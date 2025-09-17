Фон дер Ляєн та Трамп обговорили санкційну політику проти РФ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили санкції проти Росії.

Про це фон дер Ляєн написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я мала плідну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо посилення наших спільних зусиль для збільшення економічного тиску на Росію шляхом вжиття додаткових заходів", - зазначила вона.

За її словами, Єврокомісія незабаром представить свій 19-й пакет санкцій, спрямований проти криптоактивів, банків та енергетики".

Також фон дер Ляєн додала, що воєнна економіка Росії, яка підтримується доходами від викопного палива, "фінансує кровопролиття в Україні".

"Щоб покласти цьому край, Комісія запропонує пришвидшити поступову відмову від імпорту викопного палива з Росії", - резюмувала вона.

