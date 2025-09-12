РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10793 посетителя онлайн
Новости Фон дер Ляйен и Орбан
1 320 22

Орбан обвинил фон дер Ляйен в попытке "втянуть" ЕС в войну

Премьер Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, обвинив ее в попытке "втянуть" страны ЕС в войну.

Об этом он заявил во время эфира на радио Kossut, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24.hu.

Комментируя речь фон дер Ляйен о состоянии Евросоюза, Орбан заявил: "Мы страдаем от негативных последствий войны уже три с половиной года, хотя мы не имеем к ней никакого отношения". По его словам, "джентльмены и леди на Западе хотят втянуть нас в эту войну за шею, и этому надо сопротивляться".

Венгерский премьер провел исторические параллели, вспомнив, что страна уже дважды была втянута в войны - Первую и Вторую мировые. "Мы не хотели участвовать, но последствия были ужасными, мы потеряли весь 20-й век", - заявил он.

Орбан добавил, что именно "политики, вроде фон дер Ляйен, втянули нас в войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан о залете дронов РФ в Польшу: Венгрия сохраняет дистанцию от войны в Украине, тогда как "поляки в ней - по уши"

Автор: 

война (1444) Орбан Виктор (535) Урсула фон дер Ляйен (621)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Коли ЄС цього уйопка вже урєзоне 😮
показать весь комментарий
12.09.2025 11:49 Ответить
+6
,Брехлива істота. Кацапський **********!
Це Угорщина не хотіла бути союзником Гітлера в ІІ Світовій?
А в першій Світовій вона взагалі була рівною частиною двоєдиної Австро-Угорської імперії і висунула Сербії ультиматум, яким і почалась І Світова.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:49 Ответить
+5
Чим більше ескалюють кацапи, тим жорсткіша риторика орбана до ЄС та інституцій.

тримай свій рубль, російський агенте віктор орбан. Палишся, але хто що зробить?
показать весь комментарий
12.09.2025 11:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чим більше ескалюють кацапи, тим жорсткіша риторика орбана до ЄС та інституцій.

тримай свій рубль, російський агенте віктор орбан. Палишся, але хто що зробить?
показать весь комментарий
12.09.2025 11:46 Ответить
Це вже не ескалація, а агонія. "Тримати морду" до кінця сподіваючись на чудо. На якусь "вундервафлю", спільників, або імпотенцію світових дегенератів типу Трампа. Поранений звір небезпечний. Головне не давати заліковувати рани і добивати.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:11 Ответить
Цікаво, а яка клікуха у цього 3,14дора була в дитинстві? Жірний 3,14дорас?
показать весь комментарий
12.09.2025 11:47 Ответить
Коли ЄС цього уйопка вже урєзоне 😮
показать весь комментарий
12.09.2025 11:49 Ответить
як же заїбав цей підор!
показать весь комментарий
12.09.2025 11:49 Ответить
,Брехлива істота. Кацапський **********!
Це Угорщина не хотіла бути союзником Гітлера в ІІ Світовій?
А в першій Світовій вона взагалі була рівною частиною двоєдиної Австро-Угорської імперії і висунула Сербії ультиматум, яким і почалась І Світова.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:49 Ответить
Так. Окупували незалежне Закарпаття. Частину Словаччини. Адік ледь умовив не окуповувати всю. Це і має назву "була втягнута у війни" на язьікє собакі орбана.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:10 Ответить
Так працює російське нквд- КГБ- ФСБ
А український Моссад має положити цьому край
показать весь комментарий
12.09.2025 12:23 Ответить
Перша світова війна почалась в результате вбивства Ферлинанда Йосифа та дружини сербським террористом . З Сербією у Австрії були складні відносини і влада Австрії розуміла ЩО НАЇЗД НА СЕРБІЮ ПРИВЕДЕ ДО ВІЙНИ З РАШЕЮ.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:14 Ответить
Соррі. ФРАНЦА ФЕРДИНАНДА
його діти стали першими сиротами той війни
показать весь комментарий
12.09.2025 12:18 Ответить
http://fotki.yandex.ru/users/marineris-valles/view/378656/
показать весь комментарий
12.09.2025 12:20 Ответить
Це Урсула дронами країни ЄС атакує?
показать весь комментарий
12.09.2025 11:50 Ответить
Орбан хорошо зарабатывает - Путин поставляет компаниям семьи Орбана нефть и газ, которые тот перепродает и заливает счета морем денег.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:53 Ответить
Ой, брехня! "Не хотіли брати участь!" - та мадяри з радістю бігали, як песики коло Гітлера, найвірнішими союзниками нацистів були.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:53 Ответить
Ця вугорська жаба виявляється ще й історії не знає. Невже воно думає що інші забули як Вугорщина не тільки не була нейтральною а навпаки була союзником Гітлера. Чи вугорська жаба думає що всі забули як Вугорщина на початку війни виступила на стороні ***** і вже була готова ввести війська в Україні вдаривши нам з тилу? Тепер же ця мразь робить вигляд що Вугорщина нейтральна держава, хоча це не так. Вугорщина з усіх боків підтримує московських окупантів і тільки ще більше розпалює війну а не допомагає її закінчити
показать весь комментарий
12.09.2025 11:55 Ответить
Ага... Особливо їх "втягнули" у ІІ Світову... Як тільки Гітлер почав рвать Європу - мадяри, з ніг збиваючись, кинулися йому в обійми, і почали і собі, "відривать шматки території", у сусідів. Гітлеру їх навіть стримувать прийшлося - бо вже хотіли відірвать шматки і від його союзників та сателітів - Румунії та Словаччини... Щоб зробить мадярам "приємне", він навіть, вніс у "Майн кампф" зміни, викинувши, з другого видання, слова про те, що треба "вигнать "азіатський народ", з серця Європи, назад, за Урал..."!
показать весь комментарий
12.09.2025 11:56 Ответить
Якщо з цими двома полупокерами Фіцо і Орбаном ЄС не вирішить питання в найближчий час, то вони ще довго будуть 💩 всім де тільки зможуть.

