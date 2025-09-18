Війна в Україні більше не загрожує початком Третьої світової війни, - Трамп
Лідер США Дональд Трамп більше не вважає, що війна РФ проти України може перерости у Третю світову війну.
Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, інформує Цензор.НЕТ.
"Це війна, яка могла б перерости у Третю світову. Але я не думаю, що ми близькі до цього. Це йшло до Третьої світової війни, яка ганьба. Але зараз це не так", - зазначив Трамп.
Він знову сказав, що вторгнення РФ в Україну не було б у 2022 році, якби він був президентом США.
Водночас президент США упевнений, що мирна угода між РФ та Україною буде досягнута.
"Сподіваюся, у нас скоро будуть для вас хороші новини. Все буде зроблено правильно. Війну між Росією та Україною буде завершено", - наголосив він.
Він також заявив, що готовий ввести нові санкції проти Росії, але тільки якщо союзники припинять купувати російську нафту
"Якщо ціна на нафту впаде, у Путіна не буде іншого вибору, окрім як припинити війну", - додав Трамп.
Зі свого боку Стармер закликав Трампа спільно чинити тиск на Путіна.
але є й справжній позитив - як Король добре попрацював на підігріві у Стармера . танго сидячи - Трамп- Стармер перед журналістами
чи напад рашки безпілотниками на Польщу після параду в китаї був дійсно випадковим ?
вірно з Інциденту на мосту Марко Поло (Луґоуцяо) в Китаї https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 7 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1937 1937
...І весь світ мало робить, щоб нам допомогти. Якщо тут є з адекватних користувачів психологи (хоча краще психіатри), напишіть будь ласка, чи є для такого стану якесь визначення, щоб я надалі використовував його, замість цього довгого тексту.
весь світ мало робить, щоб нам допомогти кажеш?? То хай підори повернуть ЯЗ!!! і все інше! просити більше після цього, нікого не будем!
Це єдине, що мене зацікавило у твоєму коменті, все решта маячня неадеквата.
Підконтрольні Єрмаку телеграм-канали і численні боти вже деякий час бомбардують інформаційний простір коментарями про те, що піти на умови росії - то начебто не капітуляція і якщо не капітулюємо зараз, то далі буде тільки гірше.
Хіба що не наводять приклад обох світових війн, бо там все ж на капітуляцію пішло зло, а тут зло, навпаки, перемагає.
Дякуємо американцям, що обрали президентом кацапсячу підстилку. Дякуємо словакам, полякам. Ще трохи і дякували б іще румунам. Дякуємо, "цивілізований" світ! Ви рідну матір продасте, лише б залишити власну дупу в теплі та уявній безпеці. Гітлеру вже продали та якби він вчасно зупинився, всі ви падли досі були б під нацистами.