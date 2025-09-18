УКР
Новини Трамп про війну в Україні Заяви Трампа
Війна в Україні більше не загрожує початком Третьої світової війни, - Трамп

Президент США Дональд Трамп
Фото: Leon Neal / Getty Images

Лідер США Дональд Трамп більше не вважає, що війна РФ проти України може перерости у Третю світову війну. 

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, інформує Цензор.НЕТ.

"Це війна, яка могла б перерости у Третю світову. Але я не думаю, що ми близькі до цього. Це йшло до Третьої світової війни, яка ганьба. Але зараз це не так", - зазначив Трамп.

Він знову сказав, що вторгнення РФ в Україну не було б у 2022 році, якби він був президентом США. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Путін дійсно мене підвів щодо завершення війни в Україні

Водночас президент США упевнений, що мирна угода між РФ та Україною буде досягнута.

"Сподіваюся, у нас скоро будуть для вас хороші новини. Все буде зроблено правильно. Війну між Росією та Україною буде завершено", - наголосив він.

Він також заявив, що готовий ввести нові санкції проти Росії, але тільки якщо союзники припинять купувати російську нафту

"Якщо ціна на нафту впаде, у Путіна не буде іншого вибору, окрім як припинити війну", - додав Трамп.

Зі свого боку Стармер закликав Трампа спільно чинити тиск на Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ: Європа тисне на Трампа, але отримує зустрічні вимоги, - The Wall Street Journal

Трамп Дональд (7164) війна в Україні (6212)
+21
оголошено про майже 8-му перемогу над ВІЙНАМИ .
18.09.2025 18:10 Відповісти
+15
"Початком" - не "загрожує"... Вона, просто, уже ЙДЕ...
18.09.2025 18:14 Відповісти
+12
Хотілося б вірити Трампу. Але паталогічному брехуну ніхто вже не повірить.
18.09.2025 18:10 Відповісти
оголошено про майже 8-му перемогу над ВІЙНАМИ .
18.09.2025 18:10 Відповісти
і розпочав ТРЕТЮ СВІТОВУ.

.
18.09.2025 18:13 Відповісти
І одразу переміг.
18.09.2025 18:19 Відповісти
"в своїй голові"

дежавю.
18.09.2025 18:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JP8PrYMwrpI

але є й справжній позитив - як Король добре попрацював на підігріві у Стармера . танго сидячи - Трамп- Стармер перед журналістами
18.09.2025 18:49 Відповісти
Хотілося б вірити Трампу. Але паталогічному брехуну ніхто вже не повірить.
18.09.2025 18:10 Відповісти
Третя світова війна вже йде в Україні, бо в неї залучений так чи інакше весь світ:
колективний Захід
колективний "Південь" (Китайська каоліція)

.

.
18.09.2025 18:15 Відповісти
Глибока думка.
18.09.2025 18:19 Відповісти
та ще й широка.

але хіба для цього треба мати якийсь великий розум ?
достатньо слідкувати за світовими новинами

.
18.09.2025 18:35 Відповісти
Це не 3 світова, а 2 холодна війна зі своїми В'єтнамом, Афганістаном, Нікарагуа, ...
18.09.2025 18:48 Відповісти
Порада - стежте за світовими новинами не на українських ресурсах. Будете дуже здивовані.
18.09.2025 18:53 Відповісти
авжеж, щоранку переглядаю "Женьмінь жибао" та газету "Правда", а ввечері дивлюсь соловьйова та чертьонка-азарьока

.

