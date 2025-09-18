УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11232 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 307 16

Санкції проти РФ: Європа тисне на Трампа, але отримує зустрічні вимоги, - The Wall Street Journal

США запровадили санкції проти трьох російських компаній та низки кораблів РФ

Європейські уряди закликали президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії, однак він відповів зустрічними вимогами – зупинити закупівлі російської нафти та ввести мита проти Індії й Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Як повідомлялось,  ЄС відклав новий пакет санкцій проти Росії, щоб знайти спосіб зробити його більш жорстким.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що майбутні обмеження торкнуться банківського сектору РФ, крипторинку та енергетики.

Обізнані джерела повідомляють, що Трамп закликав європейців використати заморожені в Бельгії російські активи, що зберігаються там із початку повномасштабної війни. Адміністрація США публічно підтримала цю ідею, утім для ЄС вона довгий час залишалася неприйнятною через побоювання втратити статус надійного фінансового центру.

Виклики з боку Вашингтона вкотре підсвітили проблеми Євросоюзу у виробленні єдиної стратегії проти Кремля. Попередні санкційні пакети не досягли бажаного ефекту, поставки американської зброї буксують, а енергетична залежність частини країн від РФ досі зберігається.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США і Європа не можуть дійти згоди щодо запровадження жорсткіших санкцій проти РФ, - WSJ

Деякі дипломати вважають, що Трамп висунув завідомо нереалістичні вимоги, аби уникнути додаткового тиску на Росію.

Виконати заклики Трампа - повністю припинити купувати російську нафту, а також запровадити жорсткі санкції проти Китаю й Індії — для Європи вкрай складно.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила намір ЄС повністю відмовитися від імпорту російських нафти та газу до 2027 року. Водночас спроби пришвидшити цей процес можуть наштовхнутися на спротив Угорщини та Словаччини, які залишаються залежними від російських енергоносіїв. Натомість близькі стосунки прем’єра Угорщини Віктора Орбана з Дональдом Трампом можуть посилити готовність Будапешта до компромісів.

Євросоюз також відмовився від ідеї тарифів проти Індії та Китаю, віддавши перевагу санкціям проти компаній і посередників, що обходять обмеження. До нового пакета увійдуть китайські фірми, тоді як додаткових заходів проти індійських підприємств не планується, адже Брюссель продовжує переговори про угоду про вільну торгівлю з Нью-Делі.

Європейські лідери вже давно закликали Трампа застосувати жорсткіші санкції проти Росії та її прихильників, тоді як їхні власні країни продовжують купувати російські енергоносії й дозволяють окремим банкам РФ мати доступ до системи SWIFT - глобальної мережі фінансових транзакцій із центром у Бельгії. ЄС також уникає так званих вторинних санкцій проти держав, які фінансують воєнні зусилля Москви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США заборонили "Бєлавіа" літати на лайнерах Boeing до Росії, Ірану та Північної Кореї

ЄС запровадив низку фінансових, енергетичних та економічних обмежень і суттєво скоротив імпорт російського газу. Водночас їх виконання залишається слабким.

Сам Трамп досі не втілив у життя власні давні погрози щодо нових каральних заходів проти Росії, хоч іноді й посилював риторику після особливо кривавих атак Москви проти українських цивільних. Він, утім, запровадив 50% мита на індійські товари як покарання за закупівлі величезних обсягів російської нафти.

Столиці ЄС продовжують купувати енергоносії як напряму, так і опосередковано - на суму близько 27 мільярдів доларів у 2024 році. Минулого року їхній імпорт російського скрапленого газу різко зріс. Вони не готові провокувати торговельну війну з Китаєм, який залишається критично важливим експортним ринком.

Поки ЄС намагається узгодити санкційну відповідь, він також розглядає варіант використання частини із 300 мільярдів доларів заморожених активів російського Центробанку. Досі європейські уряди спрямовували лише відсотки від цих депозитів на фінансування оборони України. Але зі зростанням вартості війни підходи змінюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запровадження вторинних санкцій проти країн, що допомагають РФ обходити обмеження, було б пострілом у десятку, - Науседа

Основну частину цих коштів становлять європейські, американські та британські держоблігації, що зберігаються у системі Euroclear — європейському депозитарії цінних паперів у Бельгії. Брюссель тепер розглядає можливість розблокувати частину грошей уже з наступного року.

За одним із варіантів, Європа фактично позичить ці кошти Україні, беручи на себе зобов’язання компенсувати будь-які втрати Euroclear. Якщо Росія після завершення війни не виплатить Україні репарації, ЄС просто збереже чинність санкцій, щоб уникнути вибору між конфіскацією активів чи власними виплатами Euroclear. Санкції забороняють Euroclear повертати активи Росії.

"Цей фонд стане фактично вільною та безлімітною підпискою на озброєння", — сказав один із чиновників, залучених до переговорів. Росія вже попередила, що відповість на конфіскацію активів, зокрема шляхом захоплення власності європейських компаній, які досі працюють у Росії.

