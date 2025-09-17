США і Європа не можуть дійти згоди щодо запровадження жорсткіших санкцій проти РФ, - WSJ

Країни Європи та США не можуть дійти згоди щодо запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

Про це пише газета з посиланням на неназваних дипломатів The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спочатку європейські уряди тиснули на президента США Дональда Трампа, щоб він посилив санкційні обмеження, але потім американський лідер змінив сценарій, закликавши Європу припинити закупівлю російської нафти і запровадити мита проти Індію та Китай.

Наразі європейські лідери намагаються знайти рішення. Цього тижня вони відклали запропонований пакет санкцій проти Росії, щоб з'ясувати, як його посилити.

Видання нагадує, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з Трампом сказала, що новий проєкт санкцій завдасть удару по банківському сектору Росії додатковими обмеженнями та покарає її криптовалютні ринки та енергетичний сектор.

Натомість Трамп, за інформацією джерел, закликав Європу використовувати заморожені російські активи, які від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зберігаються в Бельгії.

WSJ у Європі шукають способи використання активів РФ на допомогу Україні, хоча раніше відмовлялися від такого кроку через побоювання, що це зашкодить репутації блоку.

"Пошук Європою відповідей на виклик Трампа ілюструє проблеми, з якими стикається блок з 27 членів у координації відповіді Росії після того, як США припинили пряму військову допомогу Україні. Це також показує, як мало інструментів країни мають або готові використовувати, щоб завдати болю Москві. Кілька раундів санкцій ЄС не змогли паралізувати російську військову машину, а європейська обіцянка придбати американську зброю для допомоги Києву в обороні зіткнулася з затримками у виконанні. Деякі країни блоку все ще залежать від російської нафти і газу", - сказано в статті.

За словами європейських дипломатів, Трамп висунув свої умови щодо санкцій та нових мит, знаючи, що Європа їх не виконає. На їхню думку, дозволить йому уникнути запровадження додаткового тиску на Росію.

Видання зауважує, що повна відмова від російської нафти на жорсткі санкції проти Китаю та Індії є складним завданням для Європи.

Президентка Єврокомісії сказала, що наполягатиме на прискоренні реалізації плану щодо припинення закупівлі російського газу і нафти до 2027 року, однак будь-які такі зусилля зіткнуться з вето від Угорщини та Словаччини. Проте WSJ вважає, що тісні звʼязки угорського премʼєра Віктора Орбана з Дональдом Трампом можуть зробити його більш сприйнятливим до тиску з боку США.

Також зазначається, що російські енергоресурси купують і більші країни ЄС – Франція, Німеччина та Італія.

"ЄС виключив можливість застосування тарифів проти Індії та Китаю. Він вважає за краще застосовувати санкції до компаній і осіб, які порушують його обмеження, а не використовувати тарифи для тиску на інші країни, як це робить Трамп. Очікується, що до нового пакету санкцій увійдуть низка китайських компаній. Цього літа ЄС застосував санкції до великого індійського нафтопереробного заводу, хоча нові санкції проти індійських компаній малоймовірні, оскільки Брюссель прагне укласти угоду про вільну торгівлю з Індією",- пише WSJ.

