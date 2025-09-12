Орбан о залете дронов РФ в Польшу: Венгрия сохраняет дистанцию от войны в Украине, тогда как "поляки в ней - по уши"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши неприемлемо, однако такой инцидент был предсказуемым.

Об этом он сказал в эфире радио Kossut, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24.hu.

"Мы с первого момента назвали вторжение российских беспилотников на польскую территорию неприемлемым, и мы стоим на стороне поляков, мы на 100% солидарны с ними", - отметил Орбан. Он добавил, что Венгрия должна четко реагировать на любое нарушение суверенитета Польши.

Премьер подчеркнул, что Польша является историческим союзником и "настоящим другом" Венгрии, независимо от политических разногласий. В то же время он признал, что подобные случаи были ожидаемыми: "Инцидент, произошедший в среду, является притчей об опасных обстоятельствах, в которых мы живем каждый день".

Орбан отметил, что угроза войны неизбежна, ведь это могло случиться не только в Польше, но и в Венгрии. При этом он подчеркнул, что его страна пытается сохранять дистанцию от войны, тогда как "поляки в ней по уши".

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.





