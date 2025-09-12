Орбан обвинил фон дер Ляйен в попытке "втянуть" ЕС в войну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, обвинив ее в попытке "втянуть" страны ЕС в войну.

Об этом он заявил во время эфира на радио Kossut, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24.hu.

Комментируя речь фон дер Ляйен о состоянии Евросоюза, Орбан заявил: "Мы страдаем от негативных последствий войны уже три с половиной года, хотя мы не имеем к ней никакого отношения". По его словам, "джентльмены и леди на Западе хотят втянуть нас в эту войну за шею, и этому надо сопротивляться".

Венгерский премьер провел исторические параллели, вспомнив, что страна уже дважды была втянута в войны - Первую и Вторую мировые. "Мы не хотели участвовать, но последствия были ужасными, мы потеряли весь 20-й век", - заявил он.

Орбан добавил, что именно "политики, вроде фон дер Ляйен, втянули нас в войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан о залете дронов РФ в Польшу: Венгрия сохраняет дистанцию от войны в Украине, тогда как "поляки в ней - по уши"