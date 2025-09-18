Війна в Україні більше не загрожує початком Третьої світової війни, - Трамп

Фото: Leon Neal / Getty Images

Лідер США Дональд Трамп більше не вважає, що війна РФ проти України може перерости у Третю світову війну.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, інформує Цензор.НЕТ.

"Це війна, яка могла б перерости у Третю світову. Але я не думаю, що ми близькі до цього. Це йшло до Третьої світової війни, яка ганьба. Але зараз це не так", - зазначив Трамп.

Він знову сказав, що вторгнення РФ в Україну не було б у 2022 році, якби він був президентом США.

Водночас президент США упевнений, що мирна угода між РФ та Україною буде досягнута.

"Сподіваюся, у нас скоро будуть для вас хороші новини. Все буде зроблено правильно. Війну між Росією та Україною буде завершено", - наголосив він.

Він також заявив, що готовий ввести нові санкції проти Росії, але тільки якщо союзники припинять купувати російську нафту

"Якщо ціна на нафту впаде, у Путіна не буде іншого вибору, окрім як припинити війну", - додав Трамп.

Зі свого боку Стармер закликав Трампа спільно чинити тиск на Путіна.

