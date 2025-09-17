Фон дер Ляйен и Трамп обсудили санкционную политику против РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили санкции против России.

Об этом фон дер Ляйен написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я имела плодотворный разговор с президентом США Дональдом Трампом по усилению наших совместных усилий для увеличения экономического давления на Россию путем принятия дополнительных мер", - отметила она.

По ее словам, Еврокомиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптоактивов, банков и энергетики".

Также фон дер Ляйен добавила, что военная экономика России, которая поддерживается доходами от ископаемого топлива, "финансирует кровопролитие в Украине".

"Чтобы положить этому конец, Комиссия предложит ускорить постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из России", - резюмировала она.

