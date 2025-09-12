РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10793 посетителя онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 821 33

Орбан о залете дронов РФ в Польшу: Венгрия сохраняет дистанцию от войны в Украине, тогда как "поляки в ней - по уши"

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши неприемлемо, однако такой инцидент был предсказуемым.

Об этом он сказал в эфире радио Kossut, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24.hu.

"Мы с первого момента назвали вторжение российских беспилотников на польскую территорию неприемлемым, и мы стоим на стороне поляков, мы на 100% солидарны с ними", - отметил Орбан. Он добавил, что Венгрия должна четко реагировать на любое нарушение суверенитета Польши.

Премьер подчеркнул, что Польша является историческим союзником и "настоящим другом" Венгрии, независимо от политических разногласий. В то же время он признал, что подобные случаи были ожидаемыми: "Инцидент, произошедший в среду, является притчей об опасных обстоятельствах, в которых мы живем каждый день".

Орбан отметил, что угроза войны неизбежна, ведь это могло случиться не только в Польше, но и в Венгрии. При этом он подчеркнул, что его страна пытается сохранять дистанцию от войны, тогда как "поляки в ней по уши".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака РФ была преднамеренной, у нас есть факты и доказательства, - министр цифровизации Польши Гавковский

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский - Трампу: Залет российских дронов в Польшу не был ошибкой

Автор: 

Польша (8748) Орбан Виктор (535)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
...а "орбан" по вуха в лайні...
показать весь комментарий
12.09.2025 11:30 Ответить
+7
Так... "Різниця" Є... Польща "по вуха у війні - а Угорщина - В ГІМНІ... Орбанівському...
показать весь комментарий
12.09.2025 11:33 Ответить
+6
https://t.me/ToBeOr_Official/18763 Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил солидарность с Польшей в связи с нарушением её территориальной целостности. В ответ на это глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал его слезть с забора (то есть прекратить занимать позицию стороннего наблюдателя), разблокировать распределение средств ЕС на оборону, ввести санкции против России и снять вето на вступление Украины в ЕС.

Орбан: Венгрия выражает полную солидарность с Польшей в связи с инцидентом с дронами. Нарушение польской территориальной целостности недопустимо. Этот инцидент показывает, что наша политика призыва к миру в российско-украинской войне разумна и рациональна. <...>

Сикорский: Нет, Виктор. Этот инцидент показывает, что тебе нужно слезть с забора и осудить российскую агрессию. Мы просим тебя разблокировать распределение средств ЕС на оборону, одобрить более жёсткие санкции против агрессора и снять своё вето с начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...а "орбан" по вуха в лайні...
показать весь комментарий
12.09.2025 11:30 Ответить
Орбан - продажна тварюка і холуй кремля і це все пояснює
твою дистанцію від війни кацапів проти Украіни !!
Тобі і твоєму продажному правлінню Угорщиною ,
скоро кінець і тікатимеш с.... ка , до кацапстану !!
показать весь комментарий
12.09.2025 12:11 Ответить
По гланди в дупі у куйла
показать весь комментарий
12.09.2025 12:21 Ответить
Чекаємо коли до ує...на залетить!!! Запасаємось поп-корном.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:31 Ответить
Не чекайте. Не залетить. Вони ж намагаються грати на контрасті. Ось обран лиже ***** сраку і туди не летить. Тож на наступних виборах вибирайте тих, хто готовий лизати сраку кацапам. На українських виборцях це спрацювало аж бігом. То чого має не спрацювати на європейських? Війну ніхоче ніхто. Так само як ніхто не вчить історію...
показать весь комментарий
12.09.2025 11:58 Ответить
дружбан ***** опустил тампона
показать весь комментарий
12.09.2025 11:32 Ответить
Ти не дистанцію зберігаєш, довбню, ти гадиш всім оточуючим на замовлення свого хазяїна - ху#ла.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:32 Ответить
Вугорщині повезло що вона на відміну від Польщі не має спільних кордонів з Сосією. Інакше не тільки дрони а вже кацапські танки каталися по Будапешту. Да і то на Вугорщину вже залітали і дрони і ракети. Тільки московська жаба ОРбан зробив вигляд що нічого не трапилось
показать весь комментарий
12.09.2025 11:33 Ответить
Згоден з Вами - була-б бульбашия№2.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:52 Ответить
Цікава відпоаідь поляків цьому уйобкінутому мудаку. Як шо вона буде.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:33 Ответить
вже була. Нижче навів.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:39 Ответить
Так... "Різниця" Є... Польща "по вуха у війні - а Угорщина - В ГІМНІ... Орбанівському...
показать весь комментарий
12.09.2025 11:33 Ответить
Вітя намагається сказати що він послушний підсвинок пуйла, тому й дрони не летять в країну.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:35 Ответить
не факт, ***** упир непередбачуваний, може для балансу й по мадярщині влупити, а потім усе спихувати на Украінців
показать весь комментарий
12.09.2025 11:37 Ответить
вітя орбан чітко відпрацьовує за методичкою *****
показать весь комментарий
12.09.2025 11:34 Ответить
Ну давай Вітьок розкажи як буде виглядати карта Польщі.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:34 Ответить
Коли там вже вибори на Угорщині? Достатньо вже орбанівського трешу "по вуха".
показать весь комментарий
12.09.2025 11:35 Ответить
Газ нафта - Орбан за газ і матір рідную продасть
показать весь комментарий
12.09.2025 11:37 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/18763 Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил солидарность с Польшей в связи с нарушением её территориальной целостности. В ответ на это глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал его слезть с забора (то есть прекратить занимать позицию стороннего наблюдателя), разблокировать распределение средств ЕС на оборону, ввести санкции против России и снять вето на вступление Украины в ЕС.

