сидіння в одній кімнаті - дієвий спосіб вирішення проблеми.
16.09.2025 20:06 Ответить
Так Зеленскій і так зразу погодився. ЄС вчергове зупинила. На цей раз і Трампа і Зеленского. Трамп вже різні підходи до керівників ЄС пробував. Поки ніяк.
16.09.2025 20:07 Ответить
Рудий імпотент, поміняй памперса та не плутайся по під ногами.
16.09.2025 20:21 Ответить
та звісно, винний слабший та той, на кому не вдасться заробити. Попіарився на вбивстві українки в США і знову ***** кинувся відсасувати... ТЬХУ, блдь..
16.09.2025 20:34 Ответить
