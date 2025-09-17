РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10711 посетитель онлайн
Новости Санкции США против России Фицо о санкциях ЕС против РФ
808 7

Фон дер Ляйен и Трамп обсудили санкционную политику против РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили санкции против России.

Об этом фон дер Ляйен написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я имела плодотворный разговор с президентом США Дональдом Трампом по усилению наших совместных усилий для увеличения экономического давления на Россию путем принятия дополнительных мер", - отметила она.

По ее словам, Еврокомиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптоактивов, банков и энергетики".

Читайте: Европарламент рассмотрит два вотума недоверия фон дер Ляйен, - Politico

Также фон дер Ляйен добавила, что военная экономика России, которая поддерживается доходами от ископаемого топлива, "финансирует кровопролитие в Украине".

"Чтобы положить этому конец, Комиссия предложит ускорить постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из России", - резюмировала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан обвинил фон дер Ляйен в попытке "втянуть" ЕС в войну

Автор: 

россия (97217) санкции (11853) Трамп Дональд (6614) Урсула фон дер Ляйен (622)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп, це уже очевидно для усього Світу, «ЗАЛЕТІВ» і у нього уже 9 місяців «ЗАТРИМКА», з санкціями проти московитів і не тільки!!
Санкції від Трампа, уже всі країни і не тільки, отримали, лише одна московія, упродовж 9 місяців, «чомусь», їх так і не отримала від Трампа, ЗАТРИМКА чи ЗАКРІПИЛО його, по старечому!!??
Жінки, у таких випадках, народжують уже!
показать весь комментарий
17.09.2025 01:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=X6syUPMuPiU

Тарас Березовець - геребери були оснащені польськими сім-картами .. Цікава сжатий переказ статті WSJ та останніх новин
показать весь комментарий
17.09.2025 03:11 Ответить
там же у Березовця- в Бухті Владивостока в розміщенні військової частини підірвані десантники Тихоокеанського флоту , котрі особливо жорстоко поводилися в Україні при взяті Маріуполя у т ч - звіт ГУР
показать весь комментарий
17.09.2025 03:23 Ответить
Найбільший попит - на Іспанію та Болгарію.

Після нещодавніх https://zn.ua/ukr/europe/uzhe-tri-aeroporti-zakriti-u-polshchi-cherez-rosijski-droni.html атак російських дронів на територію Польщі різко зріс інтерес поляків до купівлі нерухомості за кордоном. Агентства фіксують наплив клієнтів, які питають про мінімальну суму, за яку можна придбати квартиру в Іспанії, https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,32251065,drony-spadaja-ludzie-szukaja-domu-za-granica-za-taka-kwote.html пише Wyborcza.
показать весь комментарий
17.09.2025 03:49 Ответить
Начебто ***** після захвату Польщі зупиниться та не дійде до Іспанії. Наївні. Жириновський казав що російські кирзачі у всіх океанах буде мити.
показать весь комментарий
17.09.2025 04:58 Ответить
В чём задержка?? Вводите уже скорей этот грёбанный 19-й пакет санкций!
показать весь комментарий
17.09.2025 04:37 Ответить
Одні розмови, а віз и нині там.
показать весь комментарий
17.09.2025 06:09 Ответить
 
 