Орбан: Венгрия выражает полную солидарность с Польшей в связи с инцидентом с дронами. Нарушение польской территориальной целостности недопустимо. Этот инцидент показывает, что наша политика призыва к миру в российско-украинской войне разумна и рациональна. <...>

Сикорский: Нет, Виктор. Этот инцидент показывает, что тебе нужно слезть с забора и осудить российскую агрессию. Мы просим тебя разблокировать распределение средств ЕС на оборону, одобрить более жёсткие санкции против агрессора и снять своё вето с начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:38 Ответить
Орбан лукавить, ніяку дистанцію не зберігає, він знаходиться на протилежному боці лінії фронту.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:38 Ответить
"Угорщина зберігає дистанцію від війни в Україні" в гівні "по вуха"
показать весь комментарий
12.09.2025 11:38 Ответить
Орбан по вуха в дупі у путлера.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:38 Ответить
хто не по ауха у війні, тот по шию у дупі пуцина, а там орбану так харашо, гівно перевірене лікарями, жується швидко, як маріхуана
показать весь комментарий
12.09.2025 11:42 Ответить
Жирний натяк, що "краще" бути путінським сраколизом...
показать весь комментарий
12.09.2025 11:43 Ответить
На 100 відсотків з поляками....І на 1000 відсотків з нашей!!! По вуха!!
показать весь комментарий
12.09.2025 11:45 Ответить
Польша показала что они настоящие друзья и хорошие соседи,а это недоразумение орбан,подложил свой народ под путина и очень скоро пожалеет об этом, когда беспилотники полетят над Венгрией никто не захочет вмешиваться, так что жди орбушка
показать весь комментарий
12.09.2025 11:49 Ответить
Угорщина зберігає дистанцію до здорового глузду, людяності та солідарності.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:51 Ответить
Жаба захлинись своїм лайном, ***********... Мадяри патологічні чмошники, як колись гітлеру сосали зараз кацпам
показать весь комментарий
12.09.2025 11:53 Ответить
цікаво коли ви були історичними союзниками ? коли разом з Гітлером окопували Польщу ?
показать весь комментарий
12.09.2025 11:57 Ответить
орбан якщо запланував угорську область рф то він діє саме так.
Зате без війни.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:01 Ответить
Скільки ж казкових та корисних довбойобіа у світі....
показать весь комментарий
12.09.2025 12:18 Ответить
В 1941-ом нужно было зберигать, **** фашистская.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:20 Ответить
Це не поляки по вуха у війні, це яйця путіна у тебе по гланди, урод
показать весь комментарий
12.09.2025 12:24 Ответить
 
 