.
18.09.2025 19:06 Відповісти
Це мало бути дотепно? Повний провал.
18.09.2025 19:08 Відповісти
третя світова йде хіба шо по марафонах і ютубах ))))
18.09.2025 19:06 Відповісти
Це завдяки шо ти през - був би хтось інший - світові кранти
18.09.2025 18:12 Відповісти
тупа наївність - загроза для усього людства
18.09.2025 18:12 Відповісти
🤣🤣🤣🤡🤡🤡
18.09.2025 18:13 Відповісти
Генератор випадкових слів.
18.09.2025 18:14 Відповісти
...у нас скоро будуть для вас хороші новини. Все буде зроблено правильно.
18.09.2025 18:36 Відповісти
"Початком" - не "загрожує"... Вона, просто, уже ЙДЕ...
18.09.2025 18:14 Відповісти
Куди йде?
18.09.2025 18:20 Відповісти
туди, куди йде кожна війна - до ескалації

чи напад рашки безпілотниками на Польщу після параду в китаї був дійсно випадковим ?

.
18.09.2025 18:37 Відповісти
То світова війна триває, але воює на боці заходу тільки Україна????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
18.09.2025 18:55 Відповісти
коли почалась Друга світова ?

вірно з Інциденту на мосту Марко Поло (Луґоуцяо) в Китаї https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 7 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1937 1937

зовсім непомітно для всього світу

.
18.09.2025 19:10 Відповісти
А до чого тут це? Я запитав, чому у світовій війні на боці заходу воює лише Україна. Маєте відповідь?
18.09.2025 19:14 Відповісти
ну всьо..
нова мантра.
зупинив сім воєн і одну Світову. ну кому ж як не йому нобелівку давати. причому за всі науки одразу
18.09.2025 18:14 Відповісти
ага, тепер він 8 війн припинив! то тепер виходить йому треба четверту світову зупинити ще
18.09.2025 18:15 Відповісти
Та вже досить транслювати сказане пацієтом психушки.
18.09.2025 18:18 Відповісти
"Війна в Україні більше не загрожує початком Третьої світової війни" Після приходу до влади в Білий дім чергового путінського жополиза, звичайно не загрожує...
18.09.2025 18:19 Відповісти
Якщо ціна на нафту впаде, путін не матиме іншого вибору, окрім того, як припинити війну, - Трамп

так впади
18.09.2025 18:19 Відповісти
Щось нагадало 🙄

18.09.2025 18:19 Відповісти
хто це ?
18.09.2025 18:22 Відповісти
«Мир для нашого часу» ( Peace for our time; іноді «мир для нашого покоління», «...для нашої епохи») - заява, яку зробив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 прем'єр-міністр Великої Британії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD Невілл Чемберлен у своєму виступі про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Мюнхенську угоду 30 вересня 1938 року в Лондоні
18.09.2025 18:28 Відповісти
той самий, який створив умови для Другої світової

.
18.09.2025 18:38 Відповісти
Класний керівник Дональда Трампа, ******** його шкільним дипломом.
18.09.2025 19:08 Відповісти
Щось сьогоднішні США нагадують мені СРСР 80-90-х років. У владі як і в ссср одні "старпьори". Тоді ссср славу богу і віддав богу душу. Але боюся за США бо все може бути набагато гучніше. Хоча і на расєї там теж сидить "старпьор" - кгб-шний ******** то маю надію що гигне кацапстан раніше.
18.09.2025 18:21 Відповісти
трампи приходять і уходять ,а США вічні
18.09.2025 18:23 Відповісти
Гидко читати той старческий маразм.
18.09.2025 18:22 Відповісти
Деменция страшная штука
18.09.2025 18:22 Відповісти
Шокований (вкотре) тутешніми коментаторами. Вправляються в глузуванні, образах, недолугих жартах в сторону Трампа, а в цей час в їх країні війна, гинуть люди, руйнується інфраструктура, опускається на дно економіка і рівень життя, процвітає корупція, мародерство, закони не працюють, конституція висить в туалеті замість відповідного паперу...

...І весь світ мало робить, щоб нам допомогти. Якщо тут є з адекватних користувачів психологи (хоча краще психіатри), напишіть будь ласка, чи є для такого стану якесь визначення, щоб я надалі використовував його, замість цього довгого тексту.