Як показали події останніх днів, в США з цим трохи простіше.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:03 Ответить
Моя хата з краю, я нічого не знаю, так і мадяри ! Їм ще аукниться!
показать весь комментарий
12.09.2025 12:08 Ответить
« а ми відключимо йому газ» ( бриліантова рука)
і нафту
підтримую знищення енергетики у раши , особливо північніше України - нехай змерзнуть на фіг
показать весь комментарий
12.09.2025 12:09 Ответить
Треба ЄС міняти правила гри в демократію і знайти управу на орбанів, або орбани розвалять цей замок на піску.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:10 Ответить
Під час Другої світової війни угорські війська брали участь у військових злочинах, зокрема в масових вбивствах мирного населення на окупованих територіях України, зокрема в Корюківській трагедії на Чернігівщині у 1943 році, де було вбито близько 6700 осіб. Загалом, за найскромнішими оцінками, угорські військові вбили близько 40 тисяч мирних українців під час окупації.

Ключові злочини та події:

https://www.google.com/search?sca_esv=53569ca3ec5332b8&cs=0&sxsrf=AE3TifOY7fOt1A1X_eR7f0SjkpO9uPIm0Q%3A1757668221800&q=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F&sa=X&ved=2ahUKEwip-bmv8NKPAxWHVPEDHSQWATgQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAaYoZhbN9dPUb1GYhr4J5PBdcM0kFpO3gP0vf2YaFXZ0T8LjOVwvFKNTMuDoKLOY6TQCdZytWrTwOTTgcARB1NLvykxYiQaBk_QBfSB93Ror0TvEphgUeUnShGHvPo0aWMmPJIbJHoS5BfDpW9W9P1eh9vmBrO4TAkH535gNFOcYA&csui=3 Корюківська трагедія (1-2 березня 1943 року):

Це один з найвідоміших злочинів, скоєний загонами угорської військової жандармерії. В результаті каральної операції у відповідь на дії радянських партизанів, угорці спалили селище та розстріляли майже всіх його мешканців, що призвело до загибелі близько 6700 людей.

«Угорсько-німецька окупація» Чернігівщини (1941-1943):

Угорські військові були союзниками німців і під час своєї присутності на Чернігівщині скоїли численні злочини, включаючи масові вбивства, тортури та викрадення людей до Німеччини для примусової праці.

Викрадення та примусове вивезення до Німеччини:

Як мінімум 12 139 цивільних мешканців Чернігівщини були вивезені в рабство до Німеччини внаслідок дій угорських військ.

Наслідки:

Жертвами цих дій стали десятки тисяч мирних жителів на окупованих територіях.Після війни існували документи, які свідчили про угорсько-німецьку окупацію та злочини, проте згодом акцент змістився на німецьку окупацію.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:11 Ответить
Да не бойся гнида , такие как ты не способны ни на что кроме как болтать и воровать у своего народа, ты позоришь Венгерский народ твое место возле параши.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:14 Ответить
 
 