Автор: 

Європа (2010) росія (67792) санкції (12729) США (24330) Трамп Дональд (7156)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Трамп ставить умови ЕС, які ті не в змозі виконати. Давить Україну та зняти санкції з Рф - то є план Трампа. Все інше від рудого гада- потужне балабольство.
показати весь коментар
18.09.2025 07:19 Відповісти
+3
Старий пирдун , рудий блазень Трампидло, начальник Білого дурдому і його команда не введуть проти кацапського свинорейху ніяких санкцій. Вони просто боягузи, яких до маразматика Трампидла ніколи не було в історії США Рудий блазень, хворіючий деменцією, до того не памятає, що робив вчора, як приклад, вчора це старе доробало кукурікало, що найвеличніший - диктатор, який не має ніяких повноважень, а сьогодні старий ідіот Трампидло кукурікає, що він такого не говорив.В принципі старий дебіл Трампидло - це проблема американців, А що стосується зовнішньої політики США, то старий маразматик Трампидло такого накрутив, що більшість країн світу перестали вважати США супердержавою.
показати весь коментар
18.09.2025 07:40 Відповісти
+1
Деньги ,деньги. Всё остальное вторично,
показати весь коментар
18.09.2025 07:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Деньги ,деньги. Всё остальное вторично,
показати весь коментар
18.09.2025 07:13 Відповісти
Трамп ставить умови ЕС, які ті не в змозі виконати. Давить Україну та зняти санкції з Рф - то є план Трампа. Все інше від рудого гада- потужне балабольство.
показати весь коментар
18.09.2025 07:19 Відповісти
вбити еконіміку-виробництво ЄС і посадити на свої енергоресурси.
показати весь коментар
18.09.2025 07:31 Відповісти
Хоч трамп і паскуда, але його вимоги до Європи правильні!!
показати весь коментар
18.09.2025 07:22 Відповісти
Ви вірите, що Орбан та Фіцо, наприклад, перестануть закупляти енергоносії у свого шефа пуйла? Та введуть санкції проти Китаю та Індії? Це не вимоги, це понти...
показати весь коментар
18.09.2025 07:52 Відповісти
Всі ці вимоги не для ослаблення кацапів, а для покращення позиції Трампа у торгівельній війні з Китаєм та Індією. А стосовно нафти та газу, то США просто хочуть прибрати конкурента, щоб майже монопольно контролювати енергоринок ЄС і цим самим ослабити і їх. Жорсткий бізнес і нічого особистого.
показати весь коментар
18.09.2025 08:07 Відповісти
Перекидають гарячу жарину один одному
показати весь коментар
18.09.2025 07:40 Відповісти
Старий пирдун , рудий блазень Трампидло, начальник Білого дурдому і його команда не введуть проти кацапського свинорейху ніяких санкцій. Вони просто боягузи, яких до маразматика Трампидла ніколи не було в історії США Рудий блазень, хворіючий деменцією, до того не памятає, що робив вчора, як приклад, вчора це старе доробало кукурікало, що найвеличніший - диктатор, який не має ніяких повноважень, а сьогодні старий ідіот Трампидло кукурікає, що він такого не говорив.В принципі старий дебіл Трампидло - це проблема американців, А що стосується зовнішньої політики США, то старий маразматик Трампидло такого накрутив, що більшість країн світу перестали вважати США супердержавою.
показати весь коментар
18.09.2025 07:40 Відповісти
Мабуть треба ограничувати вік політиків, бо маразматики роблять жахливі речі для світу.
Україна має показати приклад світу і проголосувати закон про граничний вік для политиків 70 років. А потім нехай йдуть на пенсію
показати весь коментар
18.09.2025 08:12 Відповісти
США вже давно стали "аутсайдером", і "їдуть" на старому авторитеті "світового поліцейського"... Економічно США програють... І не тому, що у них немає технічного прогресу, чи нестача корисних копалин... Головна проблема - у "виробничих силах"... Після І та ІІ Світових воєн США "піднялися" за рахунок напливу емігрантів, що виїжджали з розореної війнами, Європи. Їхали саме ініціативні, які не боялися ризику "почать все "з нуля"... А зараз такого НЕМАЄ... Навпаки, з"явилися два фактори, які розвитку заважають... Перший - системний. Це "велфер". За останні кілька десятків років у США виросла і сформувалася ціла соціальна група "захребетників", які ні дня, в житті, не працювали. В Індії та Китаї не тільки немає таких "захребетників" - у них і пенсії отримують обмежені групи людей (переважно, держслужбовці). Оце головний фактор, який робить США НЕКОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНИМИ, порівняно з Індією, та Китаєм. КОГО вони поставлять до станка? "Бомжів", що не звикли до регулярної праці?! Та вони на зборі пляшок і макулатури, більше зароблять...
Крім того, політика Трампа, по "боротьбі з емігрантами", теж впливає... Ніхто не поїде в країну, в якій влада діє по принципу: "Сьогодні - "два", завтра - "півтора", а післязавтра і сама не знаю..."
показати весь коментар
18.09.2025 08:14 Відповісти
Європейці ще сподіваються , що велика війна якось їх не торкнеться, пронесе .
Наївні, якщо вони і справді на це сподіваються, як і інши країни.
показати весь коментар
18.09.2025 08:00 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2025 08:09 Відповісти
А хтось сумнівався, що Трумп це банальний барига, торгаш без правил?
показати весь коментар
18.09.2025 08:16 Відповісти
Щось мені здається, що Донні мавпує х/йла. Європа виконає умови - з'являться нові. Це ж працює.
показати весь коментар
18.09.2025 08:20 Відповісти
Європа тисне на Трампа, але отримує зустрічні вимоги...

Трамп , як адвокат Путіна, а, можливо, як стверджує президент Португалії, і агент Кремля, у своєму "миротворінні" об'єктивно/фактично на стороні агресора і тому вимушений петляти, видумувати все нові і нові ходи прикриття, творити димові завіси пустої риторики...
показати весь коментар
18.09.2025 08:26 Відповісти
Європа дуже хитровимахана. Тому такі умови
показати весь коментар
18.09.2025 08:30 Відповісти
 
 