Дякую.
18.09.2025 18:25 Відповісти
Что можете предложить кроме этого нытья?
18.09.2025 19:06 Відповісти
Нічого не буду пропонувати. Кожен має голову на плечах, і якщо там не порожньо - сам дійде правильних висновків.
18.09.2025 19:11 Відповісти
Що ти мелеш?? вумний *****??? яке "кАрупція - мАрадьорство"?? до ЧОГО! тут ЦЕ??? даремно тобі плюсанув, ти тупий Кацап!
весь світ мало робить, щоб нам допомогти кажеш?? То хай підори повернуть ЯЗ!!! і все інше! просити більше після цього, нікого не будем!
18.09.2025 19:25 Відповісти
А чому кацап з великої літери?🤣
Це єдине, що мене зацікавило у твоєму коменті, все решта маячня неадеквата.
18.09.2025 19:29 Відповісти
Щоб підкреслити твою їбанутість , задоволен, гЕній??)
18.09.2025 19:33 Відповісти
Рудого пришелепковатого діда досі"тримає"...
18.09.2025 18:28 Відповісти
Старый пердун сделай это! Нет, вы старые голубые пердуны сделайте это! Мы потужны! Мы потудны! Мы потужны!
18.09.2025 18:28 Відповісти
18.09.2025 18:31 Відповісти
Закликаю всих зацiкавлених бiльше не цитувати дурбицала, про якби вiн був презом всих часiв та народiв, то 3-я свiтова не розпочалася ,... Ату його(в iгнор, бо дурень думкою багатiе).
18.09.2025 18:32 Відповісти
18.09.2025 18:32 Відповісти
Это сегодня а завтра всё изменится.. у психов так всегда.
18.09.2025 18:34 Відповісти
Третя Світова здулась - завдяки мені - Трамп
18.09.2025 18:35 Відповісти
ну все, раслабляємось і расходимось-кіна не буде. трампон.
18.09.2025 18:37 Відповісти
Ага, буде пропадати одна Україна
18.09.2025 18:40 Відповісти
дограєшся що китайці дадуть тобі по мармизі
18.09.2025 18:40 Відповісти
Ідіот
18.09.2025 18:42 Відповісти
трамп разыгрывает из себя клоуна-идиота, чтобы не так явно было видно кукую выгодную ***** политику в отношении Украины он проводит
18.09.2025 18:51 Відповісти
18.09.2025 18:52 Відповісти
Куди дивиться конгрес США та пересічні громадяни? Цей генератор ідіотизму вже втоптав авторитет США у вигрібну яму!
18.09.2025 18:56 Відповісти
Війну між Росією та Україною буде завершено

Підконтрольні Єрмаку телеграм-канали і численні боти вже деякий час бомбардують інформаційний простір коментарями про те, що піти на умови росії - то начебто не капітуляція і якщо не капітулюємо зараз, то далі буде тільки гірше.
Хіба що не наводять приклад обох світових війн, бо там все ж на капітуляцію пішло зло, а тут зло, навпаки, перемагає.

Дякуємо американцям, що обрали президентом кацапсячу підстилку. Дякуємо словакам, полякам. Ще трохи і дякували б іще румунам. Дякуємо, "цивілізований" світ! Ви рідну матір продасте, лише б залишити власну дупу в теплі та уявній безпеці. Гітлеру вже продали та якби він вчасно зупинився, всі ви падли досі були б під нацистами.
18.09.2025 19:09 Відповісти
геній! дайте нобелівку йому, і титул короля світу (вперше в світі)
18.09.2025 19:14 Відповісти
В шнобеля йому треба дати, муфлону.
18.09.2025 19:20 Відповісти
не можно дивитися на цю "морду ліца" президента США , без сліз ...як воно здулося після зустрічі зі Стармером ...бо Велика Британія , обломала трампу хвіста, попередила ,шо геополітичного дерібану світу на трьох небуде , сі, ху* ло та трамп , можуть гулятися тільки у свої пісочницях і зі своїми пасочками ...
18.09.2025 19:24 Відповісти
 
 