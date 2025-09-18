Санкції проти РФ: Європа тисне на Трампа, але отримує зустрічні вимоги, - The Wall Street Journal

Європейські уряди закликали президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії, однак він відповів зустрічними вимогами – зупинити закупівлі російської нафти та ввести мита проти Індії й Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Як повідомлялось, ЄС відклав новий пакет санкцій проти Росії, щоб знайти спосіб зробити його більш жорстким.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що майбутні обмеження торкнуться банківського сектору РФ, крипторинку та енергетики.

Обізнані джерела повідомляють, що Трамп закликав європейців використати заморожені в Бельгії російські активи, що зберігаються там із початку повномасштабної війни. Адміністрація США публічно підтримала цю ідею, утім для ЄС вона довгий час залишалася неприйнятною через побоювання втратити статус надійного фінансового центру.

Виклики з боку Вашингтона вкотре підсвітили проблеми Євросоюзу у виробленні єдиної стратегії проти Кремля. Попередні санкційні пакети не досягли бажаного ефекту, поставки американської зброї буксують, а енергетична залежність частини країн від РФ досі зберігається.

Деякі дипломати вважають, що Трамп висунув завідомо нереалістичні вимоги, аби уникнути додаткового тиску на Росію.

Виконати заклики Трампа - повністю припинити купувати російську нафту, а також запровадити жорсткі санкції проти Китаю й Індії — для Європи вкрай складно.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила намір ЄС повністю відмовитися від імпорту російських нафти та газу до 2027 року. Водночас спроби пришвидшити цей процес можуть наштовхнутися на спротив Угорщини та Словаччини, які залишаються залежними від російських енергоносіїв. Натомість близькі стосунки прем’єра Угорщини Віктора Орбана з Дональдом Трампом можуть посилити готовність Будапешта до компромісів.

Євросоюз також відмовився від ідеї тарифів проти Індії та Китаю, віддавши перевагу санкціям проти компаній і посередників, що обходять обмеження. До нового пакета увійдуть китайські фірми, тоді як додаткових заходів проти індійських підприємств не планується, адже Брюссель продовжує переговори про угоду про вільну торгівлю з Нью-Делі.

Європейські лідери вже давно закликали Трампа застосувати жорсткіші санкції проти Росії та її прихильників, тоді як їхні власні країни продовжують купувати російські енергоносії й дозволяють окремим банкам РФ мати доступ до системи SWIFT - глобальної мережі фінансових транзакцій із центром у Бельгії. ЄС також уникає так званих вторинних санкцій проти держав, які фінансують воєнні зусилля Москви.

ЄС запровадив низку фінансових, енергетичних та економічних обмежень і суттєво скоротив імпорт російського газу. Водночас їх виконання залишається слабким.

Сам Трамп досі не втілив у життя власні давні погрози щодо нових каральних заходів проти Росії, хоч іноді й посилював риторику після особливо кривавих атак Москви проти українських цивільних. Він, утім, запровадив 50% мита на індійські товари як покарання за закупівлі величезних обсягів російської нафти.

Столиці ЄС продовжують купувати енергоносії як напряму, так і опосередковано - на суму близько 27 мільярдів доларів у 2024 році. Минулого року їхній імпорт російського скрапленого газу різко зріс. Вони не готові провокувати торговельну війну з Китаєм, який залишається критично важливим експортним ринком.

Поки ЄС намагається узгодити санкційну відповідь, він також розглядає варіант використання частини із 300 мільярдів доларів заморожених активів російського Центробанку. Досі європейські уряди спрямовували лише відсотки від цих депозитів на фінансування оборони України. Але зі зростанням вартості війни підходи змінюються.

Основну частину цих коштів становлять європейські, американські та британські держоблігації, що зберігаються у системі Euroclear — європейському депозитарії цінних паперів у Бельгії. Брюссель тепер розглядає можливість розблокувати частину грошей уже з наступного року.

За одним із варіантів, Європа фактично позичить ці кошти Україні, беручи на себе зобов’язання компенсувати будь-які втрати Euroclear. Якщо Росія після завершення війни не виплатить Україні репарації, ЄС просто збереже чинність санкцій, щоб уникнути вибору між конфіскацією активів чи власними виплатами Euroclear. Санкції забороняють Euroclear повертати активи Росії.

"Цей фонд стане фактично вільною та безлімітною підпискою на озброєння", — сказав один із чиновників, залучених до переговорів. Росія вже попередила, що відповість на конфіскацію активів, зокрема шляхом захоплення власності європейських компаній, які досі працюють у Росії.