Фон дер Ляйен и Трамп обсудили санкционную политику против РФ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили санкции против России.
Об этом фон дер Ляйен написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Я имела плодотворный разговор с президентом США Дональдом Трампом по усилению наших совместных усилий для увеличения экономического давления на Россию путем принятия дополнительных мер", - отметила она.
По ее словам, Еврокомиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптоактивов, банков и энергетики".
Также фон дер Ляйен добавила, что военная экономика России, которая поддерживается доходами от ископаемого топлива, "финансирует кровопролитие в Украине".
"Чтобы положить этому конец, Комиссия предложит ускорить постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из России", - резюмировала она.
