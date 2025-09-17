УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5923 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 509 23

США і Європа не можуть дійти згоди щодо запровадження жорсткіших санкцій проти РФ, - WSJ

Трамп і фон дер Ляєн

Країни Європи та США не можуть дійти згоди щодо запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

Про це пише газета з посиланням на неназваних дипломатів The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спочатку європейські уряди тиснули на президента США Дональда Трампа, щоб він посилив санкційні обмеження, але потім американський лідер змінив сценарій, закликавши Європу припинити закупівлю російської нафти і запровадити мита проти Індію та Китай.

Наразі європейські лідери намагаються знайти рішення. Цього тижня вони відклали запропонований пакет санкцій проти Росії, щоб з'ясувати, як його посилити.

Видання нагадує, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з Трампом сказала, що новий проєкт санкцій завдасть удару по банківському сектору Росії додатковими обмеженнями та покарає її криптовалютні ринки та енергетичний сектор.

Натомість Трамп, за інформацією джерел, закликав Європу використовувати заморожені російські активи, які від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зберігаються в Бельгії.

WSJ у Європі шукають способи використання активів РФ на допомогу Україні, хоча раніше відмовлялися від такого кроку через побоювання, що це зашкодить репутації блоку.

Читайте також: ЄС про вимогу Трампа: Ми працюємо над тим, щоб повністю відмовитися від енергоносіїв РФ

"Пошук Європою відповідей на виклик Трампа ілюструє проблеми, з якими стикається блок з 27 членів у координації відповіді Росії після того, як США припинили пряму військову допомогу Україні. Це також показує, як мало інструментів країни мають або готові використовувати, щоб завдати болю Москві. Кілька раундів санкцій ЄС не змогли паралізувати російську військову машину, а європейська обіцянка придбати американську зброю для допомоги Києву в обороні зіткнулася з затримками у виконанні. Деякі країни блоку все ще залежать від російської нафти і газу", - сказано в статті.

За словами європейських дипломатів, Трамп висунув свої умови щодо санкцій та нових мит, знаючи, що Європа їх не виконає. На їхню думку, дозволить йому уникнути запровадження додаткового тиску на Росію.

Видання зауважує, що повна відмова від російської нафти на жорсткі санкції проти Китаю та Індії є складним завданням для Європи.

Президентка Єврокомісії сказала, що наполягатиме на прискоренні реалізації плану щодо припинення закупівлі російського газу і нафти до 2027 року, однак будь-які такі зусилля зіткнуться з вето від Угорщини та Словаччини. Проте WSJ вважає, що тісні звʼязки угорського премʼєра Віктора Орбана з Дональдом Трампом можуть зробити його більш сприйнятливим до тиску з боку США.

Читайте також: Країни ЄС і НАТО не зможуть виконати вимоги Трампа для посилення санкцій проти Росії, – Politico

Також зазначається, що російські енергоресурси купують і більші країни ЄС – Франція, Німеччина та Італія.

"ЄС виключив можливість застосування тарифів проти Індії та Китаю. Він вважає за краще застосовувати санкції до компаній і осіб, які порушують його обмеження, а не використовувати тарифи для тиску на інші країни, як це робить Трамп. Очікується, що до нового пакету санкцій увійдуть низка китайських компаній. Цього літа ЄС застосував санкції до великого індійського нафтопереробного заводу, хоча нові санкції проти індійських компаній малоймовірні, оскільки Брюссель прагне укласти угоду про вільну торгівлю з Індією",- пише WSJ.

Читайте також: 19-й пакет санкцій проти РФ буде ухвалено незабаром. ЄС рухатиметься до відмови від російської нафти та газу, - Мецола

Автор: 

санкції (12729) США (24330) Євросоюз (14143) Трамп Дональд (7156)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
З-за нерішучості, роз"єднаності думок/позицій і зайвого базікання демократичний світ має усі шанси на загибель. У критичних ситуаціях потрібно законодавчо передбачити чіткий регламент дій без обговорень.
показати весь коментар
17.09.2025 22:46 Відповісти
+4
За наявності Трумпа на посаді президента USA ,це когось дивує?!
показати весь коментар
17.09.2025 22:41 Відповісти
+4
Дайте нормальні ракети, Україна сама запровадить куди треба!
показати весь коментар
17.09.2025 22:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За наявності Трумпа на посаді президента USA ,це когось дивує?!
показати весь коментар
17.09.2025 22:41 Відповісти
Дайте нормальні ракети, Україна сама запровадить куди треба!
показати весь коментар
17.09.2025 22:45 Відповісти
А де фламінги ?
показати весь коментар
17.09.2025 23:33 Відповісти
В Африці
показати весь коментар
17.09.2025 23:40 Відповісти
З-за нерішучості, роз"єднаності думок/позицій і зайвого базікання демократичний світ має усі шанси на загибель. У критичних ситуаціях потрібно законодавчо передбачити чіткий регламент дій без обговорень.
показати весь коментар
17.09.2025 22:46 Відповісти
Регламент дій передбачений у разі нападу на члена. Україна не член тому отака от біда
показати весь коментар
17.09.2025 22:47 Відповісти
Вчитайтеся у цей текст. Який тут чіткий регламент ??? "У разі введення в дію Статті 5, держави - члени Альянсу можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Це обов'язок кожної окремої країни, і кожна країна вирішуватиме, яку саме допомогу вона вважає за доцільне надати у кожному конкретному випадку".
показати весь коментар
17.09.2025 23:06 Відповісти
Польщя, як виявилося, теж не член.
Назвіть вже справжніх членів?
показати весь коментар
17.09.2025 23:08 Відповісти
Так. Демократія в критичні моменти вимагає вимкнення демократії.
показати весь коментар
17.09.2025 22:57 Відповісти
Саме так.
показати весь коментар
17.09.2025 23:10 Відповісти
Цей жалюгідний світ мабуть вже добігає свого їснування! І без України він мені не потрібен!!
показати весь коментар
17.09.2025 23:45 Відповісти
🤣
показати весь коментар
17.09.2025 22:49 Відповісти
Не провокуйте на це, Трампа з *******!!
показати весь коментар
17.09.2025 22:51 Відповісти
Так це трампону Урсулі чи обом?
показати весь коментар
17.09.2025 22:56 Відповісти
чорний квадрат таки має більше стосунку до іскуства.
показати весь коментар
17.09.2025 23:16 Відповісти
та хоч не дуріть самі себе.
США і Європа ніколи не дійдуть згоди щодо запровадження жорсткіших санкцій проти кацапії при трампі.
Не по сакціям проти кацапстану Дональніо, кохання там.
показати весь коментар
17.09.2025 22:59 Відповісти
Яка може бути згода з кремлівською рудою підстилкою?
показати весь коментар
17.09.2025 22:59 Відповісти
Трампу до Байдена, як до неба рачки.
показати весь коментар
17.09.2025 23:06 Відповісти
Історія повторюється.
Колись європейці хотіли задобрити гітлера і підписали Мюнхенський договір, в той час коли американці активно торгували з фашистською Германією (допомагаючи гітлеру модернізувати економіку).
Скільки років і крові потім знадобилось, щоб виправити ситуацію?
показати весь коментар
17.09.2025 23:10 Відповісти
Сцикотно ! Дуже сцикотно !
показати весь коментар
17.09.2025 23:13 Відповісти
Ну так на те і розрахунок.
Трамп ніколи не збирався і не збирається нічого вводити.
показати весь коментар
17.09.2025 23:14 Відповісти
Молодцы наши дорогие партнеры! Давайте террористу путину продолжать убивать украинцев((
показати весь коментар
17.09.2025 23:26 Відповісти
Трамп,молодець розкусив гейропу яка хоче купляти в kazaпів нафту,та газ- робити вигляд що допомагаем,а самі тварини зиск маєм.От він поставив їх на шпагат,але вони ще не вирішили ,що та які ввести санкції.То в мене питання,до гейропи,а що мішає вирішувати питання?
показати весь коментар
17.09.2025 23:42 Відповісти
 
 